Al Nassr's X Official Account

Liga Elite... Derby Al-Hilal Menentukan Nasib Al-Nassr... dan Al-Ahli Mengancam Impian Al-Qadisiyah di Laga Terakhir

Liga Saudi U-21 telah mencapai babak terakhirnya sebelum babak gugur

Kompetisi Liga Elite (Liga Saudi U-21) telah mencapai tahap akhir fase liga, di mana para penggemar menantikan pertandingan-pertandingan pada putaran ke-20 dan terakhir dari kompetisi istimewa ini.

Putaran ini dimulai dengan berbagai ambisi yang berbeda, di mana ada tim yang mengincar lolos langsung ke babak perempat final, tim lain yang bermimpi lolos ke babak play-off, dan tim ketiga yang berharap bisa lolos dari ancaman degradasi.

Di antara semua mimpi dan ambisi yang bertabrakan itu, para penggemar menanti putaran yang penuh kegembiraan tak tertandingi, di mana para pemain muda berubah menjadi bintang besar yang mewujudkan mimpi para penggemar mereka menjadi kenyataan.

  • Pertandingan Putaran ke-20

    Semua pertandingan pada putaran ke-20 dan terakhir Liga Elite akan digelar dalam satu hari, yaitu Senin, 6 April mendatang, bahkan pada jam yang sama, demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, dengan kick-off pada pukul 20.30 waktu Makkah.

    Klub Al-Ittihad akan menjamu Al-Shabab di kandangnya di Jeddah, sementara Al-Jabalain bertandang ke Al-Adalah di Stadion Kota Pangeran Abdullah bin Jalawi di Al-Ahsa, dan Al-Ittifaq akan menjamu Al-Khaleej di Stadion Igo di Dammam.

    Al-Arouba akan berhadapan dengan tamunya Al-Wehda di Stadion Universitas Al-Jouf, sementara Al-Hazm akan menjamu Al-Najma di kandangnya di Al-Ras, dan Damak akan bertandang ke Al-Akhdoud di Najran.

    Sedangkan klub Neom akan menjamu Al-Bukairiyah di Stadion Olahraga Kota Raja Khalid di Tabuk, sementara Al-Raed bertandang ke Al-Fayha di Stadion Olahraga Kota Al-Majma'ah, dan Al-Riyadh menjamu lawannya Al-Fath di kandangnya di ibu kota Saudi.

    Al-Ahli akan menjalani pertandingan sengit melawan Al-Qadisiyah di kandangnya di Jeddah, sementara Al-Taawoun bertandang ke Al-Khaloud di Stadion Al-Bukairiyah. Pertandingan puncak pekan ini adalah derby Riyadh antara Al-Hilal dan Al-Nassr di stadion Al-Nassr di ibu kota Arab Saudi.

  • Sistem Liga Udara Elite

    Setelah berakhirnya putaran tersebut, gambaran akhir dari tahap-tahap selanjutnya di Liga Elite Joi akan menjadi jelas, baik di babak perempat final maupun di babak kualifikasi menuju babak tersebut.

    Empat tim teratas akan lolos langsung ke babak perempat final Liga Saudi U-21, sambil menunggu pemenang dari babak kualifikasi.

    Babak kualifikasi diikuti oleh 8 tim, yaitu yang menempati peringkat kelima hingga kedua belas, yang akan bertanding dalam sistem gugur dengan sistem kandang-tandang, untuk menentukan 4 tim lainnya yang akan bergabung ke babak final, yaitu babak perempat final.

    Tim peringkat kelima akan berhadapan dengan peringkat ke-12, peringkat keenam melawan peringkat ke-11, peringkat ketujuh melawan peringkat kesepuluh, dan peringkat kedelapan melawan peringkat kesembilan, dengan pertandingan leg kedua digelar di kandang tim yang memiliki peringkat lebih tinggi.

    Babak perempat final juga akan digelar dengan sistem kandang-tandang, di mana pertandingan tandang akan digelar di kandang keempat tim yang lolos langsung dari fase liga.

    Di sisi lain, 8 tim tetap bertahan di musim depan Liga Elite, yaitu tim yang menempati peringkat ke-13 hingga ke-20, tanpa harus memainkan pertandingan baru setelah fase liga berakhir.

    Sedangkan klub-klub yang berada di empat peringkat terakhir, dari peringkat ke-21 hingga ke-24, akan terdegradasi ke Liga Regional, dan Al-Bukairiyah serta Al-Shabab telah terdegradasi.

