Resmi, inilah jadwal pertandingan yang menanti Napoli di Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Tim asuhan Massimiliano Allegri akan memulai kiprahnya di Maradona melawan Arsenal, lalu menutupnya dengan dua laga terakhir kontra dua tim dari pot empat: pada matchday ketujuh menghadapi Sabah dan pada matchday terakhir di kandang melawan Vikings. Yang patut dicatat adalah dua laga tandang pada November, pertama di markas Porto lalu Manchester City.
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Liga Champions, jadwal Napoli: laga pertama Allegri adalah melawan Arsenal
Jadwal Napoli
PEKAN 1
9 September - 21.00 - Napoli-Arsenal
PEKAN 2
13 Oktober - 21.00 Villarreal-Napoli
PEKAN 3
20 Oktober - 21.00 Napoli-Bodo
PEKAN 4
4 November - 21.00 - Porto-Napoli
PEKAN 5
24 November - 21.00 - Manchester City-Napoli
PEKAN 6
8 Desember - 21.00 - Napoli-Brugge
PEKAN 7
20 Januari - 18.45 - Sabah-Napoli
PEKAN 8
27 Januari - 21.00 - Napoli-Viking
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