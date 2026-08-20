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فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

Diterjemahkan oleh

Liga Elite Joy: Al-Hazm Mulai Pertahankan Gelarnya Melawan Al-Jabalain, Al-Hilal dan Al-Nassr Berhadapan dengan Tim Promosi

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Watan U21 vs Al Nassr U21
Al Watan U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Jabalin U21 vs Al Hazem U21
Al Jabalin U21
Al Hazem U21
Arab Saudi

Liga Arab Saudi U-21 kembali bergulir dalam edisi keduanya

Musim baru, keseruan baru, dinantikan para penggemar sepak bola di Kerajaan Arab Saudi, seiring bergulirnya kompetisi Liga Joy untuk Elite (Liga Saudi U-21) pada musim 2026-2027.

Turnamen yang meraih sukses besar pada musim perdananya ini akan memulai musim keduanya dengan ambisi baru bagi setiap tim, antara mereka yang berupaya mengulang kejutan sang juara Al-Hazm, dan mereka yang khawatir terjerumus dalam jebakan Al-Shabab yang terdegradasi.

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  • Pertandingan-pertandingan pekan pertama Liga Elite Joy

    Pertandingan pembuka akan berlangsung pada Minggu, 23 Agustus, ketika Al-Ettifaq, pemuncak fase liga pada edisi lalu, bertandang ke Al-Tadhamon, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Kota Pangeran Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid di Arar.

    Hari yang sama akan menyaksikan digelarnya 5 pertandingan lain, di mana Al-Ahli bertandang ke Al-Feiha, di Stadion Kota Olahraga Al-Majmaah di Al-Majmaah, sementara Al-Taawoun menjamu Al-Najma di Buraidah, dan Al-Riyadh bertandang ke Al-Wehda, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdulaziz di Makkah Al-Mukarramah.

    Selain itu, Neom menjamu Al-Orobah, di Stadion Klub Al-Watani di Tabuk, dan Al-Hazem, sang juara bertahan, bertandang ke Al-Jabalain, di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi di Hail.

    Hari kedua, Senin, 24 Agustus, akan menyaksikan digelarnya 5 pertandingan, di mana Al-Qadsiah menjamu Al-Khaleej, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Saud bin Jalawi, dan Al-Fateh, runner-up edisi lalu, menjamu Al-Ansar, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Meydan Tamweel Al-Oula di Al-Ahsa.

    Adapun Al-Hilal bertandang ke Al-Faisaly, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Kota Olahraga Al-Majmaah di Al-Majmaah, sementara Al-Kholood menjamu Al-Okhdood, di Stadion Klub Al-Hazem di Al-Rass, dan Al-Ittihad bertandang ke Damac di Khamis Mushait.

    Di sisi lain, Al-Nassr baru akan memainkan pertandingan di pekan pertamanya pada 18 Desember mendatang, ketika bertandang ke Al-Watan, tim promosi ke Liga Joy, di Stadion Kota Olahraga Raja Faisal di Jazan.

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  • Al-Hazem: sang juara dan awal yang mudah secara teori

    Tak diragukan lagi, semua mata akan tertuju pada tim Al-Hazm, juara edisi lalu Liga Elite Joy, ketika mereka memulai perjalanannya dengan bertandang ke markas Al-Jabalain, di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi di Hail.

    Secara teori, laga ini tampak mudah bagi tim Al-Hazm, terutama karena Al-Jabalain mengalami kesulitan berat sepanjang musim lalu di Liga Saudi U-21.

    Al-Jabalain mengakhiri musim lalu di peringkat kedelapan belas klasemen dengan raihan 22 poin, yang mereka kumpulkan dari 7 kemenangan, satu hasil imbang, dan 12 kekalahan, terpaut hanya dua poin dari Al-Adalah, tim pertama yang terdegradasi ke Liga Wilayah.

    Namun, Al-Hazm sendiri tidak menampilkan musim yang istimewa pada fase liga di edisi lalu, di mana mereka mengakhiri fase tersebut di peringkat kesembilan klasemen dengan raihan 33 poin, dari 10 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 7 kekalahan.

