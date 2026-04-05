Emanuele Tramacere

Emanuele Tramacere

Liga Champions: Satu Tempat untuk Empat Tim? Perbandingan Jadwal Juventus, Como, Roma, dan Atalanta

Perdebatan mengenai perebutan posisi keempat—yang menjadi tiket terakhir untuk lolos ke edisi berikutnya Liga Champions dan, dengan demikian, meraih pendapatan finansial yang sangat besar—sedang memanas.


Kesannya, tiga tim teratas di klasemen setidaknya memiliki keunggulan dibandingkan empat tim yang berada di bawahnya, sehingga persaingan menuju Liga Champions menjadi pertarungan terbuka antara empat klub untuk satu tempat.


Namun, siapa yang diuntungkan dalam persaingan ini? Siapa yang memiliki jadwal pertandingan yang lebih menguntungkan? Mari kita analisis pertandingan-pertandingan mendatang.

  • MANA YANG MEMILIKI JADWAL TERBAIK?

    Como akan menghadapi akhir musim yang penuh pasang surut. Jadwal pertandingan bergantian antara laga yang relatif mudah dengan laga-laga krusial melawan tim-tim papan atas.


    Jadwal Como: 

    Udinese (Tandang)

    Inter (K)

    Sassuolo (T)

    Genoa (T)

    Napoli (K)

    Verona (T)

    Parma (K)

    Cremonese (T)


    Pertandingan melawan Inter dan Napoli, keduanya di kandang, merupakan rintangan utama.

    • Iklan

  • JUVENTUS, JADWAL ITU BUKAN HAL YANG MUSTAHIL

    Juventus memiliki jadwal yang relatif seimbang, namun ada dua pertandingan yang berpotensi menentukan nasib mereka di kompetisi Eropa.


    Jadwal Juventus:

    Genoa (Kandang)

    Atalanta (T)

    Bologna (K)

    Milan (T)

    Verona (K)

    Lecce (T)

    Fiorentina (K)

    Torino (T)


    Pertandingan melawan Atalanta dan Milan akan menjadi penentu untuk lolos ke Liga Champions, namun waspadai juga laga melawan Bologna dan Fiorentina, serta terutama derby pada pekan terakhir.

  • ROMA, BETAPA BANYAKNYA PERTARUNGAN LANGSUNG!

    Jadwal pertandingan Roma mungkin merupakan salah satu yang paling rumit di antara tim-tim yang bersaing di Liga Champions.


    Jadwal Pertandingan Roma

    Pisa (Kandang)

    Atalanta (K)

    Bologna (T)

    Fiorentina (K)

    Parma (T)

    Lazio (K)

    Verona (T)


    Roma akan menghadapi setidaknya tiga pertandingan berat: Atalanta, Bologna (yang telah mengeliminasi mereka di Liga Europa), dan derby ibu kota melawan Lazio pada pekan terakhir, yang bisa sangat berpengaruh dalam perebutan posisi keempat.

  • ATALANTA, PERJUANGAN YANG SULIT

    Atalanta pun harus menghadapi akhir musim yang penuh ketegangan, dengan sejumlah pertandingan melawan tim-tim papan atas.


    Jadwal Atalanta:

    Lecce (Tandang)

    Juventus (K)

    Roma (T)

    Cagliari (T)

    Genoa (K)

    Milan (T)

    Bologna (K)

    Fiorentina (T)


    Juventus dan Roma akan menentukan apakah Atalanta masih berpeluang lolos ke Liga Champions atau tidak.

  • LALU BAGAIMANA DENGAN MILAN DAN NAPOLI?

    Meskipun keunggulan Inter atas peringkat ke-4 tampaknya membuat para pemain Nerazzurri merasa tenang setidaknya dalam perburuan Scudetto, Milan dan Napoli masih saling waspada dalam persaingan ketat ini. Keunggulan itu memang ada, tetapi harus dipertahankan, dan pada pertandingan berikutnya akan ada laga Napoli vs Milan yang berpotensi membuat salah satu dari keduanya terjerumus kembali ke dalam persaingan sengit.


    Jadwal Napoli:

    Milan (Kandang)

    Parma (T)

    Lazio (K)

    Cremonese (K)

    Como (T)

    Bologna (K)

    Pisa (T)

    Udinese (K)


    Jadwal Milan:

    Napoli (T)

    Udinese (K)

    Verona (T)

    Juventus (K)

    Sassuolo (T)

    Atalanta (K)

    Genoa (T)

    Cagliari (K)