Liga Champions, jadwal Napoli: laga pertama Allegri adalah melawan Arsenal

Resmi, inilah jadwal pertandingan yang menanti Napoli di Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Tim asuhan Massimiliano Allegri akan memulai kiprahnya di Maradona melawan Arsenal, lalu menutupnya dengan dua laga terakhir kontra dua tim dari pot empat: pada matchday ketujuh menghadapi Sabah dan pada matchday terakhir di kandang melawan Vikings. Yang patut dicatat adalah dua laga tandang pada November, pertama di markas Porto lalu Manchester City.



