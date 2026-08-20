Pertandingan pembuka akan berlangsung pada Minggu, 23 Agustus, ketika Al-Ettifaq, pemuncak fase liga pada edisi lalu, bertandang ke Al-Tadhamon, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Kota Pangeran Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid di Arar.

Hari yang sama akan menyaksikan digelarnya 5 pertandingan lain, di mana Al-Ahli bertandang ke Al-Feiha, di Stadion Kota Olahraga Al-Majmaah di Al-Majmaah, sementara Al-Taawoun menjamu Al-Najma di Buraidah, dan Al-Riyadh bertandang ke Al-Wehda, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdulaziz di Makkah Al-Mukarramah.

Selain itu, Neom menjamu Al-Orobah, di Stadion Klub Al-Watani di Tabuk, dan Al-Hazem, sang juara bertahan, bertandang ke Al-Jabalain, di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi di Hail.

Hari kedua, Senin, 24 Agustus, akan menyaksikan digelarnya 5 pertandingan, di mana Al-Qadsiah menjamu Al-Khaleej, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Saud bin Jalawi, dan Al-Fateh, runner-up edisi lalu, menjamu Al-Ansar, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Meydan Tamweel Al-Oula di Al-Ahsa.

Adapun Al-Hilal bertandang ke Al-Faisaly, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Kota Olahraga Al-Majmaah di Al-Majmaah, sementara Al-Kholood menjamu Al-Okhdood, di Stadion Klub Al-Hazem di Al-Rass, dan Al-Ittihad bertandang ke Damac di Khamis Mushait.

Di sisi lain, Al-Nassr baru akan memainkan pertandingan di pekan pertamanya pada 18 Desember mendatang, ketika bertandang ke Al-Watan, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Kota Olahraga Raja Faisal di Jazan.