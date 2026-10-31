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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Liga Joy untuk Elite: Penemuan Vicenzing Puncaki 5 Bakat yang Layak Disaksikan di Pekan Derby Jeddah

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
J. Wissing
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 vs Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arab Saudi
Jerman

Talenta muda Al-Ittihad tampilkan musim yang istimewa

Para penggemar sepakbola akan menyaksikan pertunjukan memukau pada pekan kesembilan Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21).

Pekan kesembilan Liga Joy Elite akan diwarnai laga-laga yang sangat sengit, dan tidak diragukan lagi yang paling menonjol adalah derby Jeddah, yang mempertemukan Al Ittihad dan Al Ahli, di Stadion "The Tigers", pada hari Minggu 1 November mendatang.

  • Suhaib Hausawi: Temuan Baru Vissing

    Semua mata dalam derby ini akan tertuju kepada Suhaib Hausawi, winger tim Al-Ittihad U-21, apalagi dia merupakan salah satu elemen yang paling menonjol di Liga Elite Joy selama periode terakhir.

    Hausawi memiliki kaki kiri yang memukau yang ia gunakan di posisi sayap kanan, dan dia menonjol dengan kemampuannya mengontrol bola, menggiring, serta memberikan umpan akurat dengan visi yang tajam, hal yang membuatnya selalu menarik perhatian.

    Orang terakhir yang tertarik pada bakat Suhaib Hausawi adalah pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik tim utama klub Al-Ittihad, yang memanggilnya untuk pertama kali ke dalam skuad "The Tigers" pada pertandingan melawan Abha di Liga Roshn Saudi.

    Memang benar dia tidak turun bermain, namun pemanggilan ini akan memberikan motivasi tambahan bagi winger muda Saudi tersebut jika ia bermain dalam pertandingan derby Jeddah melawan tetangga dan rival tradisional, Al-Ahli, apalagi ini akan menjadi kesempatan emas untuk bersinar dan melanjutkan kerja sama dengan tim utama.

  • Ziad Mola

    Bakat murni dan sihir yang tersembunyi di kaki kiri bukanlah milik eksklusif klub Al-Ittihad maupun talentanya, Suhaib Hosawi, karena Al-Ahli memiliki pemain dengan kemampuan serupa, yaitu sayap bersinar Ziyad Mulla.

    Mulla mengungguli Hosawi dalam aspek ketajaman, di mana ia telah mencetak 4 gol sejak awal musim ini di Liga Elite Roshn, dan sempat bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak pada pekan-pekan awal.

    Namun, sayap Al-Ahli ini mengalami penurunan ketajaman yang signifikan setelah dua pekan pertama, di mana ia sebelumnya mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Al-Feiha dengan skor 3-1 pada pekan pertama, sebelum mencetak satu gol lagi dalam kemenangan atas Al-Fateh dengan skor 2-1 pada pekan kedua.

    Sejak saat itu, Ziyad Mulla mengalami penurunan ketajaman, di mana ia tidak mencetak satu gol pun dalam enam pertandingan terakhir.

    Laga derbi Jeddah melawan tetangga sekaligus rival tradisional, Al-Ittihad, bisa menjadi kesempatan ideal bagi pemain muda itu untuk menunjukkan kemampuannya dan kembali menemukan kilaunya, baik dalam hal mencetak gol maupun menciptakan peluang.

  • Louay Al-Muhaimid

    Dan tidak mungkin berbicara tentang keajaiban kaki kiri tanpa membahas pemilik nomor punggung 10 di klub Al-Taawoun, Louai Al-Muhaimid, salah satu bintang paling menonjol musim ini di Liga Joy Elite.

    Al-Muhaimid tampil istimewa sejak awal musim dalam urusan menciptakan peluang, bahkan ia menjadi pemain dengan kreasi gol terbanyak kedua di Liga Joy Elite dengan koleksi 3 assist.

    Namun, pemain muda itu menunjukkan sisi lain pada pekan lalu, ketika ia memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam mencetak gol, dengan mencetak dua gol yang membawa Al-Taawoun meraih kemenangan atas Al-Ettifaq dengan skor 5-1.

    Al-Muhaimid mencetak kedua gol tersebut dengan dua cara yang memukau; gol pertama berasal dari tendangan keras dalam situasi permainan terbuka, sementara gol kedua berasal dari tendangan bebas, sebuah keahlian yang jarang muncul di lapangan sepak bola saat ini.

    Para suporter Al-Taawoun pun menggantungkan harapan pada sang penyihir berkaki kiri mereka untuk meraih hasil positif baru menghadapi Al-Wehda, yang dengannya tim dapat mempertahankan posisi ketiga di klasemen Liga Joy Elite.

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  • Abdulrahman Al-Anazi

    Berbicara soal gol, klub Al Nassr memiliki salah satu pencetak gol terbaik pada musim ini di kompetisi Joy Pro League, terutama dalam beberapa jornada terakhir, yakni Abdulrahman Al Anzi.

    Al Anzi menggeser posisi Asem Mohamed, salah satu bintang tim Al Nassr U-21 pada musim lalu, khususnya dalam hal mencetak gol, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak pada musim ini.

    Al Anzi mencetak 3 gol bersama tim ibu kota tersebut pada musim ini di Joy Pro League, 2 di antaranya dalam dua pertandingan terakhir, masing-masing melawan Al Wehda dan Al Qadsiah secara berurutan.

    Penyerang muda itu akan memiliki peluang baru untuk mencetak gol, ketika Al Nassr bertandang ke markas Al Khaleej, terlebih lagi karena tim yang disebut terakhir ini mengalami masalah di lini pertahanan, dan telah kebobolan 15 gol sejak awal musim ini.

  • Dayo Osho

    Pencetak gol lain yang mencuri perhatian pada musim ini di Liga Joy untuk Elite adalah pemain Nigeria Dayo Oshoo, penyerang Al-Faisaly, yang akan menghadapi laga sengit melawan Al-Fateh, tim yang menempati peringkat kelima di klasemen.

    Oshoo mencuri perhatian dengan kuat pada musim ini di Liga Arab Saudi U-21, terutama lewat kemampuan mencetak golnya yang menjadikan Al-Faisaly sebagai tim promosi terbaik dari Liga Wilayah.

    Oshoo menempati peringkat kelima di daftar top skorer Liga Joy untuk Elite pada musim ini dengan koleksi 6 gol, hanya terpaut dua gol di belakang Mohammed Al-Issa dan Musa Adam, serta satu gol di belakang Ammar Al-Ghamdi dan Jefferson Ramos.

    Penyerang Nigeria itu mencetak dua gol dalam dua pertandingan terakhir Al-Faisaly melawan Al-Riyadh dan Al-Khaleej, yang membuatnya termotivasi untuk melanjutkan penampilan gemilang dan mencetak gol baru guna terus bersaing memperebutkan gelar top skorer.