  • Derbi Riyadh

    Pertandingan paling dinanti di pekan ini adalah Derby Riyadh, saat Al-Hilal bertandang ke markas Al-Nassr, dalam laga yang mempertemukan ambisi mempertahankan puncak klasemen dengan upaya merebut kembali posisi yang memastikan lolos ke perempat final.

    Al-Hilal memimpin klasemen Liga Elite dengan 40 poin menjelang putaran terakhir, yang diraih dari 11 kemenangan, 7 hasil imbang, dan satu kekalahan, unggul dua poin dari Al-Ittifaq yang berada di posisi kedua.

    "Al-Zaeem" telah memastikan tempatnya di babak perempat final, karena tidak akan tergeser dari empat besar, namun ia mencari kemenangan, atau setidaknya hasil imbang, yang menjaminnya menutup fase liga di puncak klasemen.

    Al-Nassr tidak memiliki keleluasaan seperti Al-Hilal, karena mereka harus meraih kemenangan untuk kembali ke empat besar dan lolos langsung ke babak perempat final, serta harus menunggu hasil pertandingan tim-tim pesaing, dengan harapan salah satunya tergelincir demi keuntungan mereka.

    "Al-Alamy" saat ini berada di peringkat kelima klasemen dengan 35 poin, selisih satu poin di belakang Al-Qadisiyah yang berada di peringkat keempat, dua poin di belakang Al-Taawoun yang berada di peringkat ketiga, dan tiga poin di belakang Al-Ittifaq yang berada di peringkat kedua.

    Yang menarik perhatian adalah hasil kedua tim menjadi sangat buruk dalam beberapa putaran terakhir, namun tidak separah Al-Hilal, yang bermain imbang tanpa gol dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Al-Hazm dan Al-Khaloud.

    Sedangkan Al-Nassr, belum meraih kemenangan sejak sekitar 40 hari yang lalu, di mana mereka tergelincir dalam empat putaran terakhir, bermain imbang 1-1 melawan Al-Fateh dan Al-Najma, sementara kalah secara mengejutkan dari Al-Dhamk 2-3, dan pada putaran terakhir dari Al-Taawoun dengan skor 2-4.

    Kedua tim memiliki catatan yang menonjol dalam pertandingan derby Riyadh musim ini, di mana Al-Hilal mengalahkan Al-Shabab dengan skor 5-0, dan Al-Riyadh 2-1, sementara Al-Nassr mengalahkan "Al-Lioth" dengan skor 2-0, dan Al-Riyadh dengan skor 1-0.

  • Al-Ahly mengancam impian Al-Qadsia

    Pertandingan besar lainnya akan digelar pada putaran ini, saat Al-Ahli berhadapan dengan Al-Qadisiyah di Jeddah. Dalam laga ini, tim asal Timur memiliki ambisi terbesar, yaitu lolos langsung ke babak perempat final.

    Al-Qadsia sedang menjalani periode terbaiknya di musim ini di Liga Elite, di mana mereka meraih kemenangan dalam 5 putaran berturut-turut, sehingga melompat ke posisi keempat dengan 36 poin.

    "Banu Qadis" memiliki peluang untuk merebut posisi kedua jika Al-Ittifaq terpeleset, karena hanya terpaut dua poin darinya, sementara tim ini tertinggal satu poin di belakang Al-Taawoun yang berada di peringkat ketiga.

    Namun, di saat yang sama, Al-Qadisiyah bisa saja kehilangan peluang masuk empat besar sepenuhnya jika kalah dari Al-Ahli, karena Al-Nassr, yang berada di peringkat kelima, hanya tertinggal satu poin, dan Al-Akhdoud, yang berada di peringkat keenam, tertinggal dua poin.

    Al-Ahli tidak memiliki ambisi serupa, setelah kehilangan semua peluangnya untuk lolos ke babak selanjutnya di Liga Saudi U-21, namun mereka masih memiliki kekhawatiran, mengingat status mereka belum secara resmi aman dari degradasi.

    Al-Ahli berada di peringkat ke-17 klasemen dengan 21 poin, yang diraih dari 5 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 8 kekalahan.

    Al-Raqi unggul hanya dua poin di atas Al-Jabalain yang berada di peringkat ke-21, yang akan terdegradasi ke Liga Regional, sehingga Al-Ahli sangat membutuhkan hasil positif melawan Al-Qadisiyah untuk memastikan kelangsungan mereka.

