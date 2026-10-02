Matchday UEFA Women's Champions League terasa pahit-manis bagi tim-tim Italia, yang secara keseluruhan membawa pulang satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Tim pertama yang bermain adalah Juventus yang menang 3-0 di Swedia, di markas Hacken, menebus kekalahan pada laga pembuka di Stadium melawan Benfica. Tatiana Pinto mencetak gol, yang menjadi gol ke-100 Juventus di UEFA Women's Champions League, lalu Emma Stolen Godo dan Alba Redondo juga ikut mencatatkan nama di papan skor.
Liga Champions Wanita UEFA: Juventus menang, Roma kalah, Inter imbang. Rekap setelah pekan kedua
Roma, kalah telak melawan Barcelona
Dalam pertandingan kedua pada Rabu, Roma asuhan Piovani menelan kekalahan telak, tumbang 6-0 dari Barcelona di Tre Fontane. Bahkan tanpa Alexia Putellas, yang telah pindah ke London City Lionesses, Barcelona tetap menjadi tim yang harus dikalahkan untuk meraih kemenangan akhir: Hansen dan Pina sama-sama mencetak dua gol, sementara Pajor turut mencatatkan namanya di papan skor, ditambah gol bunuh diri Oladipo.
INTER SELAMAT DI MASA INJURY TIME
Poin penting bagi Inter di markas Austria Vienna. Di Franz-Horr Stadion laga berakhir 1-1, dengan tim asuhan Sassarini mencetak gol penyeimbang pada aksi terakhir pertandingan berkat Ivana Andrés. Setelah 180 menit, Inter memiliki 4 poin di klasemen, Juventus 3, Roma 1 (berkat hasil imbang pada laga debut melawan OH Leuven).
BARCELONA SATU-SATUNYA TIM DENGAN POIN SEMPURNA
Setelah dua pertandingan, baru ada satu tim yang meraih poin sempurna, Barcelona, dengan 6 poin. Di belakangnya, dengan 4 poin, ada Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Arsenal, Inter, dan Chelsea. Hacken dan Servette menutup klasemen dengan 0 poin. Pada akhir fase liga, empat tim teratas akan langsung lolos ke perempat final, sementara tim yang finis di peringkat kelima hingga ke-12 akan memainkan playoff. Tersingkir adalah tim yang menutup fase ini di peringkat ke-13 hingga ke-18.
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