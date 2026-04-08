Liga Premier memastikan satu tempat kelima di Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut setelah kemenangan Arsenal atas Sporting CP

Minggu-minggu terakhir musim ini akan menjadi saksi perebutan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperebutkan satu slot bonus yang menggiurkan di antara sejumlah klub papan tengah. Brentford yang berada di peringkat ketujuh dan Everton di peringkat kedelapan saat ini sama-sama mengoleksi 46 poin, hanya tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Jarak poin yang begitu tipis ini memberikan tekanan besar bagi klub-klub raksasa untuk mempertahankan performa konsisten, sementara perhatian juga tertuju pada perebutan slot tambahan terakhir, di mana Spanyol saat ini memimpin atas Jerman dalam klasemen koefisien UEFA.