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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X official account

Diterjemahkan oleh

Liga Elite Joy: Al-Nassr Kibarkan Bendera Balas Dendam, Al-Ahli Buru Lawan yang Terluka di Pekan Ketiga

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Arab Saudi

Kompetisi musim baru Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21) terus berlanjut melalui pertandingan-pertandingan pekan ketiga.

Pekan ketiga menyaksikan sejumlah pertandingan sengit, sebagian di antaranya dapat menentukan persaingan perebutan puncak klasemen secara dini, sementara sebagian lainnya menyimpan kenangan khusus yang bisa menambah panasnya laga.

  • Pertandingan pekan ketiga Joy League Elite

    Pertandingan pekan ketiga akan dimulai pada Minggu 6 September, saat Al Nassr bertandang ke markas Al Fateh, di Stadion Meydan Tamweel Al Oula di Al-Ahsa, sementara Al Hazem, sang juara bertahan, bertandang ke markas Al Feiha, di Al-Majma'ah.

    Al Ahli akan bertandang ke markas Al Jabalain, di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi di Hail, sementara Al Qadsiah menjamu Al Ettifaq, pemuncak klasemen, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Saud bin Jalawi di Al-Khobar.

    Pertandingan hari itu akan ditutup ketika Al Ittihad bertandang ke markas Al Wehda, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdulaziz di Makkah Al-Mukarramah.

    Keesokan harinya, Senin 7 September, Al Khaleej bertandang ke markas Al Tadhamon, tim promosi, di Stadion Kota Pangeran Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid di Arar, sementara tim promosi lainnya, Al Faisaly, menjamu Al Najma di Stadion Kota Olahraga Al-Majma'ah.

    Al Kholood dan Al Orobah akan berhadapan di Ar Rass, sementara Damac menjamu Al Riyadh di Khamis Mushait, sedangkan Al Hilal bertandang ke markas Al Taawoun, di Buraidah, sebagai penutup pertandingan pekan ketiga pada bulan ini.

    Di sisi lain, dua pertandingan akan ditunda, yakni antara Al Watan dan Al Ansar, di Stadion Kota Olahraga Raja Faisal di Jazan, hingga 21 Desember mendatang, dan Neom melawan Al Akhdoud, di Stadion Kota Olahraga Raja Khalid di Tabuk, hingga 25 Januari tahun depan.

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  • Al-Nassr mengibarkan bendera balas dendam

    Al Nassr akan menjalani laga kedua mereka di musim baru Liga Roshn Saudi dengan kenangan pahit, saat bertandang ke markas Al Fateh yang menyingkirkan mereka dari perempat final edisi lalu dengan cara memalukan.

    Al Fateh sukses mengalahkan Al Nassr di leg pergi dan leg pulang, dengan skor 4-1 dan 3-2, atau dengan agregat 7-3 dari dua pertandingan, untuk lolos ke babak semifinal, kemudian final, sebelum kalah dari Al Hazm dengan skor 1-3.

    Al Nassr akan berupaya mengalahkan Al Fateh, tidak hanya demi membalas kekalahan musim lalu, tetapi juga demi memutus kemitraan mereka di klasemen, serta meraih kemenangan kedua secara beruntun.

    Kemenangan Al Nassr dalam satu-satunya laga mereka atas Al Jabalain dengan skor telak empat gol tanpa balas, menempatkan mereka di peringkat kedelapan klasemen, dengan selisih gol di belakang Al Fateh yang menempati peringkat ketujuh, meski tim yang disebut terakhir telah memainkan dua pertandingan.

    Di sisi lain, Al Fateh akan berusaha bangkit dari kekalahan yang mereka alami dari Al Ahli, pada jornada lalu, serta memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter, untuk meraih kemenangan baru atas Al Nassr, yang akan mengembalikan kejayaan mereka di musim lalu.

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  • Al Ahli memangsa Al Nassr yang terluka

    Pada hari yang sama, Al-Ahli akan berupaya tetap bersaing dalam perebutan puncak Liga Arab Saudi U-21, dengan meraih kemenangan ketiga secara beruntun, saat bertandang ke markas Al-Jabalain.

    Al-Ahli telah membuktikan kelayakannya ketika mengalahkan Al-Fateh, runner-up edisi pertama, pada pekan lalu dengan skor 2-1, sehingga melompat ke posisi kedua klasemen dengan raihan 6 poin, terpaut selisih gol di belakang Al-Ettifaq yang memuncaki klasemen.

    Al-Ahli akan berupaya melanjutkan penampilan kuatnya, terlebih karena lawannya kali ini masih terluka akibat kekalahan telak dari Al-Nassr dengan skor empat gol tanpa balas pada pekan lalu.

    Kekalahan telak itu menjatuhkan Al-Jabalain ke peringkat kelima belas klasemen dengan raihan 3 poin, yang diperolehnya dari kemenangan mengejutkan atas Al-Hazm, sang juara bertahan, pada pekan pertama.

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  • Al-Qadsiah Mengancam Puncak Klasemen Al-Ettifaq

    Sementara itu, Al-Ittifaq yang memuncaki klasemen dengan koleksi 6 poin, akan menjalani ujian sulit pertamanya di musim baru Liga Joy Elite, saat bertandang ke markas Al-Qadisiyah yang mencapai babak semifinal pada edisi lalu.

