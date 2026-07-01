Atatürk Spor Kompleksi di Bursa — stadion unik dengan atap berbentuk buaya — akan menjadi tuan rumah pertandingan Turki melawan Italia pada Senin, 28 September, yang merupakan laga kedua Tim Nasional Turki dalam edisi kelima UEFA Nations League. Termasuk dalam Grup 1 Liga A, tim Azzurri akan memulai debutnya di turnamen ini pada Jumat, 25 September melawan Belgia di Stadion Olimpico di Roma dan — setelah bertandang ke Turki — akan terbang ke Prancis, di mana pada Jumat, 2 Oktober mereka akan bertandang ke markas Les Bleus. Pada Senin, 5 Oktober, Italia akan menutup jendela pertandingan internasional pertama musim ini dengan kembali menghadapi Turki di Stadion Renato Dall’Ara di Bologna, sebelum mengakhiri perjalanan mereka di grup pada bulan November dengan dua pertandingan terakhir melawan Prancis (12 November, lokasi belum ditentukan) dan Belgia (15 November, Brussel).
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Liga Bangsa-Bangsa: Pertandingan Turki vs Italia akan digelar di Atatürk Spor Kompleksi, Bursa, pada 28 September
JADWAL TIM AZZURRI
JADWAL TIM AZZURRI DI GRUP A1
25 September 2026 (pukul 20.45): Italia vs Belgia - Stadion Olimpico, Roma
28 September 2026 (pukul 20.45): Turki vs Italia – Kompleks Olahraga Atatürk, Bursa
2 Oktober 2026 (pukul 20.45): Prancis vs Italia – Stade de France, Saint-Denis
5 Oktober 2026 (pukul 20.45): Italia vs Turki - Stadion Renato Dall’Ara, Bologna
12 November 2026 (pukul 20.45): Italia vs Prancis - Lokasi akan ditentukan
15 November 2026 (pukul 20.45): Belgia vs Italia – Stadio Re Baldovino, Brussel
TARGET PEREMPAT FINAL
Dua tim teratas akan lolos ke perempat final, tim peringkat keempat akan terdegradasi ke Lega B, dan tim peringkat ketiga akan bertanding dalam babak play-off untuk mempertahankan posisinya di Lega A melawan salah satu tim peringkat kedua dari Lega B. Perempat final dan babak play-off dijadwalkan pada Maret 2027, sedangkan babak final turnamen akan digelar pada Juni 2027.