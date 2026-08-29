Jadwal pertandingan Juventus pada Fase Liga Europa League 2026/27 resmi diumumkan. Juventus akan menjalani laga pembuka di kandang melawan NEC pada Kamis 17 September pukul 21.00. Laga terakhir juga digelar di kandang, di Allianz Stadium, melawan Real Sociedad pada 28 Januari.
AFP
Diterjemahkan oleh
Liga Europa, jadwal Juventus: debut melawan NEC, laga terakhir di kandang melawan Real Sociedad
Jadwal Juventus
PEKAN 1
Juventus-NEC, Kamis 17 September pukul 21.00
PEKAN 2
Celta Vigo-Juventus, Kamis 15 Oktober, pukul 21.00
PEKAN 3
Juventus-Rennes, Kamis 22 Oktober pukul 18.45
PEKAN 4
AZ Alkmaar-Juventus, Kamis 5 November pukul 21.00
PEKAN 5
Juventus-Omonia Nicosia, Kamis 26 November pukul 21.00
PEKAN 6
Hapoel Beer-Sheva-Juventus, Kamis 10 Desember pukul 18.45
PEKAN 7
Ferencvaros-Juventus, Kamis 21 Januari 2027 pukul 18.45
PEKAN 8
Juventus-Real Sociedad, Kamis 28 Januari 2027 pukul 21.00
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