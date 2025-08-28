Liga Champions 2025/26, Hadiah Uang dan Bonus FC Bayern München: Inilah jumlah uang yang telah diraih FCB sejauh ini

Total pendapatan FC Bayern München di Liga Champions saat ini telah mencapai 83,4 juta euro — yang terdiri dari uang pendaftaran, bonus UEFA, dan bonus poin. Lolos ke final akan menambah 18,5 juta euro, sedangkan gelar juara akan memberikan hadiah tambahan sebesar 6,5 juta euro.

Selain itu, klub asal Munich ini akan menerima apa yang disebut sebagai bonus nilai pada akhir musim, yang terdiri dari koefisien klub dan pool pasar sebelumnya. Maksimal 40 juta euro dapat diperoleh dari "kumpulan nilai" tersebut, ditambah dengan pendapatan dari tiket pertandingan kandang. Jumlah tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 juta euro hingga saat ini.

Dengan demikian, pendapatan juara berulang kali Jerman ini sudah melampaui 100 juta euro. Angkanya bisa mencapai hingga 150 juta euro. Itu akan menjadi rekor klub.