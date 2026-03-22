Liga Champions: Satu Tempat untuk Empat Tim? Perbandingan Jadwal Pertandingan Juventus, Como, Roma, dan Atalanta

Hasil imbang Juventus serta kemenangan Milan dan Napoli sebelumnya secara mengejutkan kembali memanaskan perdebatan mengenai perebutan posisi keempat, yang merupakan satu-satunya slot terakhir untuk lolos ke edisi Liga Champions mendatang dan, dengan demikian, mendapatkan pendapatan finansial yang sangat besar.


Menunggu hasil pertandingan yang dijadwalkan hari ini, Minggu 22 Maret, kesan yang muncul adalah bahwa tiga tim teratas di klasemen setidaknya memiliki keunggulan atas empat tim yang berada di bawahnya, sehingga persaingan Liga Champions menjadi pertarungan terbuka antara empat klub untuk satu tempat.


Namun, siapa yang memiliki keunggulan dalam persaingan ini? Siapa yang memiliki jadwal pertandingan yang lebih menguntungkan? Mari kita analisis pertandingan-pertandingan mendatang.

  • MANA YANG MEMILIKI JADWAL TERBAIK?

    Como akan menghadapi akhir musim yang penuh pasang surut. Jadwal pertandingan bergantian antara laga yang relatif mudah dan laga yang sangat krusial melawan tim-tim papan atas, namun pertandingan hari ini melawan Pisa akan menjadi penentu posisi awal mereka dalam persaingan ini.


    Jadwal Como: 

    Pisa (K)

    Udinese (T)

    Inter (K)

    Sassuolo (T)

    Genoa (T)

    Napoli (K)

    Verona (T)

    Parma (K)

    Cremonese (T)


    Pertandingan melawan Inter dan Napoli, keduanya di kandang, merupakan rintangan utama.

  • JUVENTUS: JADWAL INI BUKAN HAL YANG MUSTAHIL

    Juventus memiliki jadwal yang relatif seimbang, namun ada dua pertandingan yang berpotensi menentukan nasib mereka di kompetisi Eropa.


    Jadwal Juventus:

    Genoa (Kandang)

    Atalanta (T)

    Bologna (K)

    Milan (T)

    Verona (K)

    Lecce (T)

    Fiorentina (K)

    Torino (T)


    Pertandingan melawan Atalanta dan Milan akan menjadi penentu untuk lolos ke Liga Champions, tetapi waspadalah juga terhadap pertandingan melawan Bologna dan Fiorentina, dan terutama derby pada pekan terakhir.

  • ROMA, BETAPA BANYAKNYA PERTARUNGAN LANGSUNG!

    Jadwal pertandingan Roma mungkin merupakan salah satu yang paling rumit di antara tim-tim yang bersaing di Liga Champions. Pertandingan melawan Lecce hari ini sudah sangat krusial agar tidak ketinggalan


    Jadwal Roma

    Lecce (Kandang)

    Inter (T)

    Pisa (K)

    Atalanta (K)

    Bologna (T)

    Fiorentina (K)

    Parma (T)

    Lazio (K)

    Verona (T)


    Roma akan menghadapi setidaknya empat pertandingan berat: Inter, Atalanta, Bologna (yang telah mengeliminasi mereka di Liga Europa), dan derby ibu kota melawan Lazio pada pekan terakhir, yang bisa sangat berpengaruh dalam perebutan posisi keempat.

  • ATALANTA, PERJUANGAN YANG SULIT

    Atalanta pun harus menghadapi akhir musim yang penuh ketegangan, dengan sejumlah pertandingan melawan tim-tim papan atas.


    Jadwal Atalanta:

    Verona (K)

    Lecce (T)

    Juventus (K)

    Roma (T)

    Cagliari (T)

    Genoa (K)

    Milan (T)

    Bologna (K)

    Fiorentina (T)


    Juventus dan Roma akan menentukan apakah Atalanta, yang hari ini akan menjalani pertandingan krusial melawan Verona, masih berpeluang lolos ke Liga Champions atau tidak.

  • LALU BAGAIMANA DENGAN MILAN DAN NAPOLI?

    Meskipun keunggulan Inter atas peringkat ke-4 tampaknya membuat para pemain Nerazzurri merasa tenang setidaknya dalam perburuan Scudetto, Milan dan Napoli masih saling waspada dalam persaingan ketat ini. Keunggulan itu memang ada, tetapi harus dipertahankan, dan pada pertandingan berikutnya akan ada laga Napoli vs Milan yang berpotensi membuat salah satu dari keduanya terjerumus kembali ke dalam persaingan sengit.


    Jadwal Napoli:

    Milan (Kandang)

    Parma (T)

    Lazio (K)

    Cremonese (K)

    Como (T)

    Bologna (K)

    Pisa (T)

    Udinese (K)


    Jadwal Milan:

    Napoli (T)

    Udinese (K)

    Verona (T)

    Juventus (K)

    Sassuolo (T)

    Atalanta (K)

    Genoa (T)

    Cagliari (K)