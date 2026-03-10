Dalam musim yang sangat sulit dari segi kompetisi liga, Tottenham terus melaju di Liga Champions: di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone, yang akan memainkan leg pertama di kandang mereka malam ini, di Wanda Metropolitano pukul 21.00. Los Colchoneros baru saja meraih kemenangan di Liga melawan Real Sociedad dan saat ini berada di posisi ketiga di Liga, di belakang Barcelona dan Real Madrid. Tottenham - yang telah dipimpin oleh Igor Tudor selama sekitar sebulan, dengan tiga pertandingan dan tiga kekalahan - berada dalam situasi sulit di Premier League, di mana mereka berjuang untuk menghindari degradasi.