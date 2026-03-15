Liga Premier kembali membuktikan dirinya tak terduga: tiga klub besar sepak bola Inggris terancam degradasi. Situasi klasemen

Bukan hanya Tottenham, West Ham dan Nottingham Forest pun sedang berjuang untuk menghindari degradasi ke Championship

Sejarah gemilang dan tradisi yang telah berusia lebih dari seratus tahun, namun di Liga Premier yang terus berkembang, tak ada waktu untuk bersantai. Hal ini sangat dipahami oleh Tottenham, West Ham, dan Nottingham Forest—tiga tim yang terbiasa berada di level yang jauh lebih tinggi, terutama Spurs—dan yang kini, dalam delapan pertandingan terakhir liga, harus berjuang hingga akhir untuk menghindari degradasi dan mencegah noda pada buku kenangan mereka. 

Situasi paling rumit terus dialami Tottenham yang tak lagi mampu menang meski sudah ganti pelatih dan kedatangan Igor Tudor. Spurs saat ini unggul satu poin dari zona degradasi yang dihuni West Ham dan Nottingham Forest yang sama-sama mengoleksi 29 poin. Di atasnya ada Leeds yang baru promosi dengan 32 poin. Ada semangat kebanggaan dari Wolverhampton yang mengumpulkan 8 poin dalam 5 pertandingan terakhir, namun tetap harus menunggu perhitungan matematis dan degradasi yang sudah diprediksi. Jauh dari tiga tim yang berisiko, ada juga Burnley yang tertahan di 20 poin, meski masih ada delapan pertandingan tersisa.

Secara teori, Nottingham Forest tampaknya memiliki jadwal terberat karena masih harus menghadapi Aston Villa, Chelsea, dan Manchester United. Sementara itu, semua mata tertuju pada pertandingan langsung pekan depan antara Tottenham dan Forest.

  • TUDOR DAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI TOTTENHAM

    Dari kemenangan di Liga Europa hingga degradasi: sebuah skenario yang suram bagi Spurs dan para penggemarnya, yang hanya beberapa bulan setelah merayakan kegembiraan besar kini berada dalam situasi yang belum pernah dialami Tottenham sejak Premier League berdiri. Tentu saja, harus diakui, ekspektasi di awal musim tidak terlalu cerah: faktanya, musim lalu Spurs asuhan Postecoglou finis di peringkat ketujuh belas di liga, hanya selangkah dari zona degradasi. Semua energi diinvestasikan di Liga Europa, namun kesuksesan itu tidak mengalihkan perhatian dari kelemahan teknis skuad dan investasi yang salah dari manajemen Levy.

    Kudus, Tel, Xavi Simons, Gallagher, Danso, Kolo Muani: inilah nama-nama yang diharapkan dapat mengangkat kembali Tottenham di Premier League dengan total pengeluaran lebih dari 200 juta. Meskipun demikian, Spurs, di antara performa yang buruk dan cedera, tidak berhasil bangkit dan setahun kemudian kembali berada di zona degradasi. Jika tahun lalu jaraknya sangat jauh (13 poin dari Leicester di peringkat ke-18), tahun ini situasinya berbeda. Dengan delapan pertandingan tersisa, hanya satu poin yang memisahkan tim asuhan Tudor dari apa yang pada dasarnya akan menjadi mimpi buruk.

    • Iklan

  • WEST HAM: KEMUNDURAN PASCA-MOYES

    Tim legendaris London lainnya juga sedang mengalami masa-masa sulit. Selain Tottenham, West Ham pun terancam mengalami degradasi yang mengejutkan—sesuatu yang belum pernah terjadi di sana selama 15 tahun. The Hammers pernah mencatatkan musim-musim gemilang, termasuk lolos ke kompetisi Eropa, yang mencapai puncaknya dengan kemenangan di Conference League musim 2023-24, tepatnya saat mengalahkan Fiorentina. Namun, setelah berakhirnya era kedua David Moyes yang berlangsung selama 5 musim, angin tampaknya telah berubah. Lopetegui, Potter, dan kini Espirito Santo—semua pelatih berlevel internasional—namun ketiganya gagal mempertahankan konsistensi hasil yang diciptakan oleh Moyes sendiri. Kepergian para bintang seperti Paquetà, Kudus, dan Aguerd telah melemahkan skuad secara signifikan, dan pada saat yang sama, 200 juta yang dihabiskan di bursa transfer hanya digunakan untuk pemain-pemain yang menjanjikan namun belum terbukti. 

  • PERJALANAN YANG BERLAWANAN DARI NOTTINGHAM FOREST

    Dua trofi Liga Champions di lemari piala, namun belakangan ini klub ini juga menghabiskan bertahun-tahun di divisi bawah sepak bola Inggris. Salah satu klub paling bersejarah di Inggris ini, setelah berjuang keras untuk kembali ke Liga Premier, mungkin harus kembali turun kasta hanya empat tahun setelah promosi pada musim 2021-22. Bagi Nottingham Forest, semua ini bisa saja terjadi tepat di puncak kejayaan dalam sejarah beberapa tahun terakhir. Posisi ketujuh di Premier League dan lolos ke Conference League, di mana mereka masih bertahan di babak 16 besar. Namun, 29 poin yang dikumpulkan di liga menceritakan hal yang berbeda: musim yang penuh gejolak akibat transfer yang tidak memberikan kontribusi, seperti Douglas Luiz dan Lucca, pergantian pelatih, dan mungkin juga sedikit ketidak berpengalaman bagi tim yang tidak terbiasa bermain setiap tiga hari. Tiga pelatih berganti, dari Postecoglou ke Dyche hingga Vitor Pereira: situasinya tidak berubah.

