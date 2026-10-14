Sebanyak 8 pertandingan telah digelar pada pekan keenam kompetisi Liga Joy Elite, sementara 4 pertandingan lainnya ditunda ke waktu yang akan datang karena peristiwa yang sedang berlangsung di Kerajaan Arab Saudi.

Di antara laga yang ditunda tersebut adalah pertandingan Al Hilal melawan tamunya Al Watan, yang akan digelar pada Kamis, 3 Desember mendatang, serta pertandingan Al Nassr dan Al Tadhamon yang akan dimainkan pada Selasa, 22 di bulan yang sama.

Pertandingan Al Akhdoud melawan Al Jabalain juga ditunda dan akan digelar pada Rabu, 18 November mendatang, ditambah pertandingan Al Riyadh dan Neom yang akan dimainkan pada Jumat, 25 Desember mendatang.