Liga Premier kembali membuktikan dirinya tak terduga: tiga klub besar sepak bola Inggris terancam degradasi. Situasi klasemen

Sejarah gemilang dan tradisi yang telah berusia lebih dari seratus tahun, namun di Liga Premier yang terus berkembang, tak ada waktu untuk bersantai. Hal ini sangat dipahami oleh Tottenham, West Ham, dan Nottingham Forest—tiga tim yang terbiasa berada di level yang jauh lebih tinggi, terutama Spurs—dan yang kini, dalam delapan pertandingan terakhir liga, harus berjuang hingga akhir untuk menghindari degradasi dan mencegah noda pada buku kenangan mereka.

Situasi paling rumit terus dialami Tottenham yang tak lagi mampu menang meski sudah ganti pelatih dan kedatangan Igor Tudor. Spurs saat ini unggul satu poin dari zona degradasi yang dihuni West Ham dan Nottingham Forest yang sama-sama mengoleksi 29 poin. Di atasnya ada Leeds yang baru promosi dengan 32 poin. Ada semangat kebanggaan dari Wolverhampton yang mengumpulkan 8 poin dalam 5 pertandingan terakhir, namun tetap harus menunggu perhitungan matematis dan degradasi yang sudah diprediksi. Jauh dari tiga tim yang berisiko, ada juga Burnley yang tertahan di 20 poin, meski masih ada delapan pertandingan tersisa.

Secara teori, Nottingham Forest tampaknya memiliki jadwal terberat karena masih harus menghadapi Aston Villa, Chelsea, dan Manchester United. Sementara itu, semua mata tertuju pada pertandingan langsung pekan depan antara Tottenham dan Forest.