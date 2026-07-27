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Liga Premier, FA, dan WSL sepakat untuk menghapus waktu istirahat taktis bagi kiper dan menunggu persetujuan IFAB
Upaya pencegahan baru terhadap penundaan taktis
Badan-badan pengelola sepak bola Inggris telah sepakat secara kolektif untuk melakukan tindakan tegas berskala besar guna memberantas salah satu celah aturan paling menjengkelkan dalam sepak bola modern. Sebagaimana dilaporkan oleh BBC Sport, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Liga Premier, Liga Sepak Bola Inggris (EFL), Liga Nasional, dan Liga Super Wanita (WSL) telah bersama-sama menyetujui uji coba regulasi yang inovatif.
Langkah proaktif ini, yang dirancang melalui koordinasi erat dengan Kepala Wasit Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) Howard Webb, bertujuan untuk memberikan sanksi berat kepada tim yang memanfaatkan cedera palsu kiper sebagai alat untuk mendapatkan jeda taktis yang tidak sah atau secara sistematis menghentikan momentum serangan lawan yang sedang meningkat. Jika wasit memberi isyarat bahwa fisioterapis boleh masuk untuk merawat kiper, pelatih memiliki waktu 10 detik untuk menunjuk pemain lain yang akan meninggalkan lapangan selama satu menit, dengan memberitahukan pilihan mereka kepada wasit keempat. Jika tidak ada pemain yang dipilih dalam waktu 10 detik, kaptenlah yang harus meninggalkan lapangan.
- Getty Images Sport
Menanggapi kontroversi seputar Donnarumma
Isu ini mendapat sorotan signifikan musim lalu menyusul beberapa insiden yang menjadi perbincangan luas. Pada November, manajer Leeds United, Daniel Farke, menuduh kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, berpura-pura cedera untuk “mengelabui aturan” dan menghentikan alur permainan. Taktik ini telah menjadi pemandangan umum dalam sepak bola modern, di mana kiper-kiper duduk di rumput untuk menghentikan momentum lawan, yang memicu rasa frustrasi di kalangan suporter serta seruan untuk reformasi segera dari para pakar dan manajer.
Dalam diskusi internalnya, pihak sepak bola Inggris merasa bahwa sekadar melarang pemain masuk ke area teknis tidak akan menghalangi para pelatih untuk menggunakan kiper guna menghentikan alur permainan. Pakar Match of the Day, Danny Murphy, menyarankan musim lalu bahwa pembuat peraturan dapat bertindak untuk menutup celah ini dengan cara tersebut. "Saya pikir mereka bisa mengubahnya dengan sangat cepat," kata Murphy.
Pengecualian khusus terhadap aturan baru tersebut
Meskipun tujuannya adalah untuk menghentikan manipulasi taktis, pihak berwenang telah menetapkan skenario-skenario tertentu di mana seorang rekan setim tidak akan dipaksa meninggalkan lapangan. Hal ini mencakup kasus-kasus di mana seorang penjaga gawang menyatakan bahwa ia tidak memerlukan bantuan fisioterapis dan tidak menyebabkan permainan terhenti, atau jika terjadi tabrakan antara penjaga gawang dan pemain lapangan.
Uji coba ini bertujuan untuk bersikap proaktif, bukan reaktif, terhadap pembicaraan antar-tim saat hal tersebut terjadi. Wasit tidak akan mencegah pemain mendekati pinggir lapangan saat cedera sedang ditangani, tetapi diharapkan prospek bermain dengan 10 pemain selama satu menit akan menjadi pencegah yang memadai.
- Getty
Penerapan dan implikasi global
Jika persetujuan diterima oleh IFAB tepat waktu, pertandingan pertama yang akan menerapkan uji coba ini adalah laga babak penyisihan Carabao Cup antara Tranmere dan Rochdale pada hari Sabtu. Hal ini sejalan dengan upaya serupa di tingkat global, karena A-League Australia akan menguji coba variasi aturan di mana kapten harus selalu meninggalkan lapangan.
Masih ada beberapa kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan mengenai konsekuensi tak terduga dari uji coba yang diusulkan ini. Para kritikus menyoroti bahwa kewajiban untuk meninggalkan lapangan selama satu menit dapat menyebabkan para pemain, baik penjaga gawang maupun pemain lapangan, mencoba terus bermain meskipun mengalami cedera.
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