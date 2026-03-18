90' - DUA GOL DARI XAVI SIMONS: Pemain asal Belanda itu mengecoh Musso melalui tendangan penalti yang diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan Gimenez terhadap mantan pemain Barcelona dan PSG itu di kotak penalti Spanyol.

76' - GOL COLCHONEROS: Hancko menyundul bola lebih dulu dari Sarr di tiang dekat, memanfaatkan tendangan sudut dari sisi kiri.

75' - Penyelamatan gemilang dari Vicario yang menghalau tendangan bebas Julian Alvarez yang melengkung dari tepi kotak penalti menjadi tendangan sudut.

60' - Tottenham nyaris mencetak gol ketiga melalui tendangan Pedro Porro ke tiang jauh, namun Musso berhasil menghalau bola menjadi tendangan sudut.

52' - SPURS KEMBALI UNGGUL: Grey merebut bola dari lawan, melakukan umpan silang dengan Xavi Simons yang melepaskan tendangan melengkung dari tepi kotak penalti dan mencetak gol.

47' - ATLETICO MADRID MENYAMAKAN SKOR melalui tendangan balik Julian Alvarez, berkat umpan dari mantan pemain Atalanta, Lookman.

30' - TOTTENHAM UNGGUL: Kolo Muani memecah kebuntuan dengan sundulan saat sendirian di kotak penalti setelah menerima umpan silang dari Tel.

6' - Gol Lookman dianulir, ia mencetak gol dari umpan silang Simeone namun wasit membatalkan gol tersebut karena offside yang dilakukan pemain Nigeria itu setelah konfirmasi dari VAR.



