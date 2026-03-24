Tujuh pertandingan tersisa, 21 poin masih bisa diraih, tiga slot Liga Champions masih diperebutkan. Selain Arsenal (70 poin) dan Manchester City (61 poin), yang secara matematis sudah memastikan lolos ke kompetisi Eropa bergengsi musim depan, masih ada 11 tim di Liga Premier yang berpeluang menikmati lagu pembuka yang paling mendebarkan tahun depan. Mulai dari Manchester United, yang berada di posisi ketiga dengan 55 poin, hingga Newcastle dan Bournemouth, keduanya berada di posisi ke-12 dengan 42 poin, segalanya bisa terjadi. Berkat peringkat UEFA musim ini, Inggris akan memiliki 5 tim yang akan berlaga di Liga Champions tahun depan. Berikut situasi terkini, tim per tim, beserta perbandingan jadwal pertandingan.
Liga Premier: dari Manchester United hingga Newcastle, 11 tim bersaing memperebutkan 3 tiket ke Liga Champions
MANCHESTER UNITED, 55 POIN
Setan Merah akan bertanding melawan Leeds, kemudian bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea, menjamu Brentford dan Liverpool secara berturut-turut di Old Trafford, bertanding di Stadium of Light melawan Sunderland, serta menutup musim dengan menjamu Nottingham Forest dan bertandang ke markas Brighton.
ASTON VILLA, 54 POIN
Setelah leg pertama perempat final Liga Europa melawan Bologna, Aston Villa akan bertanding di City Ground melawan Nottingham Forest. Kemudian di Villa Park, tiga hari setelah pertandingan melawan Bologna (leg kedua perempat final Liga Europa), mereka akan menghadapi Sunderland, lalu bertandang ke London untuk menghadapi Fulham, menjamu Tottenham, bertanding tandang melawan Burnley (yang sudah dipastikan terdegradasi), menjamu Liverpool, dan menutup musim di Etihad Stadium melawan Manchester City.
LIVERPOOL, 49 POIN
Setelah jeda, Liverpool akan menghadapi Manchester City (perempat final Piala FA) dan PSG (perempat final Liga Champions), kemudian di liga mereka akan bertanding melawan Fulham (di Anfield), Everton (tandang), Crystal Palace (kandang), Manchester United (di Old Trafford), Chelsea (di Anfield), Aston Villa (di Villa Park), dan Brentford (kandang).
CHELSEA, 48 POIN
Setelah laga Piala FA melawan Port Vale, giliran kompetisi liga: Manchester City (kandang), Manchester United (kandang), Brighton (tandang), Nottingham Forest (kandang), Liverpool (tandang), Tottenham (kandang), dan Sunderland (tandang).
BRENTFORD, 46 POIN
The Bees ingin bermimpi besar: Everton (kandang), Fulham (kandang), Manchester United (tandang), West Ham (kandang), Manchester City (tandang), Crystal Palace (kandang), Liverpool (kandang).
EVERTON, 46 POIN
Everton bermimpi lolos ke kompetisi Eropa, berikut jadwal pertandingannya: Brentford (tandang), Liverpool (kandang), West Ham (di London Stadium), Manchester City (kandang), Crystal Palace (tandang), Sunderland (kandang), Tottenham (tandang).
FULHAM, 44 POIN
Setelah meraih kemenangan atas Burnley, The Cottagers kini bermimpi besar: mereka akan menghadapi Liverpool (tandang), Brentford (tandang), Aston Villa (kandang), Arsenal (di Emirates), Bournemouth (kandang), Wolverhampton (tandang), dan Newcastle (kandang).
BRIGHTON, 43 POIN
Brighton akan bertanding melawan Burnley (tandang), Tottenham (tandang), Chelsea (kandang), Newcastle (tandang), Wolverhampton (kandang), Leeds (tandang), dan Manchester United (kandang).
SUNDERLAND, 43 POIN
Black Cats akan menghadapi Tottenham (kandang), Aston Villa (tandang), Nottingham Forest (kandang), Wolverhampton (tandang), Manchester United (kandang), Everton (tandang), dan Chelsea (kandang).
NEWCASTLE, 42 POIN
Newcastle akan menghadapi Crystal Palace (tandang), Bournemouth (kandang), Arsenal (tandang), Brighton (kandang), Nottingham Forest (tandang), West Ham (kandang), dan Fulham (tandang).
BOURNEMOUTH, 42 POIN
The Cherries akan menghadapi Arsenal (tandang), Newcastle (tandang), Leeds (kandang), Crystal Palace (kandang), Fulham (tandang), Manchester City (kandang), dan Nottingham Forest (tandang).