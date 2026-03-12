Liga Europa, hasil dan tabel babak 16 besar: Aston Villa dan Porto tetap menjadi favorit. Nottingham Forest tersingkir

Porto di Farioli melesat dengan skor 2-1 di kandang Stuttgart berkat gol dari Moffi dan Mora yang mengungguli gol Undav. Tim favorit lainnya untuk meraih gelar juara, Aston Villa, juga tampil apik dan berkat Watkins, mereka menang di kandang Lille (dari pertandingan ini akan muncul rival Italia yang akan lolos ke babak berikutnya). Secara mengejutkan, Panathinaikos dan Real Betis bermain imbang 1-0, dengan tim Yunani yang, meskipun hanya bermain dengan sepuluh pemain, mengalahkan tim Spanyol – yang juga bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit – berkat gol Taborda.

Lyon asuhan Fonseca dan Endrick imbang di kandang Celta Vigo (1-1), Nottingham Forest kalah telak di kandang sendiri dari Midtjylland. Ferencvaros (2-0 atas Braga) dan Genk (1-0 atas Freiburg) tampil bagus. Dalam seminggu, pertandingan leg kedua akan digelar dengan kandang terbalik.