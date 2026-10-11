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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
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Liga Elite Roshn: Al Ittihad Waspadai Kejutan Al Khaleej, Al Hilal dan Al Ahli Incar Kemenangan di Pekan Keenam

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 vs Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 vs Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Arab Saudi

Pekan menegangkan yang dinanti

Kompetisi Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21) kembali bergulir, setelah absen cukup lama lebih dari 3 pekan, akibat jeda internasional yang lalu.

Ajang yang dipenuhi para bintang muda ini kembali melalui persaingan pekan keenam, yang menyuguhkan banyak laga sengit, di tengah persaingan ketat untuk berbagai posisi.

  • Pertandingan pekan keenam Liga Joy Elite

    Pertandingan pekan keenam Liga Elite Joy akan bergulir pada Senin, 12 Oktober, ketika Al-Khaleej menjamu Al-Taawoun di Sayhat, dan Al-Ettifaq menjamu Al-Faisaly di Dammam.

    Al-Hilal menjamu Al-Watan di ibu kota Arab Saudi, sementara Neom bertandang ke markas Al-Riyadh, dan Al-Ahli menjamu Al-Wehda di Jeddah sebagai penutup hari pertama.

    Adapun hari kedua dibuka dengan laga sengit antara Al-Nassr dan Al-Tadamon di Riyadh, sementara Al-Akhdoud menghadapi Al-Jabalain di Abha, Al-Hazm melawan Damac di Ar-Rass, dan Al-Orobah menghadapi Al-Feiha di Al-Jouf.

    Al-Qadsiah bertandang ke markas Al-Ansar di Madinah, sementara Al-Najma menghadapi Al-Fateh di Stadion Dinas Pendidikan di Unaizah, dan Al-Ittihad menutup pekan ini dengan menjamu Al-Kholood di Jeddah.

  • Al-Hilal untuk kebangkitan melawan Al-Watan

    Di sisi lain, Al Hilal kembali ke laga-laga Liga Elite dengan menghadapi pertandingan yang relatif mudah, saat menjamu Al Watan di stadionnya di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Al Hilal memasuki pertandingan dengan satu tujuan, yaitu kemenangan, demi mengembalikan keseimbangannya, setelah kehilangan 5 dari 9 poin terakhir yang diperebutkannya dalam tiga pekan terakhir.

    Al Hilal kalah dari Al Taawoun dengan skor 1-2, sebelum menang atas Neom dengan empat gol tanpa balas, sementara laga terakhirnya melawan Al Jabalain berakhir imbang dengan skor 3-3.

    Hasil-hasil yang tidak stabil ini menempatkan "Sang Pemimpin" di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 10 poin, terpaut 3 poin di belakang Al Ittihad yang memuncaki klasemen.

    Al Hilal memiliki peluang bagus untuk mengembalikan irama kemenangan, terlebih lawannya Al Watan menempati peringkat kesembilan belas di klasemen dengan koleksi 3 poin, yang diraih dari satu kemenangan dan satu kekalahan telak dari Al Ahli dengan empat gol tanpa balas.

  • Al Ahli: Misi mudah menghadapi Al Wahda

    Al Ahli juga menjalani laga melawan Al Wehda di Jeddah dengan tujuan yang sama, setelah tersandung dalam dua dari tiga pertandingan terakhir di Liga Elite Joy.

    Al Ahli bermain imbang 2-2 melawan Al Jabalain, kemudian menang 4-0 atas Al Wattan, sebelum kembali bermain imbang 2-2 melawan Al Qadsiah.

    Akibat hasil buruk terakhir itu, Al Ahli kehilangan posisinya di puncak klasemen yang kini direbut Al Ittihad, dan melorot ke peringkat ketiga dengan 11 poin, terpaut dua poin di belakang "Sang Dekan".

    Tugas Al Ahli untuk kembali meraih kemenangan tampak mudah, terlebih lawannya Al Wehda menempati peringkat keenam belas di klasemen dengan 4 poin yang dikumpulkan dari satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara menelan tiga kali kekalahan.

    Perlu dicatat bahwa Al Ahli, bersama Al Ittihad, adalah dua tim satu-satunya yang belum menelan satu pun kekalahan pada musim ini di Liga Elite Joy.

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  • Al-Nassr menghadapi juru kunci

    Al Nassr juga menjalani misi mudah di pekan keenam, saat menjamu Al Tadhamon di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Al Nassr menjalani laga ini setelah bangkit pada pekan lalu, dengan kemenangan atas Damac lewat satu gol tanpa balas, menyusul dua kekalahan beruntun, melawan Al Fateh dengan skor 1-2, dan Al Feiha 2-3.

    Memang benar kemenangan tersebut tidak mengubah posisi Al Nassr di tabel klasemen, di mana mereka menempati peringkat keempat belas dengan koleksi 6 poin, namun kemenangan itu memberi mereka dorongan untuk melanjutkan rentetan kemenangan.

    Tak diragukan lagi, dorongan ini menjadi lebih besar melihat lawan yang dihadapi, sebab tim Al Tadhamon menempati peringkat kedua puluh empat dan terakhir di tabel klasemen, tanpa koleksi poin, setelah menjalani 4 pertandingan yang seluruhnya berakhir dengan kekalahan.

    Al Tadhamon pun tetap menjadi pemilik lini pertahanan terburuk pada musim ini di Liga Elite Jameel, karena gawang mereka telah kebobolan 16 gol, dengan selisih 5 gol penuh dari pesaing terdekatnya.

  • Al-Ittihad mewaspadai kejutan Al-Khuloud

    Pertandingan pekan keenam ditutup dengan laga yang panas, mempertemukan Al Ittihad, sang pemuncak klasemen, dengan Al Khaleej, tim yang menebar kejutan besar pada musim ini.

    Al Ittihad memasuki pertandingan dengan penuh percaya diri setelah menyendiri di puncak klasemen pada akhir pekan lalu, saat mereka meraih kemenangan keempat secara beruntun, usai satu kali hasil imbang pada pekan pertama.

    Al Ittihad, dengan 13 poin, tetap menjadi satu-satunya tim, bersama Al Ahli, yang belum menelan kekalahan pada musim ini di Liga Elite Roshn.

    Namun, "Sang Dekan" khawatir rangkaian hasil tersebut akan terputus menghadapi Al Khaleej, yang berhasil memenangi tiga pertandingan terakhir mereka, setelah hanya sekali kalah pada laga pertama melawan Al Hilal.

    Al Khaleej meraih hasil paling mencolok pada pekan lalu, ketika mengejutkan semua pihak dengan mengalahkan Al Ettifaq dengan skor 3-1, sehingga menjauhkannya dari perburuan posisi puncak.

    Berkat rangkaian kemenangan tersebut, perolehan poin Al Khaleej naik menjadi 9 poin, menempati peringkat ketujuh di klasemen Liga Elite Roshn, yang berarti kemenangan dapat melontarkannya ke empat besar.