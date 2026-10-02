Setelah dua pertandingan, baru ada satu tim yang meraih poin sempurna, Barcelona, dengan 6 poin. Di belakangnya, dengan 4 poin, ada Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Arsenal, Inter, dan Chelsea. Hacken dan Servette menutup klasemen dengan 0 poin. Pada akhir fase liga, empat tim teratas akan langsung lolos ke perempat final, sementara tim yang finis di peringkat kelima hingga ke-12 akan memainkan playoff. Tersingkir adalah tim yang menutup fase ini di peringkat ke-13 hingga ke-18.