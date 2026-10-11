Liga Elite Roshn: Al Ittihad Waspadai Kejutan Al Khaleej, Al Hilal dan Al Ahli Incar Kemenangan di Pekan Keenam

Pertandingan pekan keenam Liga Elite Joy akan bergulir pada Senin, 12 Oktober, ketika Al-Khaleej menjamu Al-Taawoun di Sayhat, dan Al-Ettifaq menjamu Al-Faisaly di Dammam.

Al-Hilal menjamu Al-Watan di ibu kota Arab Saudi, sementara Neom bertandang ke markas Al-Riyadh, dan Al-Ahli menjamu Al-Wehda di Jeddah sebagai penutup hari pertama.

Adapun hari kedua dibuka dengan laga sengit antara Al-Nassr dan Al-Tadamon di Riyadh, sementara Al-Akhdoud menghadapi Al-Jabalain di Abha, Al-Hazm melawan Damac di Ar-Rass, dan Al-Orobah menghadapi Al-Feiha di Al-Jouf.

Al-Qadsiah bertandang ke markas Al-Ansar di Madinah, sementara Al-Najma menghadapi Al-Fateh di Stadion Dinas Pendidikan di Unaizah, dan Al-Ittihad menutup pekan ini dengan menjamu Al-Kholood di Jeddah.