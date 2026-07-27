Liga Premier, FA, dan WSL sepakat untuk menghapus waktu istirahat taktis bagi kiper dan menunggu persetujuan IFAB

Badan-badan pengelola sepak bola Inggris telah sepakat secara kolektif untuk melakukan tindakan tegas berskala besar guna memberantas salah satu celah aturan paling menjengkelkan dalam sepak bola modern. Sebagaimana dilaporkan oleh BBC Sport, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Liga Premier, Liga Sepak Bola Inggris (EFL), Liga Nasional, dan Liga Super Wanita (WSL) telah bersama-sama menyetujui uji coba regulasi yang inovatif.

Langkah proaktif ini, yang dirancang melalui koordinasi erat dengan Kepala Wasit Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) Howard Webb, bertujuan untuk memberikan sanksi berat kepada tim yang memanfaatkan cedera palsu kiper sebagai alat untuk mendapatkan jeda taktis yang tidak sah atau secara sistematis menghentikan momentum serangan lawan yang sedang meningkat. Jika wasit memberi isyarat bahwa fisioterapis boleh masuk untuk merawat kiper, pelatih memiliki waktu 10 detik untuk menunjuk pemain lain yang akan meninggalkan lapangan selama satu menit, dengan memberitahukan pilihan mereka kepada wasit keempat. Jika tidak ada pemain yang dipilih dalam waktu 10 detik, kaptenlah yang harus meninggalkan lapangan.