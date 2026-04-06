النصر - دوري جوي للنخبة
Liga Elite: Al-Taawoun Menyusul Tim-Tim Besar... Persaingan Sengit di Babak Play-off... Al-Shabab Menjadi Tim yang Paling Menonjol di Divisi Bawah

Al Adalah U21 vs Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Orobah U21 vs Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Fayha U21 vs Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Kholood U21 vs Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Al Hazem U21 vs Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 vs Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arab Saudi

Pertandingan seru yang memanaskan persaingan antara bintang-bintang masa depan

Tirai telah ditutup untuk fase liga Kejuaraan Goi Elite U-21, setelah 20 putaran yang penuh ketegangan dan persaingan sengit, yang menampilkan penampilan gemilang dari banyak bintang muda, serta persaingan yang semakin ketat antar klub untuk merebut tiket lolos langsung ke babak perempat final.


Putaran terakhir pun tak luput dari kejutan besar, baik terkait promosi langsung maupun pertarungan sengit di zona kualifikasi, serta penentuan klub-klub yang terdegradasi dan harus meninggalkan turnamen, sehingga membuat para penggemar tetap menanti dan antusias menantikan apa yang akan terjadi di babak-babak penentuan.

Baca juga.. Tak henti mencetak gol.. Al-Arini menerangi langit Al-Taawoun pada malam kualifikasi

    Meskipun Al-Taawoun kalah pada pertandingan terakhir melawan Al-Khaloud dengan skor 1-3, mereka berhasil lolos langsung ke babak perempat final.

    Tonton Liga Sepak Bola Saudi melalui stc tv

    Al-Taawoun menambah poinnya menjadi 37 di peringkat keempat, di belakang Al-Nassr yang berada di peringkat ketiga dengan selisih satu poin (38), Al-Hilal di peringkat kedua (40), dan Al-Ittifaq yang memimpin klasemen (41).

    Al-Nassr berhasil menyusul para tim yang lolos, setelah menang atas Al-Hilal dalam derby dengan skor 4-0, sementara Al-Ittifaq menghancurkan lawannya Al-Khaleej (5-1).

    Dengan demikian, keempat tim yaitu Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Taawoun, lolos langsung ke babak perempat final sambil menunggu kelengkapan daftar tim yang lolos untuk mengikuti kompetisi.


    • Iklan
    Lampiran yang terbakar

    Klub-klub yang menempati peringkat kelima hingga kedua belas diperkirakan akan bertanding di babak play-off, dan empat di antaranya akan lolos untuk mengisi sisa tempat di babak perempat final.

    Babak play-off ini akan menjadi ajang persaingan sengit dengan kehadiran banyak klub kuat seperti Al-Qadisiyah, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Hazm, Neom, Al-Wehda, dan Al-Fayha.

    Tonton Liga Saudi melalui stc tv

    Pada putaran terakhir, Al-Ittihad berhasil mengalahkan Al-Shabab (4-1), sementara Al-Fateh berhasil mengungguli Al-Riyadh (6-0).


  • Absennya Al-Ahly

    Al-Ahli Jeddah gagal masuk ke empat besar atau bahkan ke babak play-off, meskipun berhasil mengalahkan Al-Qadisiyah dengan skor 3-1 pada putaran terakhir.

    Al-Ahli menempati peringkat ke-15 di klasemen Liga Elite, dengan raihan 24 poin, sehingga gagal lolos ke babak perempat final, namun terhindar dari degradasi.


  • Para pemuda menjadi yang paling menonjol di antara mereka yang mengalami penurunan

    Al-Shabab memimpin daftar klub yang terdegradasi, menempati peringkat ke-24 dan terakhir dengan raihan 12 poin, sehingga harus meninggalkan Liga Goi.

    Al-Shabab ditemani oleh Al-Bukairiyah (14 poin), Al-Raed (19), dan Al-Adalah (20), sementara Al-Najma, Al-Khaleej, dan Al-Jabalain selamat dari zona degradasi dengan selisih dua poin.