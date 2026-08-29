Liga Europa, jadwal Juventus: debut melawan NEC, laga terakhir di kandang melawan Real Sociedad

PEKAN 1

Juventus-NEC, Kamis 17 September pukul 21.00





PEKAN 2

Celta Vigo-Juventus, Kamis 15 Oktober, pukul 21.00





PEKAN 3

Juventus-Rennes, Kamis 22 Oktober pukul 18.45





PEKAN 4

AZ Alkmaar-Juventus, Kamis 5 November pukul 21.00





PEKAN 5

Juventus-Omonia Nicosia, Kamis 26 November pukul 21.00





PEKAN 6

Hapoel Beer-Sheva-Juventus, Kamis 10 Desember pukul 18.45





PEKAN 7

Ferencvaros-Juventus, Kamis 21 Januari 2027 pukul 18.45





PEKAN 8

Juventus-Real Sociedad, Kamis 28 Januari 2027 pukul 21.00