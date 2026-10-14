Tim Al Ahli U-21 melanjutkan perburuan terhadap tetangga dan rival tradisionalnya, Al Ittihad, dalam perebutan puncak klasemen Liga Joy Elite, di tengah ketiadaan dua kutub ibu kota Arab Saudi, Riyadh; Al Hilal dan Al Nassr.
Liga Elite Joy: Al Ahli memburu puncak klasemen Al Ittihad tanpa kehadiran Al Hilal dan Al Nassr pada pekan keenam
Pekan penundaan
Sebanyak 8 pertandingan telah digelar pada pekan keenam kompetisi Liga Joy Elite, sementara 4 pertandingan lainnya ditunda ke waktu yang akan datang karena peristiwa yang sedang berlangsung di Kerajaan Arab Saudi.
Di antara laga yang ditunda tersebut adalah pertandingan Al Hilal melawan tamunya Al Watan, yang akan digelar pada Kamis, 3 Desember mendatang, serta pertandingan Al Nassr dan Al Tadhamon yang akan dimainkan pada Selasa, 22 di bulan yang sama.
Pertandingan Al Akhdoud melawan Al Jabalain juga ditunda dan akan digelar pada Rabu, 18 November mendatang, ditambah pertandingan Al Riyadh dan Neom yang akan dimainkan pada Jumat, 25 Desember mendatang.
Al Ittihad mempertahankan puncak klasemen
Pertandingan paling menonjol pada pekan tersebut adalah laga terakhirnya, yang mempertemukan Al Ittihad dan Al Khaleej di Jeddah, di mana Al Ittihad memastikan kemenangan melalui satu gol tunggal.
Gol tersebut dicetak oleh penyerang istimewa Ammar Al Ghamdi yang melanjutkan ketajamannya, setelah ia menaklukkan gawang dengan kaki kiri ajaibnya usai lolos sendirian menghadapi gawang Al Khaleej.
Kemenangan itu mengangkat koleksi poin Al Ittihad menjadi 16, cukup untuk menempati puncak klasemen Liga Saudi U-21 dengan selisih dua poin atas Al Ahli yang berada di posisi kedua.
Di sisi lain, Al Khaleej menelan kekalahan kedua mereka pada musim ini, sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 9 dan menempati peringkat kesembilan dalam klasemen.
Al Ahli memburu Al Ittihad
Di sisi lain, Al Ahli meraih kemenangan sulit atas Al Wehda dengan skor 2-1, meski menjalani hampir sepanjang babak kedua hanya dengan 10 pemain, setelah pemainnya Mohammed Al Malki diusir keluar pada menit ke-50.
Al Ahli memanfaatkan ketajaman pemainnya Musa Adam, yang mencetak gol untuk pertandingan kelima secara berturut-turut, dan kali ini berupa dua gol pada menit ke-6 dan ke-44, yang membawa timnya meraih kemenangan sulit.
Meski Al Wehda memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu babak pertama, dan unggul jumlah pemain di babak kedua, mereka gagal menyamakan kedudukan, di tengah perjuangan gigih yang jelas terlihat dari para pemain Al Ahli.
Perjuangan gigih tersebut membantu Al Ahli mengamankan posisi kedua di tabel klasemen dengan 14 poin, hanya berselisih dua poin di belakang Al Ittihad yang menempati puncak.
Sebaliknya, Al Wehda menelan kekalahan keempat mereka pada musim ini, sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 4 saja, dan menempati peringkat ke-17 di tabel klasemen.
Putaran hasil-hasil besar
Di sisi lain, pertandingan-pertandingan lainnya menyajikan beberapa hasil besar, yang paling mencolok adalah kemenangan Al-Taawoun atas Al-Ettifaq dengan skor 5-4 dalam laga yang penuh ketegangan hingga menit-menit akhir.
Adapun kemenangan terbesar menjadi milik Al-Ettifaq, yang menang atas Al-Faisaly dengan lima gol tanpa balas, sehingga melanjutkan rangkaian hasil besarnya pada musim ini.
Al-Orobah juga menang atas Al-Feiha dengan skor 4-1, sementara Damac mengalahkan Al-Hazem dengan skor 3-2, dan Al-Qadsiah menundukkan Al-Ansar dengan skor 2-1, sedangkan satu-satunya hasil imbang terjadi antara Al-Fateh dan Al-Najma dengan skor 2-2.
Secara keseluruhan, delapan pertandingan digelar pada pekan keenam Liga Joy Elite, dengan kemenangan diraih salah satu pihak dalam tujuh kesempatan, berbanding satu hasil imbang.
Dalam delapan pertandingan tersebut, tercatat 35 gol, dengan rata-rata lebih dari 4 gol per pertandingan, sebuah rata-rata yang sangat tinggi dan menunjukkan ketatnya persaingan di Liga Arab Saudi U-21.
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