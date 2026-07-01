Liga Bangsa-Bangsa: Pertandingan Turki vs Italia akan digelar di Atatürk Spor Kompleksi, Bursa, pada 28 September

Atatürk Spor Kompleksi di Bursa — stadion unik dengan atap berbentuk buaya — akan menjadi tuan rumah pertandingan Turki melawan Italia pada Senin, 28 September, yang merupakan laga kedua Tim Nasional Turki dalam edisi kelima UEFA Nations League. Termasuk dalam Grup 1 Liga A, tim Azzurri akan memulai debutnya di turnamen ini pada Jumat, 25 September melawan Belgia di Stadion Olimpico di Roma dan — setelah bertandang ke Turki — akan terbang ke Prancis, di mana pada Jumat, 2 Oktober mereka akan bertandang ke markas Les Bleus. Pada Senin, 5 Oktober, Italia akan menutup jendela pertandingan internasional pertama musim ini dengan kembali menghadapi Turki di Stadion Renato Dall’Ara di Bologna, sebelum mengakhiri perjalanan mereka di grup pada bulan November dengan dua pertandingan terakhir melawan Prancis (12 November, lokasi belum ditentukan) dan Belgia (15 November, Brussel).



