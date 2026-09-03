Pertandingan pekan ketiga akan dimulai pada Minggu 6 September, saat Al Nassr bertandang ke markas Al Fateh, di Stadion Meydan Tamweel Al Oula di Al-Ahsa, sementara Al Hazem, sang juara bertahan, bertandang ke markas Al Feiha, di Al-Majma'ah.

Al Ahli akan bertandang ke markas Al Jabalain, di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi di Hail, sementara Al Qadsiah menjamu Al Ettifaq, pemuncak klasemen, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Saud bin Jalawi di Al-Khobar.

Pertandingan hari itu akan ditutup ketika Al Ittihad bertandang ke markas Al Wehda, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdulaziz di Makkah Al-Mukarramah.

Keesokan harinya, Senin 7 September, Al Khaleej bertandang ke markas Al Tadhamon, tim promosi, di Stadion Kota Pangeran Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid di Arar, sementara tim promosi lainnya, Al Faisaly, menjamu Al Najma di Stadion Kota Olahraga Al-Majma'ah.

Al Kholood dan Al Orobah akan berhadapan di Ar Rass, sementara Damac menjamu Al Riyadh di Khamis Mushait, sedangkan Al Hilal bertandang ke markas Al Taawoun, di Buraidah, sebagai penutup pertandingan pekan ketiga pada bulan ini.

Di sisi lain, dua pertandingan akan ditunda, yakni antara Al Watan dan Al Ansar, di Stadion Kota Olahraga Raja Faisal di Jazan, hingga 21 Desember mendatang, dan Neom melawan Al Akhdoud, di Stadion Kota Olahraga Raja Khalid di Tabuk, hingga 25 Januari tahun depan.