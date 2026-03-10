Dalam musim yang sangat sulit dari segi liga, Tottenham terus melaju di Liga Champions: di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone, yang akan bermain di kandang pada leg pertama malam ini, dijadwalkan di Wanda Metropolitano pukul 21.00. Los Colchoneros baru saja meraih kemenangan di Liga melawan Real Sociedad dan saat ini berada di peringkat ketiga Liga di belakang Barcelona dan Real Madrid. Tottenham - yang telah dipimpin oleh Igor Tudor selama sekitar sebulan, dengan tiga pertandingan dan tiga kekalahan - berada dalam situasi sulit di Premier League, di mana mereka berjuang untuk menghindari degradasi.