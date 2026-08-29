Jadwal resmi pertandingan yang menanti Roma dalam Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Roma akhirnya mengetahui jalurnya: mereka akan menghadapi lawan-lawan dengan level tertinggi seperti Real Madrid, juara bertahan PSG, dan Manchester United. Fase liga Champions League 2026/27 akan dimulai pada 8 September dan UEFA telah mengumumkan seluruh jadwalnya. Tim asuhan Gian Piero Gasperini akan memulai pada 10 September di kandang Fenerbahce.