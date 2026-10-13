Liga Champions kembali bergulir.Hari ini dan besok, tim-tim berlaga pada matchday kedua fase liga edisi 2026/2027. Malam ini, Inter dan Napoli kembali menelan kekalahan, setelahsama-sama kalah pada laga pembuka. Setelah kalah 2-1 dari Real Madrid di Bernabeu, Inter tumbang di San Siro dari tim Belgia, Club Brugge, yang juga kalah 2-3 dari Aston Villa pada laga pertama. Napoli pun kembali kalah setelah takluk 0-1 di kandang dari Arsenal pada laga pembuka: Napoli kalah 3-1 di markas Villarreal, yang kalah 3-2 di Dortmund pada laga pertama.
Liga Champions: Atletico kalahkan United 2-0, Barcelona cetak empat gol. Bayern secara mengejutkan imbang 3-3 dengan Viking
PERTANDINGAN-PERTANDINGAN
Di antara laga lainnya, duel besar di Metropolitano antara Atletico Madrid dan Manchester United menonjol. Atletico menang 2-0 dengan gol dari Lookman.Bayern Munich secara mengejutkan bermain imbang 3-3 dalam laga tandang di Norwegia melawan Viking, dengan Olise mendapat kartu merah. Sementara itu, Barcelona menang 4-1 di markas Galatasaray, sedangkan Arsenal mencetak tiga gol ke gawang Lille. Pada pukul 18.45, Sporting menang di Prancis, dengan gol pertama di Liga Champions dari Issa Doumbia, pemain tim nasional Italia kelahiran 2003.
Lens-Sporting Lisbon 0-2 - 22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praha 2-0 - 49' Parris (Sa), 88' Mickels (Sa)
Arsenal-Lille 3-0 - 64' Timber (A), 67' Eze (A), 71' Saka (A)
Atletico Madrid-Manchester United 2-0 - 1' Barrios (A), 80' Lookman (A)
Inter-Club Bruges 3-4 - 29' penalti Tresoldi (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (I), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro Martinez (I), 87' Vermant (B), 90'+3' Bonny (B)
Galatasaray-Barcelona 1-4 - 28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' Fermin (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)
Viking-Bayern Munich 3-3 - 2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 53' penalti Kane (B), 60' Kane (B), 71' Diaz (B), 90' Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1 - 8' Rrahmani (N), 23' Mikautatdze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi (V)
RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75' Gruda (R)
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