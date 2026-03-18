Satu minggu kemudian, tim-tim yang masih bersaing di Liga Champions kembali bertanding dengan tuan rumah bertukar tempat. Setelah pertandingan kemarin, hari ini empat pertandingan lainnya kembali digelar: Barcelona vs Newcastle membuka laga Rabu Eropa, sementara di antara pertandingan yang dijadwalkan pukul 21.00 ada laga di London antara Tottenham dan Atlético Madrid. Tim asuhan Simeone sudah hampir lolos ke perempat final, setelah menang 5-2 di leg pertama - Kinsky menjadi sorotan negatif - dan kini harus mempertahankan keunggulan tersebut. Di sisi lain ada Tottenham asuhan Igor Tudor, yang pada pekan terakhir Premier League bermain imbang dengan Liverpool namun posisinya masih terancam.
Liga Champions, Tottenham menang namun Atletico Madrid yang lolos: dua gol Xavi Simons tak cukup
GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING
90' - DUA GOL DARI XAVI SIMONS: Pemain asal Belanda itu mengecoh Musso melalui tendangan penalti yang diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan Gimenez terhadap mantan pemain Barcelona dan PSG itu di kotak penalti Spanyol.
76' - GOL COLCHONEROS: Hancko menyundul bola lebih dulu dari Sarr di tiang dekat, memanfaatkan tendangan sudut dari sisi kiri.
75' - Penyelamatan gemilang dari Vicario yang menghalau tendangan bebas Julian Alvarez yang melengkung dari tepi kotak penalti menjadi tendangan sudut.
60' - Tottenham nyaris mencetak gol ketiga melalui tendangan Pedro Porro ke tiang jauh, namun Musso berhasil menghalau bola menjadi tendangan sudut.
52' - SPURS KEMBALI UNGGUL: Grey merebut bola dari lawan, melakukan umpan silang dengan Xavi Simons yang melepaskan tendangan melengkung dari tepi kotak penalti dan mencetak gol.
47' - ATLETICO MADRID MENYAMAKAN SKOR melalui tendangan balik Julian Alvarez, berkat umpan dari mantan pemain Atalanta, Lookman.
30' - TOTTENHAM UNGGUL: Kolo Muani memecah kebuntuan dengan sundulan saat sendirian di kotak penalti setelah menerima umpan silang dari Tel.
6' - Gol Lookman dianulir, ia mencetak gol dari umpan silang Simeone namun wasit membatalkan gol tersebut karena offside yang dilakukan pemain Nigeria itu setelah konfirmasi dari VAR.
LAPORAN PERTANDINGAN
Tottenham-Atletico Madrid 3-2 (leg pertama 2-5)
PENCETAK GOL: 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T), 75' Hancko, 90' penalti Xavi Simons.
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro (dari menit 74 Bergvall), Romero (dari menit 81 Danso), Dragusin (dari menit 66 Udogie), van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray (dari menit 81 Gallagher), Tel (dari menit 81 Olusesi); Kolo Muani. Pelatih: Tudor.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina (dari menit 64' Koke), Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone (dari menit 87' Gimenez), Llorente, Cardoso, Lookman (dari menit 63' Sorloth); Alvarez (dari menit 84' N. Gonzalez), Griezmann (dari menit 84' Baena). Pelatih: Simeone.
WASIT: Siebert.
KARTU KUNING: Tudor (pelatih), Vicario, Porro, Romero, Udogie (T); Ruggeri, Lookman, Sorloth (A).
DIKARTU MERAH: -