Liga Premier atau Liga Champions? Pilihan trofi utama musim 2026–27 dari Arsenal ‘Invincible’ setelah penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara akhirnya berakhir berkat Mikel Arteta

Ketika ditanya apakah gelar Liga Champions kini menjadi fokus utama bagi Arsenal, setelah berhasil meraih gelar Liga Premier, mantan bintang The Gunners Aliadiere—dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ya, memang begitu. Saya rasa musim lalu semuanya berpusat pada Liga Premier. Jika kami memenangkan Liga Premier, saya akan senang; saya tidak terlalu peduli dengan yang lain.

“Tapi sekarang kita sudah melakukannya, kita kembali, kita juara lagi, saya rasa akhirnya memenangkan trofi Liga Champions pertama itu akan luar biasa. Jadi saya tidak akan mengatakan, ‘oh, itu prioritas saya dan saya tidak peduli lagi dengan Liga Premier sekarang, mari kita fokus sepenuhnya pada Liga Champions’. Tapi saya memang merasa sekarang, jika harus memilih untuk musim depan, saya mungkin akan memilih Liga Champions.

“Kami sudah begitu dekat dalam beberapa musim terakhir. Dan sekarang, musim depan yang akan datang ini, semoga ini akan menjadi musimnya.

“Meski begitu, ini akan menjadi tantangan yang berat lagi. Menurut saya, jika melihat semua tim—Madrid, Barcelona, Munich, dan semua tim yang akan memperkuat skuad mereka selama musim panas—ini akan menjadi kompetisi yang berat. Namun, jika saya bisa, jika harus memilih, saya mungkin akan memilih Liga Champions.”