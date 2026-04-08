AFP
Diterjemahkan oleh
Liga Premier memastikan satu tempat kelima di Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut setelah kemenangan Arsenal atas Sporting CP
Koefisien spot telah ditetapkan
Kemenangan tipis Arsenal di Portugal pada leg pertama babak perempat final telah secara matematis memastikan satu slot tambahan European Performance Spot (EPS) bagi Liga Premier untuk musim kedua berturut-turut. Hasil ini memastikan bahwa Inggris akan finis di dua besar peringkat koefisien musiman UEFA, mengungguli liga-liga pesaing di Jerman dan Portugal. Prestasi ini mencerminkan kekuatan kolektif klub-klub Inggris musim ini, di mana kesembilan klub yang awalnya lolos ke kompetisi Eropa musim 2025-26 berhasil melewati babak-babak liga masing-masing untuk memperkuat posisi negara tersebut.
- Getty Images Sport
Persaingan lima besar semakin memanas
Kepastian terselenggaranya slot kualifikasi kelima secara mendasar mengubah peta persaingan di sisa musim liga domestik, sekaligus memberikan secercah harapan bagi sejumlah klub yang saat ini berjuang untuk mempertahankan konsistensi. Meskipun tim-tim yang secara tradisional dominan tetap menjadi favorit, klasemen saat ini mengindikasikan akhir musim yang jauh lebih tidak menentu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Klasemen tersebut memperlihatkan persaingan yang sangat ketat, di mana hanya terpaut tujuh poin antara Liverpool di peringkat kelima dan Bournemouth di peringkat ke-13, sehingga setiap hasil pertandingan menjadi sangat krusial bagi klub-klub yang memimpikan tiket ke kompetisi Eropa papan atas.
Dapat mencatat representasi
Inggris berpotensi mengirimkan tujuh tim ke Liga Champions melalui skenario-skenario tertentu terkait perolehan trofi. Jika Aston Villa menjuarai Liga Europa atau Liverpool menjuarai Liga Champions namun finis di luar zona kualifikasi liga, mereka akan mendapatkan satu slot tambahan secara otomatis. Aturan yang rumit ini berarti bahwa jika ada beberapa juara Inggris yang finis di peringkat kelima atau keenam, posisi kualifikasi bisa bergeser ke bawah klasemen, sehingga secara teoritis memungkinkan tim yang berada di peringkat ketujuh juga mendapatkan tempat di kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Keributan yang panik
Minggu-minggu terakhir musim ini akan menjadi saksi perebutan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperebutkan satu slot bonus yang menggiurkan di antara sejumlah klub papan tengah. Brentford yang berada di peringkat ketujuh dan Everton di peringkat kedelapan saat ini sama-sama mengoleksi 46 poin, hanya tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Jarak poin yang begitu tipis ini memberikan tekanan besar bagi klub-klub raksasa untuk mempertahankan performa konsisten, sementara perhatian juga tertuju pada perebutan slot tambahan terakhir, di mana Spanyol saat ini memimpin atas Jerman dalam klasemen koefisien UEFA.