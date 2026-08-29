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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Liga Champions, jadwal Roma: Gasperini memulai di Turki dan menutup di kandang melawan Lille

Roma
Champions League

Semua tanggal pertandingan Roma pada fase liga Liga Champions

Jadwal resmi pertandingan yang menanti Roma dalam Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Roma akhirnya mengetahui jalurnya: mereka akan menghadapi lawan-lawan dengan level tertinggi seperti Real Madrid, juara bertahan PSG, dan Manchester United. Fase liga Champions League 2026/27 akan dimulai pada 8 September dan UEFA telah mengumumkan seluruh jadwalnya. Tim asuhan Gian Piero Gasperini akan memulai pada 10 September di kandang Fenerbahce.

  • Jadwal Roma

    PEKAN 1

    Fenerbahce–Roma — Kamis 10 September, pukul 18:45


    PEKAN 2

    Roma–Real Madrid — Rabu 14 Oktober, pukul 21:00


    PEKAN 3

    Roma–Slovan Bratislava — Selasa 20 Oktober, pukul 21:00


    PEKAN 4

    Manchester United–Roma — Selasa 3 November


    PEKAN 5

    PSG–Roma — Rabu 25 November, pukul 21:00


    PEKAN 6

    Roma–Sporting Club — Selasa 8 Desember


    PEKAN 7

    AEK Athena–Roma — Selasa 19 Januari, pukul 21:00


    PEKAN 8

    Roma–Lille — Rabu 27 Januari, pukul 21:00




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