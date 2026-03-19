Liga Europa, Lyon asuhan Fonseca tersingkir: Aston Villa dan Porto lolos ke perempat final

Dengan dilaksanakannya pertandingan leg kedua, babak 16 besar Liga Europa pun berakhir.





Pada pukul 18.45, Lyon asuhan mantan pelatih Milan, Paulo Fonseca, kalah di kandang dari Celta Vigo dan tersingkir dari kompetisi. Sebaliknya, Nottingham Forest lolos setelah mengalahkan Midtjylland asal Denmark melalui adu penalti. Freiburg juga menang setelah membalikkan keadaan dan menyingkirkan Genk.





Pada pukul 21.00, Betis membalikkan keadaan melawan Panathinaikos dan lolos ke babak berikutnya. Porto tidak mengalami kesulitan melawan Stuttgart. Aston Villa juga lolos setelah mengeliminasi Lille.