Di antara laga lainnya, duel besar di Metropolitano antara Atletico Madrid dan Manchester United menonjol. Atletico menang 2-0 dengan gol dari Lookman.Bayern Munich secara mengejutkan bermain imbang 3-3 dalam laga tandang di Norwegia melawan Viking, dengan Olise mendapat kartu merah. Sementara itu, Barcelona menang 4-1 di markas Galatasaray, sedangkan Arsenal mencetak tiga gol ke gawang Lille. Pada pukul 18.45, Sporting menang di Prancis, dengan gol pertama di Liga Champions dari Issa Doumbia, pemain tim nasional Italia kelahiran 2003.





Lens-Sporting Lisbon 0-2 - 22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)

Sabah-Slavia Praha 2-0 - 49' Parris (Sa), 88' Mickels (Sa)

Arsenal-Lille 3-0 - 64' Timber (A), 67' Eze (A), 71' Saka (A)

Atletico Madrid-Manchester United 2-0 - 1' Barrios (A), 80' Lookman (A)

Inter-Club Bruges 3-4 - 29' penalti Tresoldi (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (I), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro Martinez (I), 87' Vermant (B), 90'+3' Bonny (B)

Galatasaray-Barcelona 1-4 - 28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' Fermin (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)

Viking-Bayern Munich 3-3 - 2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 53' penalti Kane (B), 60' Kane (B), 71' Diaz (B), 90' Haugen (V)

Villarreal-Napoli 3-1 - 8' Rrahmani (N), 23' Mikautatdze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi (V)

RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75' Gruda (R)















