Liga Premier akan 'merusak kompetisi mereka sendiri' jika Manchester City dikenai pengurangan 60 poin, demikian reaksi mantan kapten Chelsea menanggapi penundaan dalam saga FFP yang 'konyol'
Man City menghadapi setidaknya 115 tuduhan dalam kasus FFP
Tuduhan dugaan penyalahgunaan keuangan telah membayangi Etihad Stadium sejak Februari 2023. Sidang independen terkait tuduhan yang dilayangkan terhadap City telah selesai pada akhir 2024.
Selama 15 bulan, belum ada kabar mengenai putusan, sehingga semua pihak masih dalam ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya. Pihak di Manchester, yang terus membantah tuduhan tersebut, tentu saja ingin segera menghilangkan gangguan yang tidak diinginkan ini.
Spekulasi terbaru mengenai kemungkinan hukuman menunjukkan bahwa City bisa dikenai penalti pengurangan 60 poin, yang akan membuat mereka terpuruk di klasemen Liga Premier dan masuk ke zona degradasi.
Apakah Man City akan dikenai pengurangan 60 poin musim ini?
Tampaknya tidak mungkin tindakan drastis semacam itu akan diambil mengingat para tim hanya memiliki tujuh atau delapan pertandingan tersisa di musim ini. Mantan kapten The Blues, Dunne—yang berbicara melalui Wiz Slots—menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah keputusan yang akan segera diambil akan ditunda: “Sudah sangat konyol, betapa lama masalah ini berlarut-larut. Mereka sudah mencapai kesimpulan sejak lama, jadi mengapa butuh waktu begitu lama untuk mengumumkan hasil temuan mereka adalah hal yang bodoh.
“Maksud saya, ini hanya akan merusak citra Premier League secara keseluruhan jika mereka mulai mengumumkannya sekarang di tahap akhir musim ini, padahal ada peluang untuk persaingan perebutan gelar yang sangat menarik dalam beberapa bulan ke depan. Jadi, mereka justru merusak kompetisi mereka sendiri jika mereka mengumumkannya dan mulai mengambil keputusan sekarang. Ini adalah sesuatu yang sebaiknya ditunda hingga musim panas, dan mereka bisa merencanakan langkah ke depan daripada meninjau kembali keputusan yang sudah diambil.”
Mengapa putusan kemungkinan besar akan ditunda hingga musim panas
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan sanksi menjelang musim 2026-27, dengan City memiliki hak untuk mengajukan banding, Dunne melanjutkan, “Begitulah seharusnya sekarang.
“Saya bisa membayangkan betapa merugikannya hal ini bagi Manchester City karena masalah ini terus membayangi mereka. Masalah ini terus mengikuti mereka, dan bagi saya serta mantan pemain lain, atau siapa pun yang terkait dengan klub, saat melakukan wawancara, pertanyaan yang muncul selalu, ‘tapi bagaimana dengan masalah FFP ini?’.
“Manchester City memiliki begitu banyak hal positif, seperti baru saja memenangkan Carabao Cup, mereka terus menghasilkan pemain-pemain hebat yang bermain dengan gaya sepak bola yang bagus, namun semua orang hanya ingin membicarakan sisi negatifnya. Jadi, saya pikir penyelesaian seluruh masalah ini akan menjadi kelegaan bagi semua pihak di Manchester City.
“Saya pikir ini akan menjadi kelegaan bagi Premier League karena mereka akhirnya bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan seluruh masalah ini, membiarkan Man City menjadi apa adanya, membiarkan mereka menghadapi apa pun yang datang, dan kembali fokus sepenuhnya pada sepak bola.”
Segalanya berjalan seperti biasa bagi Guardiola dan rekan-rekannya di Etihad
City telah mengumpulkan 61 poin di Liga Premier dari 30 pertandingan musim ini, yang berarti bahwa pengurangan poin sebesar apa pun yang sedang dibahas oleh beberapa pihak akan membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen dan membuka pintu menuju divisi Championship.
Pep Guardiola dan timnya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa di tengah saga yang berkepanjangan ini, dengan investasi lebih besar di bursa transfer, dan tampaknya ada keyakinan di kubu Etihad Stadium bahwa hukuman terberat akan terhindarkan.