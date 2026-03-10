Goal.com
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

Liga Champions, Atletico Madrid vs Tottenham LIVE 5-1: Kiper Spurs Kinsky digantikan oleh Vicario setelah 17 menit

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Colchoneros asuhan Simeone dan Spurs asuhan Tudor akan digelar di Wanda Metropolitano.

Dalam musim yang sangat sulit dari segi liga, Tottenham terus melaju di Liga Champions: di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone, yang akan bermain di kandang pada leg pertama malam ini, dijadwalkan di Wanda Metropolitano pukul 21.00. Los Colchoneros baru saja meraih kemenangan di Liga melawan Real Sociedad dan saat ini berada di peringkat ketiga Liga di belakang Barcelona dan Real Madrid. Tottenham - yang telah dipimpin oleh Igor Tudor selama sekitar sebulan, dengan tiga pertandingan dan tiga kekalahan - berada dalam situasi sulit di Premier League, di mana mereka berjuang untuk menghindari degradasi.

  • LEMBAR SKOR

    Atletico Madrid-Tottenham 5-1

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Lookman. Pelatih: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky (dari menit 17 Vicario); Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani (dari menit 46 Solanke), Richarlison, Tel (dari menit 46 Gallagher). Pelatih: Tudor.

    WASIT: Gozubuyuk.

    PENCETAK GOL: 6' M. Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Alvarez (A), 22' Le Normand (A), 26' Porro (T), 55' Alvarez (A).

    KARTU KUNING: Spence, Richarlison, Gray (T).

    DIKARTU MERAH: - 

  • PERTANDINGAN

