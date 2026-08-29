Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Liga Champions, jadwal Napoli: laga pertama Allegri adalah melawan Arsenal

SSC Napoli
Champions League

Semua pertandingan Napoli pada fase liga Liga Champions

Resmi, inilah jadwal pertandingan yang menanti Napoli di Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Tim asuhan Massimiliano Allegri akan memulai kiprahnya di Maradona melawan Arsenal, lalu menutupnya dengan dua laga terakhir kontra dua tim dari pot empat: pada matchday ketujuh menghadapi Sabah dan pada matchday terakhir di kandang melawan Vikings. Yang patut dicatat adalah dua laga tandang pada November, pertama di markas Porto lalu Manchester City.


  • Jadwal Napoli

    PEKAN 1

    9 September - 21.00 - Napoli-Arsenal


    PEKAN 2

    13 Oktober - 21.00 Villarreal-Napoli


    PEKAN 3

    20 Oktober - 21.00 Napoli-Bodo


    PEKAN 4

    4 November - 21.00 - Porto-Napoli


    PEKAN 5

    24 November - 21.00 - Manchester City-Napoli


    PEKAN 6

    8 Desember - 21.00 - Napoli-Brugge


    PEKAN 7

    20 Januari - 18.45 - Sabah-Napoli


    PEKAN 8

    27 Januari - 21.00 - Napoli-Viking




    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Como crest
Como
COM