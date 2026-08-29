Resmi dirilis kalender laga yang menanti Napoli di Fase Liga UEFA Champions League 2026/27. Tim asuhan Massimiliano Allegri akan memulai kiprah di Maradona melawan Arsenal, sementara mereka akan menutup dengan dua laga terakhir menghadapi dua tim dari pot keempat: pada matchday ketujuh duel melawan Sabah dan pada matchday terakhir di kandang melawan Vikings. Yang patut dicatat adalah dua laga tandang pada November, pertama di markas Porto lalu di markas Manchester City.



