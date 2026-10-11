Liga Elite Roshn: Al Ittihad Waspadai Kejutan Al Khaleej, Al Hilal dan Al Ahli Incar Kemenangan di Pekan Keenam

Pertandingan pekan keenam ditutup dengan laga yang panas, mempertemukan Al Ittihad, sang pemuncak klasemen, dengan Al Khaleej, tim yang menebar kejutan besar pada musim ini.
Al Ittihad memasuki pertandingan dengan penuh percaya diri setelah menyendiri di puncak klasemen pada akhir pekan lalu, saat mereka meraih kemenangan keempat secara beruntun, usai satu kali hasil imbang pada pekan pertama.
Al Ittihad, dengan 13 poin, tetap menjadi satu-satunya tim, bersama Al Ahli, yang belum menelan kekalahan pada musim ini di Liga Elite Roshn.
Namun, "Sang Dekan" khawatir rangkaian hasil tersebut akan terputus menghadapi Al Khaleej, yang berhasil memenangi tiga pertandingan terakhir mereka, setelah hanya sekali kalah pada laga pertama melawan Al Hilal.
Al Khaleej meraih hasil paling mencolok pada pekan lalu, ketika mengejutkan semua pihak dengan mengalahkan Al Ettifaq dengan skor 3-1, sehingga menjauhkannya dari perburuan posisi puncak.
Berkat rangkaian kemenangan tersebut, perolehan poin Al Khaleej naik menjadi 9 poin, menempati peringkat ketujuh di klasemen Liga Elite Roshn, yang berarti kemenangan dapat melontarkannya ke empat besar.