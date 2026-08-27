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Liga Elite Joy: Al-Ittihad Hadapi Korban Terburuknya, Al-Ahli Waspadai Pemilik Enam Gol di Pekan Kedua

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Kholood U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21
Al Ittihad U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 vs Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 vs Damac U21
Al Ettifaq U21
Damac U21
Arab Saudi

Liga Arab Saudi U-21 bersiap menyambut babak seru baru

Kompetisi Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) terus berlanjut, di mana para suporter menantikan dimulainya pertandingan-pertandingan pekan kedua dari musim kedua turnamen ini.

Kompetisi musim kedua Liga Joy Elite dimulai pada hari Minggu lalu, bertepatan dengan 23 Agustus, setelah musim pertama yang istimewa yang dimenangkan oleh klub Al-Hazm dalam sebuah kejutan besar.

  • Pertandingan pekan kedua Liga Elite Joy

    Putaran kedua Liga Roshn Elite akan bergulir pada Minggu, 30 Agustus, dengan 5 pertandingan, yang diawali oleh Al-Akhdoud saat menjamu Al-Faisaly, di Stadion Klub Damac di Khamis Mushait, sementara Neom bertandang ke markas Al-Najma, di Stadion Idarat At-Ta'lim di Unaizah.

    Sementara itu, Al-Ansar, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, akan menjamu Al-Feiha, di stadionnya di Madinah, sedangkan Al-Ittihad menjamu tim promosi lainnya, At-Tadhamon, di stadionnya di Jeddah, dan Al-Hilal juga menjamu Al-Khaleed, di stadionnya di Riyadh.

    Pada hari kedua, Senin 31 Agustus, digelar 6 pertandingan, yang dimulai dari Stadion Al-Khaleej di Seihat, ketika mereka menjamu Al-Wehda, sementara Al-Ettifaq menjamu Damac di stadionnya di Dammam, sedangkan Al-Qadsiah bertandang sebagai tamu berat ke markas Al-Riyadh di ibu kota Arab Saudi.

    Al-Taawoun juga bertandang ke markas Al-Orobah di Al-Jouf pada hari yang sama, sementara Al-Nassr menjamu Al-Jabalain di stadionnya di Riyadh, dan Al-Ahli menutup pertandingan putaran ini ketika bertemu Al-Fateh di stadionnya di Jeddah.

    Di sisi lain, satu pertandingan ditunda, yaitu laga saat Al-Hazm, sang juara bertahan, menjamu Al-Watan, tim yang baru promosi, di stadionnya di Ar-Rass, di mana laga tersebut akan digelar pada Senin 25 Januari tahun depan.

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  • Al Ittihad kontra korban terburuk

    Tim Al-Tadhamon, yang baru saja promosi ke Liga Elite Joy, menjadi sorotan utama pada pekan pertama, bukan karena hal-hal positif, melainkan karena menjadi korban terburuk dalam sejarah kompetisi.

    Al-Tadhamon mengawali penampilannya di Liga Saudi U-21 dengan kekalahan bersejarah dari Al-Ettifaq, dengan skor 1-10, yang menjadi kekalahan terbesar bagi tim mana pun dalam sejarah kompetisi.

    Kekalahan ini menempatkan Al-Tadhamon di posisi ke-24 dan terakhir dalam klasemen, tanpa raihan poin, dengan selisih 9 gol yang merugikan mereka, sesuatu yang dikhawatirkan akan semakin memburuk saat mereka bertandang ke markas Al-Ittihad pada pekan kedua.

    Al-Ittihad sendiri mungkin menemukan dalam laga ini peluang emas untuk memulihkan pamornya dengan sebaik mungkin, setelah penampilan yang kurang bagus pada pekan pertama, di mana mereka menjadi satu-satunya tim yang bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke Damac.

    Hasil imbang ini menempatkan Al-Ittihad di posisi kesepuluh dalam klasemen, dengan raihan satu poin, dalam awal yang tidak menenangkan bagi para pendukung "Al-Ameed" yang tidak puas dengan apa yang terjadi pada musim lalu, dan mencari ketenangan dengan kemenangan telak atas Al-Tadhamon.

  • Al Hilal menghadapi ketidakpastian

    Al Hilal akan menjalani laga keduanya di Liga Joue Elite pada musim ini, namun ia akan berhadapan dengan tim yang sebagian besar masih asing baginya, ketika menjamu Al Khaleej di stadionnya di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Al Hilal memulai Liga Saudi U-21 dengan kemenangan dramatis atas Al Faisaly, tim yang baru promosi ke kompetisi ini, di mana mereka membalikkan ketertinggalan sejak menit kedua dengan satu gol tanpa balas, menjadi kemenangan lewat dua gol Turki Al Ghamil, sehingga menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 3 poin.

    "Sang Pemimpin" kesulitan karena tidak mengenal Al Faisaly yang saat itu menjalani laga pertamanya di Liga Joue Elite, hal yang juga akan mereka alami pada giornata kedua melawan Al Khaleej, meski tim yang disebut terakhir menjalani musim keduanya di kompetisi ini.

    Berbeda dengan Al Hilal, Al Khaleej belum memulai laga-laganya di Liga Saudi U-21 hingga saat ini, karena laga pertamanya melawan Al Akhdoud ditunda ke tanggal 18 Desember mendatang.

    Yang membuat Al Hilal semakin cemas adalah kegagalan mereka mengalahkan Al Khaleej pada satu-satunya pertemuan keduanya di Liga Joue Elite pada musim lalu, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol, pada giornata kedua dari akhir fase liga.