    Al-Ahli meraih 4 poin dari dua pertandingan terakhir, setelah mengalahkan Al-Jabalain dengan skor 3-0 dan bermain imbang tanpa gol melawan Al-Fateh, setelah sebelumnya mengalami dua kekalahan beruntun melawan Al-Khaleej dan Al-Wehda, yang memotivasinya untuk meraih hasil positif melawan Al-Qadisiyah.

  • Al-Ittihad dan Al-Shabab... El Clásico mini tanpa gol

    Terutama, pertandingan "El Clásico Kecil" antara Al-Ittihad dan Al-Shabab selalu diwarnai berbagai momen menegangkan, terlepas dari divisi mana pun pertandingan tersebut digelar. Namun, laga kali ini diperkirakan tidak akan demikian.

    Pertandingan yang digelar di Stadion Al-Ittihad di Jeddah ini mempertemukan dua tim yang sudah memastikan nasibnya di musim ini di Liga Elite, karena Al-Shabab secara resmi menjadi tim pertama yang terdegradasi ke Liga Regional.

    "Al-Lioth" menduduki peringkat ke-24 dan terakhir di klasemen dengan raihan 12 poin, dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 13 kekalahan, tertinggal 8 poin penuh dari Al-Khaloud yang berada di peringkat ke-20 dan lolos dari degradasi.

    Sedangkan Al-Ittihad, telah kehilangan semua peluang untuk lolos ke babak perempat final secara langsung, karena menempati peringkat kedelapan di klasemen dengan 31 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Qadisiyah yang berada di peringkat keempat.

    Selain itu, "Al-Amid" juga telah memastikan tempatnya di babak play-off, karena terpaut 5 poin penuh dari Al-Riyadh yang berada di peringkat ke-13, posisi pertama yang tidak lolos ke babak tersebut.

    Namun, ambisi terbesar Al-Ittihad dari pertandingan ini mungkin adalah naik peringkat, atau setidaknya tidak turun dari posisi kedelapan, agar dapat memainkan leg kedua babak play-off di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya.

    Al-Ittihad harus bangkit dari kekalahan yang dideritanya pada putaran terakhir melawan Al-Khaleej dengan skor 2-3, yang mengembalikannya ke jalur kekalahan, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Al-Raed dan mengalahkan Al-Bukairiyah 7-1 pada dua putaran sebelumnya.

  • 3 pertandingan penentuan

    Selain itu, putaran ini juga akan menyajikan tiga pertandingan lain yang akan berperan langsung dalam menentukan empat tim yang lolos langsung ke babak perempat final, terutama pertandingan antara Al-Ittifaq dan Al-Khaleej di Stadion Ego, Dammam.

    Al-Ittifaq saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan 38 poin, unggul 3 poin dari Al-Nassr yang berada di peringkat kelima, artinya mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan lolos langsung ke perempat final.

    Untuk tujuan yang sama, Al-Taawoun, yang berada di posisi ketiga, harus meraih kemenangan saat bertandang ke Al-Khaloud di Stadion Al-Bukairiyah, di mana mereka hanya terpaut dua poin dari Al-Nassr yang berada di peringkat kelima.

    Sedangkan Al-Akhdoud, harus mengalahkan Dhamk saat menjamu mereka di Najran, dengan syarat Al-Qadisiyah kalah dari Al-Ahli, dan Al-Nasr tidak menang atas Al-Hilal, agar bisa masuk ke zona empat besar.

    Al-Akhdoud saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Elite, dengan 34 poin, tertinggal dua poin dari Al-Qadisiyah yang berada di peringkat keempat, dan satu poin di belakang Al-Nasr yang menempati peringkat kelima.

    Tugas Al-Ittifaq, Al-Taawoun, dan Al-Akhdoud tidak akan mudah, karena meskipun pertandingan akan melawan tim-tim di paruh bawah klasemen, namun mereka semua bersaing untuk menghindari degradasi, yang berarti mereka akan berjuang setidaknya untuk menghindari kekalahan.

    Al-Khaleej berada di peringkat keenam belas dengan 22 poin, sementara Damak berada di peringkat kesembilan belas dengan 20 poin, sama dengan Al-Khaloud yang berada di peringkat kedua puluh, posisi pertama yang menyelamatkan timnya dari degradasi.

