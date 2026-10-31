Semua mata dalam derby ini akan tertuju kepada Suhaib Hausawi, winger tim Al-Ittihad U-21, apalagi dia merupakan salah satu elemen yang paling menonjol di Liga Elite Joy selama periode terakhir.

Hausawi memiliki kaki kiri yang memukau yang ia gunakan di posisi sayap kanan, dan dia menonjol dengan kemampuannya mengontrol bola, menggiring, serta memberikan umpan akurat dengan visi yang tajam, hal yang membuatnya selalu menarik perhatian.

Orang terakhir yang tertarik pada bakat Suhaib Hausawi adalah pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik tim utama klub Al-Ittihad, yang memanggilnya untuk pertama kali ke dalam skuad "The Tigers" pada pertandingan melawan Abha di Liga Roshn Saudi.

Memang benar dia tidak turun bermain, namun pemanggilan ini akan memberikan motivasi tambahan bagi winger muda Saudi tersebut jika ia bermain dalam pertandingan derby Jeddah melawan tetangga dan rival tradisional, Al-Ahli, apalagi ini akan menjadi kesempatan emas untuk bersinar dan melanjutkan kerja sama dengan tim utama.