    Akan tetapi, yang membedakan Al-Hazm adalah ketajaman mereka di babak gugur, di mana mereka menyingkirkan Al-Akhdoud dari babak play-off, Al-Ettifaq, pemuncak liga, dari babak perempat final, dan Al-Hilal dari babak semifinal, sebelum mengalahkan Al-Fateh di partai final.

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  • Al Ahly: awal impian di musim yang berbeda

    Adapun Al Ahli, memulai musim baru Liga Elite dengan impian untuk tidak mengulangi apa yang mereka alami pada musim lalu, yakni saat menjadi tamu Al Feiha, di Stadion Kota Olahraga Al Majma'ah.

    Al Ahli menjadi salah satu kejutan yang tidak menyenangkan pada musim lalu, di mana mereka menderita akibat hasil yang fluktuatif sepanjang musim, dan dalam beberapa kesempatan nyaris terlibat dalam persaingan untuk menghindari degradasi.

    "Al Raqi" gagal melewati fase liga, bahkan sekadar untuk lolos ke babak play-off, karena menyelesaikan musim di peringkat kelima belas dengan koleksi 24 poin, yang diraih dari 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 8 kekalahan.

    Sebaliknya, Al Feiha menjadi salah satu kejutan yang menyenangkan pada musim lalu, di mana mereka berhasil lolos ke fase play-off setelah menempati peringkat kedua belas dengan koleksi 29 poin, dari 8 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 7 kekalahan.

    Memang benar bahwa Al Feiha tersingkir di play-off dari Al Qadisiyah, tetapi mereka menampilkan penampilan yang luar biasa, terutama pada laga leg kedua yang nyaris mereka menangkan.

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  • Al Hilal: Awal yang cemerlang di Roshn

    Di sisi lain, Al Hilal akan memulai perjalanannya di Liga Elite Joee dengan menghadapi tim promosi lainnya, saat bertandang ke markas Al Faisaly, di Stadion Kota Olahraga Al Majma'ah.

    Uniknya, tim Al Hilal U-21 akan memulai perjalanannya di Liga Joee dengan awalan yang sama seperti tim utama di Liga Roshn, ketika menjamu Al Faisaly, yang juga baru promosi, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama.

    Para suporter berharap para pemain muda Al Hilal dapat mengulangi apa yang dilakukan tim seniornya, ketika menang atas Al Faisaly 4-2, namun dengan menampilkan permainan yang lebih baik, yang bisa menebus kekecewaan mereka pada musim lalu di Liga Joee.

    Al Hilal saat itu menjadi kandidat terdekat untuk meraih gelar, dan mengakhiri fase liga di posisi kedua, dengan raihan 40 poin, yang diperoleh dari 11 kemenangan, 7 hasil imbang, dan dua kekalahan, terpaut satu poin di belakang Al Ettifaq yang memuncaki klasemen.

    Meski memenangi el clasico melawan Al Ittihad di perempat final, "Sang Pemimpin" justru menyia-nyiakan gelar dengan kekalahan dari Al Hazem di semifinal, setelah imbang 2-2 di leg pertama, sebelum kalah di leg kedua dengan skor telak 2-0.

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  • Al-Ittihad: Awal Perjalanan di Dhamk

    Di sisi lain, Al Ittihad memulai musimnya di Liga Elite Joy, ketika menjadi tamu Damac di markas tim tuan rumah di Khamis Mushait.

    Al Ittihad dan Damac tidak menampilkan musim yang bagus pada musim lalu, jika melihat harapan para suporter, terutama "Sang Dekan" yang penampilannya naik turun sepanjang musim, khususnya di paruh kedua musim.

    Al Ittihad menutup fase liga di peringkat ketujuh dengan koleksi 34 poin, yang diraih dari 10 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan, namun mereka tersingkir dari babak gugur pada perempat final, setelah kalah dari Al Hilal 2-3 dengan agregat kedua pertandingan.

