Liga Elite: Al-Taawoun Menyusul Tim-Tim Besar... Persaingan Sengit di Babak Play-off... Al-Shabab Menjadi Tim yang Paling Menonjol di Divisi Bawah

Meskipun Al-Taawoun kalah pada pertandingan terakhir melawan Al-Khaloud dengan skor 1-3, mereka berhasil lolos langsung ke babak perempat final.

Al-Taawoun menambah poinnya menjadi 37 di peringkat keempat, di belakang Al-Nassr yang berada di peringkat ketiga dengan selisih satu poin (38), Al-Hilal di peringkat kedua (40), dan Al-Ittifaq yang memimpin klasemen (41).

Al-Nassr berhasil menyusul para tim yang lolos, setelah menang atas Al-Hilal dalam derby dengan skor 4-0, sementara Al-Ittifaq menghancurkan lawannya Al-Khaleej (5-1).

Dengan demikian, keempat tim yaitu Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Taawoun, lolos langsung ke babak perempat final sambil menunggu kelengkapan daftar tim yang lolos untuk mengikuti kompetisi.



