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AS Roma v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Federico Zanon
Diterjemahkan oleh

Liga Champions Wanita UEFA: Juventus menang, Roma kalah, Inter imbang. Rekap setelah pekan kedua

Women's Champions League

Matchday UEFA Women's Champions League terasa pahit-manis bagi tim-tim Italia, yang secara keseluruhan membawa pulang satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Tim pertama yang bermain adalah Juventus yang menang 3-0 di Swedia, di markas Hacken, menebus kekalahan pada laga pembuka di Stadium melawan Benfica. Tatiana Pinto mencetak gol, yang menjadi gol ke-100 Juventus di UEFA Women's Champions League, lalu Emma Stolen Godo dan Alba Redondo juga ikut mencatatkan nama di papan skor.

  • Roma, kalah telak melawan Barcelona

    Dalam pertandingan kedua pada Rabu, Roma asuhan Piovani menelan kekalahan telak, tumbang 6-0 dari Barcelona di Tre Fontane. Bahkan tanpa Alexia Putellas, yang telah pindah ke London City Lionesses, Barcelona tetap menjadi tim yang harus dikalahkan untuk meraih kemenangan akhir: Hansen dan Pina sama-sama mencetak dua gol, sementara Pajor turut mencatatkan namanya di papan skor, ditambah gol bunuh diri Oladipo.

  • INTER SELAMAT DI MASA INJURY TIME

    Poin penting bagi Inter di markas Austria Vienna. Di Franz-Horr Stadion laga berakhir 1-1, dengan tim asuhan Sassarini mencetak gol penyeimbang pada aksi terakhir pertandingan berkat Ivana Andrés. Setelah 180 menit, Inter memiliki 4 poin di klasemen, Juventus 3, Roma 1 (berkat hasil imbang pada laga debut melawan OH Leuven).

  • BARCELONA SATU-SATUNYA TIM DENGAN POIN SEMPURNA

    Setelah dua pertandingan, baru ada satu tim yang meraih poin sempurna, Barcelona, dengan 6 poin. Di belakangnya, dengan 4 poin, ada Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Arsenal, Inter, dan Chelsea. Hacken dan Servette menutup klasemen dengan 0 poin. Pada akhir fase liga, empat tim teratas akan langsung lolos ke perempat final, sementara tim yang finis di peringkat kelima hingga ke-12 akan memainkan playoff. Tersingkir adalah tim yang menutup fase ini di peringkat ke-13 hingga ke-18.

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