    Sebaliknya, Damac banyak menderita sepanjang musim, hingga mereka mengakhiri fase liga di peringkat ketujuh belas dengan koleksi 23 poin, yang diraih dari 6 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 9 kekalahan, hanya berselisih 3 poin di atas Al Adalah yang menjadi tim pertama yang terdegradasi.

    Pertandingan ini akan menjadi ajang uji coba bagi kedua tim, untuk mengetahui apa yang bisa mereka tampilkan di musim baru, terutama "Sang Macan", di tengah keinginan para suporter untuk meraih pencapaian yang luar biasa.

  • Al Nassr: Penutup yang terlambat untuk giornata

    Di sisi lain, Al Nassr akan menutup putaran ini pada Desember mendatang, ketika menghadapi tim Al Watan yang baru promosi, di Stadion Kota Olahraga Raja Faisal di Jazan.

    Al Nassr memasuki musim baru dengan ambisi baru, setelah kehilangan arah menuju gelar pada fase-fase akhir musim lalu, meski memiliki sejumlah pemain terbaik di kompetisi tersebut.

    Al Nassr mengakhiri musim lalu di posisi ketiga pada fase liga, dengan raihan 38 poin, yang didapat dari 11 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 4 kekalahan.

    Namun, kejutan terjadi pada babak gugur, ketika mereka tersingkir cepat di babak perempat final, usai kekalahan dari Al Fateh pada laga pergi dan pulang dengan agregat 7-3 dari kedua pertandingan.

    Meski memiliki talenta sekelas Haidar Abdulkarim, Abdulmalik Al Jaber, Saad Haqawi, Asem Mohammed, dan lainnya, klub ibu kota itu mengecewakan harapan para pendukungnya, dan melewati level permainan yang naik-turun sepanjang musim.

    Para pendukung Al Nassr berharap dapat menemukan penampilan yang berbeda dari tim mereka, saat memulai perjalanannya pada edisi musim ini dari Liga Saudi U-21.

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  • Sistem Liga Elite tanpa gugur

    Turnamen Liga Joy Elite diselenggarakan dengan partisipasi 24 klub, di antaranya 20 klub yang hadir pada musim lalu, ditambah 4 klub yang promosi dari liga regional, untuk menggantikan 4 klub yang terdegradasi.

    Kompetisi terbagi menjadi dua fase utama; fase pertama adalah "fase liga", di mana setiap tim memainkan 20 pertandingan, dibagi secara merata menjadi 10 pertandingan di kandang sendiri dan 10 pertandingan tandang, dengan sistem poin yang biasa digunakan di liga-liga besar.

    Adapun fase kedua adalah "fase kualifikasi" yang menentukan, di mana empat tim teratas dalam klasemen langsung lolos ke babak perempat final. Sebaliknya, tim dari peringkat kelima hingga peringkat kedua belas memainkan babak play-off untuk menentukan empat tim lainnya di perempat final.

    Mulai dari fase play-off, pertandingan diselenggarakan dengan sistem gugur, kandang dan tandang, hingga sampai ke pertandingan final yang menobatkan juara kompetisi dalam sebuah perayaan sepak bola akbar.

  • Sorotan utama musim lalu

    Perlu diingat bahwa musim lalu berakhir dengan penobatan Al-Hazm sebagai juara edisi pertama Liga Joy Elite, setelah mengalahkan Al-Fateh di partai final dengan skor 3-1.

    Di sisi lain, 4 tim terdegradasi ke Liga Wilayah setelah menempati empat posisi terbawah dalam klasemen pada fase liga, yaitu Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukayriyah, dan Al-Shabab.

    Pada level individu, Bassem Al-Uraini, penyerang Al-Taawoun, dinobatkan sebagai peraih penghargaan top skor kompetisi dengan koleksi 20 gol, sementara Abdullah Al-Muhaisen, penjaga gawang Al-Qadsiah, meraih penghargaan kiper terbaik.

    Di sisi lain, situs "Kooora" memilih Abdulaziz Al-Jarmoush, bintang Al-Hilal, sebagai pemain terbaik pada edisi lalu Liga Joy Elite, setelah penampilan istimewa yang ia tunjukkan bersama "Sang Pemimpin".

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