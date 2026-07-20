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Liga Premier atau Liga Champions? Pilihan trofi utama musim 2026–27 dari Arsenal ‘Invincible’ setelah penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara akhirnya berakhir berkat Mikel Arteta
Arsenal kalah dalam final Liga Champions 2026 melawan PSG
Perayaan meriah di kandang sendiri, saat gelar juara liga utama Inggris diraih untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, diimbangi dengan kekecewaan yang disertai air mata di ajang Eropa, karena Paris Saint-Germain berhasil menang lewat adu penalti di Budapest.
Arsenal telah bergerak ke arah yang benar dalam kompetisi Eropa, sama seperti yang mereka lakukan di kompetisi domestik. Tiga kali finis sebagai runner-up berturut-turut di Liga Premier akhirnya disusul dengan naik ke posisi pertama pada musim 2025-26.
Arteta memimpin pasukannya ke semifinal Liga Champions pada 2025 — di mana mereka tersingkir oleh PSG — sebelum melangkah lebih jauh pada musim lalu. Tantangan sekarang adalah menyelesaikan misi tersebut dan melintasi garis finis untuk meraih trofi lainnya.
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Para pendukung Arsenal menanti kemenangan bersejarah pertama mereka di Liga Champions
Arsenal belum pernah mengangkat trofi paling ikonik dalam sepak bola klub, yang tentu saja sangat membuat mereka frustrasi, dan kini mereka bertekad untuk mencatat sejarah baru sambil menikmati apa yang berpotensi menjadi era keemasan—era yang setara, bahkan mungkin melampaui, era yang diciptakan oleh mantan manajer Arsene Wenger.
Tetap menjadi yang teratas di Liga Premier jelas sangat penting, karena para pesaing mereka menghabiskan banyak uang di bursa transfer lainnya, tetapi kompetisi Eropa akan terus memberikan pengalihan yang disambut baik.
Menaklukkan benua Eropa bukanlah hal yang mudah — dengan adanya tim-tim seperti PSG, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, dan beberapa lawan lama yang memberikan persaingan sengit — dan mungkin saja jalur-jalur lain menuju kesuksesan nyata perlu ditutup agar fokus kolektif dapat dipusatkan.
Liga Premier vs Liga Champions: Apa prioritas Arsenal?
Ketika ditanya apakah gelar Liga Champions kini menjadi fokus utama bagi Arsenal, setelah berhasil meraih gelar Liga Premier, mantan bintang The Gunners Aliadiere—dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ya, memang begitu. Saya rasa musim lalu semuanya berpusat pada Liga Premier. Jika kami memenangkan Liga Premier, saya akan senang; saya tidak terlalu peduli dengan yang lain.
“Tapi sekarang kita sudah melakukannya, kita kembali, kita juara lagi, saya rasa akhirnya memenangkan trofi Liga Champions pertama itu akan luar biasa. Jadi saya tidak akan mengatakan, ‘oh, itu prioritas saya dan saya tidak peduli lagi dengan Liga Premier sekarang, mari kita fokus sepenuhnya pada Liga Champions’. Tapi saya memang merasa sekarang, jika harus memilih untuk musim depan, saya mungkin akan memilih Liga Champions.
“Kami sudah begitu dekat dalam beberapa musim terakhir. Dan sekarang, musim depan yang akan datang ini, semoga ini akan menjadi musimnya.
“Meski begitu, ini akan menjadi tantangan yang berat lagi. Menurut saya, jika melihat semua tim—Madrid, Barcelona, Munich, dan semua tim yang akan memperkuat skuad mereka selama musim panas—ini akan menjadi kompetisi yang berat. Namun, jika saya bisa, jika harus memilih, saya mungkin akan memilih Liga Champions.”
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Rumor transfer: The Gunners berencana merekrut pemain baru pada bursa transfer musim panas
Arsenal sedang dalam proses merombak skuadnya untuk menyambut musim 2026-27. Pergerakan pemain masuk dan keluar dari Emirates Stadium memang sudah diprediksi sejak awal, dengan pemain sayap asal Belgia, Leandro Trossard, termasuk di antara mereka yang dilepas.
Beberapa rekrutan mahal sedang dibicarakan - mulai dari Morgan Rogers hingga Julian Alvarez, termasuk Bruno Guimaraes dan Marcus Rashford - dengan harapan Arteta akan menjajaki pasar pemain yang lebih luas selama musim 2026-27.
Setelah serangkaian pertandingan persahabatan, Arsenal akan bertanding di Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat kehormatan untuk membuka musim baru Liga Premier di kandang melawan Coventry yang baru saja promosi.
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