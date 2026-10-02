Juventus sedang berada di lapangan menghadapi Cremonese dalam sebuah laga uji coba yang juga menampilkan Adin Licina sebagai salah satu protagonis. Talenta muda Jerman itu, milik Juventus dan saat ini dipinjamkan ke tim grigiorossa, tengah memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah menit bermain dan melanjutkan proses perkembangannya dari segi fisik maupun taktik.





Menurut laporan yang dihimpun TuttoJuve.com, akibat benturan yang dialaminya selama pertandingan, Licina dibawa ke J|Medical untuk menjalani sejumlah pemeriksaan pada tangan kanannya. Sang pemain memang mengalami masalah pada anggota tubuh tersebut, yang langsung dibebat oleh staf medis sebagai langkah pencegahan.



