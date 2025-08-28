Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Liga Champions 2025/26, Hadiah Uang dan Bonus FC Bayern München: Inilah jumlah uang yang telah diraih FCB sejauh ini

Champions League
Bayern Munich
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen

Setelah FC Bayern München lolos ke semifinal Liga Champions, muncul pertanyaan: Berapa banyak hadiah uang dan bonus yang telah diraih FCB? SPOX memberikan jawabannya.

Para semifinalis telah ditentukan, musim Liga Champions UEFA 2025/26 semakin mendekati akhir. Dari sisi Jerman, hanya FC Bayern München yang masih tersisa. Selain daya tarik olahraga, hadiah uang juga memainkan peran penting. Namun, berapa jumlah yang bisa diharapkan oleh FCB?

SPOX memberikan semua informasi kepada Anda dalam artikel ini.

    Total pendapatan FC Bayern München di Liga Champions saat ini telah mencapai 83,4 juta euro — yang terdiri dari uang pendaftaran, bonus UEFA, dan bonus poin. Lolos ke final akan menambah 18,5 juta euro, sedangkan gelar juara akan memberikan hadiah tambahan sebesar 6,5 juta euro.

    Selain itu, klub asal Munich ini akan menerima apa yang disebut sebagai bonus nilai pada akhir musim, yang terdiri dari koefisien klub dan pool pasar sebelumnya. Maksimal 40 juta euro dapat diperoleh dari "kumpulan nilai" tersebut, ditambah dengan pendapatan dari tiket pertandingan kandang. Jumlah tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 juta euro hingga saat ini.

    Dengan demikian, pendapatan juara berulang kali Jerman ini sudah melampaui 100 juta euro. Angkanya bisa mencapai hingga 150 juta euro. Itu akan menjadi rekor klub. 

  Liga Champions 2025/26, Hadiah Uang dan Bonus FC Bayern München: Inilah jumlah uang yang telah diraih FCB sejauh ini - Rincian hadiah uang dalam turnamen

    • Pembagian pendapatan pada fase liga:
    Jenis premiPorsiJumlah totalRincian
    Premi awal27,5 %670 juta €Masing-masing dari 36 peserta menerima 18,62 juta € (17,87 juta € uang muka + 0,75 juta € sisa pembayaran)
    Hadiah hasil dan lolos ke babak selanjutnya37,5 %914 juta €Kemenangan: 2,1 juta € per pertandingan, Seri: 0,7 juta € per pertandingan. Jumlah yang tidak dibagikan dialokasikan secara proporsional ke peringkat akhir
    "Value"-Pot35 %853 juta €Pembagian berdasarkan pangsa pasar dan kinerja historis UEFA (73% pasar Eropa, 27% pasar non-Eropa)

    Selain hadiah awal dan hadiah hasil, tim-tim juga menerima hadiah peringkat:

    • 8 besar: masing-masing 2 juta € tambahan
    • Peringkat 9–16: masing-masing 1 juta € tambahan

    Total hadiah dibagi menjadi 666 bagian, masing-masing sebesar 275.000 euro. 8 tim teratas mendapatkan bagian terbesar, sedangkan tim di bagian bawah klasemen mendapatkan bagian terkecil.

    Pada babak gugur, hadiah akan terus meningkat:

    • Playoff: 1 juta €
    • Babak 16 besar: 11 juta €
    • Perempat final: 12,5 juta €
    • Semifinal: 15 juta €
    • Final: 18,5 juta €
    • Bonus pemenang: tambahan 6,5 juta €

    UEFA Super Cup juga memberikan hadiah: Setiap peserta menerima 4 juta €, sedangkan pemenang mendapatkan tambahan satu juta euro.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Liga Champions 2025/26, Hadiah Uang dan Bonus FC Bayern München: Inilah jumlah uang yang telah diraih FCB sejauh ini - ikhtisar babak semifinal

    TanggalTim tuan rumahTim tamuPertandingan leg pertama atau leg kedua
    28 AprilPSGFC BayernPertandingan leg pertama
    29 AprilAtleticoArsenalLeg pertama
    5 MeiArsenalAtleticoLeg kedua
    6 MeiFC BayernPSGLeg kedua
  • Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport

    Liga Champions 2025/26: Daftar Lengkap 36 Tim

    KlubNegara
    Arsenal FCInggris
    Chelsea FCInggris
    Liverpool FCInggris
    Manchester CityInggris
    Newcastle United FCInggris
    Tottenham HotspurInggris
    Atletico de MadridSpanyol
    Athletic ClubSpanyol
    FC BarcelonaSpanyol
    Real Madrid Spanyol
    Villarreal CFSpanyol
    Borussia DortmundJerman
    FC Bayern MünchenJerman
    Eintracht FrankfurtJerman
    Bayer 04 LeverkusenJerman
    Atalanta BCItalia
    FC Internazionale MilanoItalia
    JuventusItalia
    SSC NapoliItalia
    AS MonacoPrancis
    Olympique de MarseillePrancis
    Paris Saint-GermainPrancis
    SL BenficaPortugal
    Sporting Clube de PortugalPortugal
    Club Brugge KVBelgia
    R. Union Saint-GilloiseBelgia
    AFC AjaxBelanda
    PSV EindhovenBelanda
    FK Bodo/GlimtNorwegia
    F.C. KopenhagenDenmark
    Galatasaray Turki
    Qarabag FKAzerbaijan
    SK Slavia PrahaRepublik Ceko
    Pafos FCSiprus
    FC Kairat AlmatyKazakhstan