    Al-Ittifaq memulai musim dengan kuat, melalui kemenangan bersejarah atas Al-Tadhamon dengan skor 10-1, lalu atas Dhamk dengan dua gol tanpa balas, tetapi kedua kemenangan itu diraih atas tim yang baru promosi, dan tim lain yang bersaing menghindari degradasi pada musim lalu.

    Di sisi lain, Al-Qadisiyah tidak sedang berada dalam masa terbaiknya, sebab meski menang atas Al-Khaleej 3-1 pada giornata pertama, mereka mengalami kekalahan mengejutkan dari Al-Riyadh dengan skor yang sama pada giornata kedua.

    Kekalahan itu menahan koleksi poin Al-Qadisiyah di angka 3, menempatkan mereka di peringkat kesebelas pada tabel klasemen, posisi yang berpotensi merosot lebih jauh, jika mereka tidak mampu meraih hasil positif menghadapi sang pemuncak klasemen.

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  • Al Ittihad mencari jati dirinya

    Al Ittihad, di sisi lain, akan menjalani laga melawan Al Wehda pada pekan ketiga dengan semboyan mencari jati diri, setelah penampilan yang tidak meyakinkan dalam dua pekan pertama.

    Al Ittihad menjadi satu-satunya tim yang bermain imbang pada pekan pertama saat menghadapi Damac, tanpa gol, sebelum meraih kemenangan tak meyakinkan dengan skor 2-0 atas Al Tadhamon, tim yang baru promosi ke Liga Joy, sepekan setelah kekalahan bersejarahnya dari Al Ettifaq 1-10.

    Hasil-hasil ini menempatkan "The Tigers" di posisi keenam pada klasemen, dengan koleksi 4 poin, yang berarti mereka tidak boleh kehilangan poin apa pun dalam laga-laga mendatang, jika benar-benar ingin bersaing memperebutkan gelar pada musim baru.

    Adapun lawannya, Al Wehda, tidak berada dalam kondisi yang lebih baik, karena mereka memulai musim dengan kemenangan atas Al Riyadh dengan skor 1-0, sebelum kalah dari Al Khaleej dengan skor yang sama pada pekan kedua.

    Al Wehda menempati posisi ketiga belas di klasemen dengan koleksi 3 poin, posisi yang bisa saja mereka lepas jika tidak mampu memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter saat menghadapi Al Ittihad.

  • Al Hilal untuk mengakhiri kerja sama dengan Al Taawoun

    Al Hilal akan menghadapi ujian tersulit di antara tim-tim besar pada pekan mendatang di Liga Roshn Elite, ketika mereka bertandang ke markas Al Taawoun, yang mencapai babak perempat final pada edisi lalu dan hanya tersingkir lewat adu penalti.

    Yang membuat pertandingan ini semakin panas adalah bahwa kedua tim belum kehilangan satu poin pun hingga kini, di mana mereka menempati peringkat ketiga dan keempat dengan koleksi 6 poin (angka sempurna).

    Al Hilal belum menghadapi ujian berat dalam dua pekan pertama, karena mereka mengalahkan Al Faisaly, tim promosi, dengan skor 2-1 pada pekan pertama, sebelum menang atas Al Kholood dengan dua gol tanpa balas pada pekan kedua.

    Al Taawoun juga belum menjalani ujian yang sulit, di mana mereka menang atas Al Najma dengan dua gol tanpa balas pada pekan pertama, lalu atas Al Orobah dengan satu gol semata wayang pada pekan kedua.

    Namun, yang membedakan Al Taawoun dalam dua pekan pertama adalah kekuatan pertahanan mereka, karena mereka adalah satu-satunya tim bersama Al Ittihad yang belum kebobolan satu gol pun setelah menjalani dua pertandingan, hal yang mencerminkan tugas berat yang akan diemban lini serang Al Hilal.

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  • Angka-angka menonjol

    Dua pekan pertama Liga Elite Joy menyaksikan berlangsungnya 21 pertandingan, yang semuanya berakhir dengan kemenangan, kecuali dua hasil imbang; satu di antaranya tanpa gol antara Al Ittihad dan Damac, sementara yang lainnya berakhir imbang 1-1 antara Al Najma dan Neom.

    Dalam 21 pertandingan tersebut, tercipta 62 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol per pertandingan, sebuah angka yang sangat tinggi.

    Al Ettifaq tetap menjadi pemilik lini serang terkuat di Liga Elite Joy setelah dua pekan pertama berlalu, dengan koleksi 12 gol, sementara hanya Al Ittihad dan Al Taawoun yang belum kebobolan satu gol pun di antara tim-tim yang telah memainkan dua pertandingan.

    Adapun yang terlemah secara defensif adalah klub Al Tadhamon yang kebobolan 12 gol dalam dua pertandingan, sementara ada 5 tim yang belum merasakan mencetak gol hingga saat ini, yaitu Damac, Al Akhdood, Al Kholood, Al Orobah, dan Al Ansar.

    Di level individu, Mohammed Al Aisa, bintang Al Ettifaq, memuncaki daftar pencetak gol Liga Elite Joy setelah dua pekan pertama berlalu, dengan koleksi 5 gol, disusul Ziyad Iba, pemain Al Ahli, dan En-Nesyri, penyerang Al Fateh, dengan koleksi 4 gol.