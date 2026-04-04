Liga Elite... Derby Al-Hilal Menentukan Nasib Al-Nassr... dan Al-Ahli Mengancam Impian Al-Qadisiyah di Laga Terakhir

Getty/Goal

Pertandingan paling dinanti di pekan ini adalah Derby Riyadh, saat Al-Hilal bertandang ke markas Al-Nassr, dalam laga yang mempertemukan ambisi mempertahankan puncak klasemen dengan upaya merebut kembali posisi yang memastikan lolos ke perempat final.

Al-Hilal memimpin klasemen Liga Elite dengan 40 poin menjelang putaran terakhir, yang diraih dari 11 kemenangan, 7 hasil imbang, dan satu kekalahan, unggul dua poin dari Al-Ittifaq yang berada di posisi kedua.

"Al-Zaeem" telah memastikan tempatnya di babak perempat final, karena tidak akan tergeser dari empat besar, namun ia mencari kemenangan, atau setidaknya hasil imbang, yang menjaminnya menutup fase liga di puncak klasemen.

Al-Nassr tidak memiliki keleluasaan seperti Al-Hilal, karena mereka harus meraih kemenangan untuk kembali ke empat besar dan lolos langsung ke babak perempat final, serta harus menunggu hasil pertandingan tim-tim pesaing, dengan harapan salah satunya tergelincir demi keuntungan mereka.

"Al-Alamy" saat ini berada di peringkat kelima klasemen dengan 35 poin, selisih satu poin di belakang Al-Qadisiyah yang berada di peringkat keempat, dua poin di belakang Al-Taawoun yang berada di peringkat ketiga, dan tiga poin di belakang Al-Ittifaq yang berada di peringkat kedua.

Yang menarik perhatian adalah hasil kedua tim menjadi sangat buruk dalam beberapa putaran terakhir, namun tidak separah Al-Hilal, yang bermain imbang tanpa gol dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Al-Hazm dan Al-Khaloud.

Sedangkan Al-Nassr, belum meraih kemenangan sejak sekitar 40 hari yang lalu, di mana mereka tergelincir dalam empat putaran terakhir, bermain imbang 1-1 melawan Al-Fateh dan Al-Najma, sementara kalah secara mengejutkan dari Al-Dhamk 2-3, dan pada putaran terakhir dari Al-Taawoun dengan skor 2-4.

Kedua tim memiliki catatan yang menonjol dalam pertandingan derby Riyadh musim ini, di mana Al-Hilal mengalahkan Al-Shabab dengan skor 5-0, dan Al-Riyadh 2-1, sementara Al-Nassr mengalahkan "Al-Lioth" dengan skor 2-0, dan Al-Riyadh dengan skor 1-0.