    Hasil imbang ini menjadi penyebab besar kegagalan klub ibu kota tersebut menempati puncak fase liga, di mana mereka merosot ke peringkat kedua dengan selisih satu poin di belakang Al Ettifaq, sesuatu yang berusaha mereka hindari agar tidak terulang di awal musim baru.

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  • Al-Ittifaq demi mempertahankan puncak klasemen

    Memasuki hari kedua, Al-Ettifaq berupaya mempertahankan posisi puncak Liga Joy Elite, yang tak pernah lepas dari genggamannya sejak akhir fase liga musim lalu, ketika menjamu Damac di Dammam.

    Meskipun Al-Ettifaq tersingkir dari Liga Joy Elite pada babak perempat final musim lalu, mereka mengakhiri fase liga di puncak klasemen dengan raihan 41 poin, unggul satu poin atas Al-Hilal yang menempati posisi kedua.

    Al-Ettifaq mempertahankan posisi puncak tersebut pada awal musim ini, dan bukan dengan cara biasa, melainkan lewat kemenangan bersejarah atas Al-Tadhamon, tim promosi, dengan skor 10-1, yang merupakan hasil terbesar dalam sejarah Liga Joy Elite.

    Tugas Al-Ettifaq untuk mempertahankan posisi puncak tersebut tidak akan mudah, terutama karena mereka menghadapi Damac yang menjebak Al-Ittihad dalam satu-satunya hasil imbang tanpa gol di pekan pertama.

    Hasil imbang itu menempatkan Damac di posisi kesebelas dengan raihan satu poin, dan mereka berupaya menambahnya setidaknya satu poin lagi menghadapi Faris Al-Dahna.

  • Al Nassr memulai dengan penakluk sang juara

    Meski Liga Elite Joy telah memasuki pekan keduanya, Al Nassr baru akan memulai perjalanannya di kompetisi ini, saat menjamu Al Jabalain di stadion mereka di ibu kota Saudi, Riyadh.

    Al Nassr belum memainkan laganya pada pekan pertama melawan Al Wattan, karena pertandingan tersebut ditunda hingga 18 Desember mendatang, yang berarti penampilan perdana mereka musim ini akan berlangsung melawan Al Jabalain.

    "Al Alami" berambisi menghiasi penampilan ini dengan meraih tiga poin, guna mengirim pesan ketenangan kepada para pendukungnya yang tidak puas dengan tersingkirnya tim dari babak perempat final pada musim lalu.

    Tugas Al Nassr tidak akan mudah, terlebih Al Jabalain menjadi penyaji kejutan terbesar pada pekan pertama, ketika menjatuhkan Al Hazm, sang juara bertahan, dengan skor 2-1, lewat gol penentu pada menit ke-85 pertandingan.

    Al Jabalain akan berupaya melengkapi kejutan-kejutannya di hadapan Al Nassr, sekalipun hanya dengan mencuri hasil imbang setidaknya, demi memperkuat posisinya di antara sepuluh besar, di mana mereka saat ini menempati peringkat kedelapan dengan koleksi 3 poin.

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  • Al-Ahly mewaspadai sang pencetak enam gol

    Adapun laga penutup pekan ini untuk saat ini, Al Ahli akan menjadi bintangnya, ketika menjalani ujian sulit pertamanya di musim ini, menghadapi Al Fateh, runner-up edisi lalu Liga Elite Joy.

    Al Ahli mengawali musim dengan kemenangan penting atas Al Feiha dengan skor 3-1, dalam laga yang menyaksikan tampil gemilangnya pemainnya, Ziyad Iba, untuk menempati peringkat keempat di klasemen dengan raihan 3 poin.

    Kemenangan ini mengirimkan pesan menenangkan kepada para suporter Al Ahli, bahwa apa yang terjadi pada musim lalu, ketika tim mengakhiri fase liga di peringkat kelima belas, tidak akan terulang pada musim baru ini.

    Namun, pesan tersebut butuh pembuktian, menghadapi tim yang sulit dan keras kepala, yaitu Al Fateh yang menutup musim lalu sebagai runner-up Liga Saudi U-21, setelah kalah dari Al Hazem di partai final dengan skor 1-3.

    Al Fateh membuktikan bahwa pencapaiannya pada musim lalu bukanlah kebetulan, di mana mereka mengawali musim baru dengan kemenangan besar atas Al Ansar, tim promosi, dengan skor 6-0, untuk menempati peringkat kedua di klasemen, dengan selisih gol di bawah Al Ittifaq.

  • Angka-angka menonjol

    Jornada pertama Liga Elite Joy menyaksikan berlangsungnya 10 pertandingan, yang seluruhnya berakhir dengan kemenangan, kecuali satu hasil imbang tanpa gol antara Al Ittihad dan Damac.

    Dalam sepuluh pertandingan tersebut, tercipta 36 gol, dengan rata-rata 3,6 gol per pertandingan, sebuah angka yang sangat tinggi.

    Al Ettifaq menjadi tim dengan lini serang terkuat di Liga Elite Joy setelah berlalunya jornada pertama, dengan koleksi 10 gol, sementara Al Ittihad, Damac, Al Taawoun, Al Fateh, Neom, dan Al Wehda masih belum kebobolan satu gol pun di antara tim-tim yang telah menjalani pertandingan.

    Di level individu, Mohammed Al Aissa, bintang Al Ettifaq, menempati puncak daftar pencetak gol Liga Elite Joy setelah berlalunya jornada pertama, dengan koleksi 4 gol, disusul Ziyad Abba, pemain Al Ahli, dan Enner Valencia, penyerang Al Fateh, dengan koleksi 3 gol.

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