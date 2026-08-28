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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Liga Europa, lawan-lawan Juventus: semua pertandingan kandang dan tandang

Juventus
Europa League

Semua lawan Juventus di fase liga Europa League

Undian untuk fase liga Europa League telah dilakukan hari ini di Principality of Monaco, yang menghadirkan dua tim Italia sebagai peserta, yakni Juventus dan Milan.


Juventus akan menghadapi: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Celta Vigo, NEC, dan Hapoel Be'er-Sheva.


Juventus akan menghadapi Real Sociedad, Rennes, Omonia, dan N.E.C. di kandang, serta AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo, dan Hapoel Beer-Sheva di laga tandang.



  • PARA LAWAN

    Real Sociedad — peringkat ke-8 di La Liga. Mereka menjuarai Copa del Rey, mengalahkan Atlético Madrid di final lewat adu penalti: gelar keempat di kompetisi tersebut. Bintang tim ini adalah Mikel Oyarzabal: kapten, penyerang, dan simbol tim, serta sosok penting tim nasional Spanyol juara Piala Dunia.


    AZ Alkmaar — peringkat ke-7 di Eredivisie. Mereka memenangi KNVB Beker, mengalahkan NEC Nijmegen 5-1 di final dan meraih gelar kelima dalam sejarah klub. Di AZ bermain Peer Koopmeiners: saudara Teun, gelandang Juventus, yang menjadi salah satu pilar tak tergantikan di lini tengah.


    Rennes — peringkat ke-6 di Ligue 1. Tersingkir di babak 16 besar Coupe de France, saat dikalahkan Marseille. Pemain terpenting adalah Estéban Lepaul, yang menjadi top skor Ligue 1 2025-26.


    Ferencváros — peringkat ke-2 di liga Hungaria (NB I). Mereka memenangi Magyar Kupa, meraih trofi nasional ke-25 di kompetisi tersebut. Di tim Hungaria itu ada Naby Keïta, gelandang Guinea eks Liverpool.


    Omonia Nicosia — juara Siprus, dengan gelar nasional ke-22. Di Piala Siprus mereka tersingkir di perempat final; trofi jatuh ke tangan Pafos.


    Celta Vigo — peringkat ke-6 di La Liga, lolos ke Liga Europa. Di Copa del Rey mereka terhenti di babak 32 besar, disingkirkan Albacete. Bintangnya adalah Iago Aspas, penyerang dan pemimpin yang tak terbantahkan, sosok pemecah rekor serta titik acuan teknis dan emosional tim. Ada juga Marcos Alonso, bek berpengalaman dengan masa lalu di Premier League dan Serie A (Fiorentina).


    NEC Nijmegen — peringkat ke-3 di Eredivisie, pencapaian terbaik dalam sejarah klub di kasta tertinggi. Finalis KNVB Beker, mereka kalah 5-1 dari AZ Alkmaar. Di lini depan ada Koki Ogawa, pemain Jepang yang menjadi titik acuan serangan tim. Di lini belakang ada Bram Nuytinck, bek berpengalaman eks Udinese dan Sampdoria sekaligus pemimpin lini pertahanan.


    Hapoel Be'er Sheva — juara Israel, dengan raihan gelar nasional kelima. Mereka juga mencapai final State Cup, namun kalah 2-1 dari Maccabi Tel Aviv.


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