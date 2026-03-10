Goal.com
Liga Champions, Atletico Madrid vs Tottenham LIVE. Vicario absen, susunan pemain resmi

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Colchoneros asuhan Simeone dan Spurs asuhan Tudor akan digelar di Wanda Metropolitano.

Dalam musim yang sangat sulit dari segi kompetisi liga, Tottenham terus melaju di Liga Champions: di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone, yang akan memainkan leg pertama di kandang mereka malam ini, di Wanda Metropolitano pukul 21.00. Los Colchoneros baru saja meraih kemenangan di Liga melawan Real Sociedad dan saat ini berada di posisi ketiga di Liga, di belakang Barcelona dan Real Madrid. Tottenham - yang telah dipimpin oleh Igor Tudor selama sekitar sebulan, dengan tiga pertandingan dan tiga kekalahan - berada dalam situasi sulit di Premier League, di mana mereka berjuang untuk menghindari degradasi.

  • LEMBAR SKOR

    Atletico Madrid-Tottenham 0-0

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Lookman. Pelatih: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Pelatih: Tudor.

    WASIT: Gozubuyuk.

    KARTU KUNING: -

    PEMBEKALAN: - 

  • PERTANDINGAN

