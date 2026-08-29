Jadwal resmi pertandingan yang menanti Roma dalam Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Roma akhirnya mengetahui jalurnya: mereka akan menghadapi lawan-lawan dengan level tertinggi seperti Real Madrid, juara bertahan PSG, dan Manchester United. Fase liga Champions League 2026/27 akan dimulai pada 8 September dan UEFA telah mengumumkan seluruh jadwalnya. Tim asuhan Gian Piero Gasperini akan memulai pada 10 September di kandang Fenerbahce.
Calciomercato/Getty Images
Diterjemahkan oleh
Liga Champions, jadwal Roma: Gasperini memulai di Turki dan menutup di kandang melawan Lille
Jadwal Roma
PEKAN 1
Fenerbahce–Roma — Kamis 10 September, pukul 18:45
PEKAN 2
Roma–Real Madrid — Rabu 14 Oktober, pukul 21:00
PEKAN 3
Roma–Slovan Bratislava — Selasa 20 Oktober, pukul 21:00
PEKAN 4
Manchester United–Roma — Selasa 3 November
PEKAN 5
PSG–Roma — Rabu 25 November, pukul 21:00
PEKAN 6
Roma–Sporting Club — Selasa 8 Desember
PEKAN 7
AEK Athena–Roma — Selasa 19 Januari, pukul 21:00
PEKAN 8
Roma–Lille — Rabu 27 Januari, pukul 21:00
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