Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Liga, kemenangan mengejutkan 20-9 atas Premier League: ternyata bisa menang meski tanpa dana hak siar TV Inggris yang besar

Hasil babak 16 besar Liga Champions menunjukkan keunggulan klub-klub Spanyol atas klub-klub Inggris

La Liga mencuri perhatian di panggung Eropa dan mengirimkan pesan kuat ke seluruh benua: Spanyol memang ada, dan itu sudah pasti. Real Madrid, Barcelona, dan Atlético Madrid mencatatkan kemenangan telak 3-0 atas Premier League di babak 16 besar Liga Champions, dengan skor agregat 20-9 dalam tiga pertandingan tersebut, seperti yang ditekankan oleh judul berita yang penuh kemenangan dari Marca. Liga Champions kembali berbahasa Spanyol.


MODEL SPANYOL

Hasil klub-klub Spanyol, setelah tiga kemenangan beruntun ini atas Liga Premier, mendefinisikan ulang hierarki di Eropa setidaknya untuk musim ini: di perempat final akan ada tiga klub Spanyol dan dua klub Inggris (dari lima yang lolos ke babak 16 besar). Memang benar bahwa Real Madrid dan Barcelona adalah dua klub dengan pendapatan tertinggi di dunia, dengan Real Madrid sebesar 1,161 miliar euro dan Barcelona 975 juta euro, sementara Atlético Madrid berada di peringkat ke-13 (455 juta euro), tetapi jika kita membandingkan kedua liga dan sistem sepakbola—Spanyol dan Inggris—berdasarkan parameter yang paling penting, yaitu hak siar televisi, kita melihat bahwa Premier League mengantongi 1,91 miliar euro per musim untuk periode 2025-2031, sementara La Liga Spanyol mengantongi 990 juta euro per musim untuk periode 2022-2027. Sedikit lebih tinggi dari Serie A (900 juta euro per musim untuk periode 2024-2029) dan lebih rendah dari Bundesliga (1,06 miliar euro per musim untuk periode 2025-2029).


Artinya, ketika pendapatan dari hak siar televisi dijadikan alasan utama untuk menyoroti perbedaan kualitas dan prestasi yang sangat mencolok antara sepak bola Inggris dan Italia, La Liga membuktikan bahwa uang dari hak siar televisi bukanlah segalanya, dan bahwa klub-klub besar, liga yang hebat, serta prestasi gemilang di Eropa tetap bisa diraih tanpa harus mengandalkan dana sebesar yang diperoleh Premier League dari stasiun televisi. Model yang baik dan sukses juga dapat dibangun dengan cara lain, menggunakan sumber daya yang berbeda.


  • MADRID MENYINGKIRKAN GUARDIOLA

    Real Madrid tampil seperti lokomotif yang tak terbendung, menghancurkan Manchester City dalam laga yang kini telah menjadi pertandingan klasik di Eropa. Tim asuhan Guardiola berusaha menahan serangan, namun akhirnya tenggelam oleh gelombang serangan Los Blancos: dominasi total pada leg pertama dan, dengan tiket lolos sudah di tangan, kemenangan pun diraih pada leg kedua di Manchester. Skor agregat 5-1 ini memastikan tiket langsung ke perempat final.


  • GELOMBANG BLAUGRANA MELAWAN THE MAGPIES

    Leg pertama Barcelona melawan Newcastle United berlangsung lebih sengit, dengan Newcastle mampu mengendalikan tempo dan permainan dalam waktu yang cukup lama. Namun, tepat di menit-menit akhir, terjadi momen penentu: Lamine berhasil mengeksekusi tendangan penalti yang sangat krusial, menyamakan kedudukan, dan membuka jalan menuju lolos ke babak berikutnya.


    Namun, pada leg kedua, pertandingan menjadi dominasi mutlak Blaugrana. Di Camp Nou, hanya ada satu tim yang tampil: Barça. Tujuh gol, pertunjukan murni, dan lolos ke babak berikutnya dengan skor agregat 8-3 yang telak.


  • ATLET-ATLET TERLALU KUAT BAGI TUDOR

    Atlético telah menjalankan tugasnya dengan baik di Wanda Metropolitano, membangun keunggulan tiga gol yang sangat penting untuk menghadapi leg kedua dengan lebih tenang. Tottenham Hotspur asuhan Igor Tudor, yang sedang mengalami kesulitan di liga, tetap berjuang hingga akhir tanpa pernah menyerah.


    Para Colchoneros mempertahankan hasil ini dan kini menatap ke depan: di babak berikutnya mereka akan kembali berhadapan dengan Barcelona, sama seperti di Copa del Rey. Sebuah laga yang sangat dinanti yang sudah memastikan kehadiran satu tim Spanyol di semifinal Liga Champions.