Setelah jeda satu pekan yang bertepatan dengan pekan pertandingan tengah minggu pertama Serie A musim ini, Liga Champions kembali bergulir. Tujuh pertandingan pada matchday keempat, selain dua laga yang melibatkan Inter dan Roma, mulai menjadi penentu dalam membentuk klasemen fase liga.

Dua pertandingan pukul 18.45, Galatasaray-Stuttgart dan Shakhtar-Sporting Lisbon, akan membuka rangkaian laga. Namun, masih ada banyak duel besar dan pertemuan yang sarat emosi, seperti Atletico Madrid-Bayern Munich, Barcelona-Aston Villa, dan Villarreal-PSG.