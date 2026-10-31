Bakat murni dan sihir yang tersembunyi di kaki kiri bukanlah milik eksklusif klub Al-Ittihad maupun talentanya, Suhaib Hosawi, karena Al-Ahli memiliki pemain dengan kemampuan serupa, yaitu sayap bersinar Ziyad Mulla.
Mulla mengungguli Hosawi dalam aspek ketajaman, di mana ia telah mencetak 4 gol sejak awal musim ini di Liga Elite Roshn, dan sempat bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak pada pekan-pekan awal.
Namun, sayap Al-Ahli ini mengalami penurunan ketajaman yang signifikan setelah dua pekan pertama, di mana ia sebelumnya mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Al-Feiha dengan skor 3-1 pada pekan pertama, sebelum mencetak satu gol lagi dalam kemenangan atas Al-Fateh dengan skor 2-1 pada pekan kedua.
Sejak saat itu, Ziyad Mulla mengalami penurunan ketajaman, di mana ia tidak mencetak satu gol pun dalam enam pertandingan terakhir.
Laga derbi Jeddah melawan tetangga sekaligus rival tradisional, Al-Ittihad, bisa menjadi kesempatan ideal bagi pemain muda itu untuk menunjukkan kemampuannya dan kembali menemukan kilaunya, baik dalam hal mencetak gol maupun menciptakan peluang.