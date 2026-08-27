Putaran kedua Liga Roshn Elite akan bergulir pada Minggu, 30 Agustus, dengan 5 pertandingan, yang diawali oleh Al-Akhdoud saat menjamu Al-Faisaly, di Stadion Klub Damac di Khamis Mushait, sementara Neom bertandang ke markas Al-Najma, di Stadion Idarat At-Ta'lim di Unaizah.

Sementara itu, Al-Ansar, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, akan menjamu Al-Feiha, di stadionnya di Madinah, sedangkan Al-Ittihad menjamu tim promosi lainnya, At-Tadhamon, di stadionnya di Jeddah, dan Al-Hilal juga menjamu Al-Khaleed, di stadionnya di Riyadh.

Pada hari kedua, Senin 31 Agustus, digelar 6 pertandingan, yang dimulai dari Stadion Al-Khaleej di Seihat, ketika mereka menjamu Al-Wehda, sementara Al-Ettifaq menjamu Damac di stadionnya di Dammam, sedangkan Al-Qadsiah bertandang sebagai tamu berat ke markas Al-Riyadh di ibu kota Arab Saudi.

Al-Taawoun juga bertandang ke markas Al-Orobah di Al-Jouf pada hari yang sama, sementara Al-Nassr menjamu Al-Jabalain di stadionnya di Riyadh, dan Al-Ahli menutup pertandingan putaran ini ketika bertemu Al-Fateh di stadionnya di Jeddah.

Di sisi lain, satu pertandingan ditunda, yaitu laga saat Al-Hazm, sang juara bertahan, menjamu Al-Watan, tim yang baru promosi, di stadionnya di Ar-Rass, di mana laga tersebut akan digelar pada Senin 25 Januari tahun depan.