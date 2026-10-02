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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Licina, assist dan cedera dalam laga uji coba melawan Juventus: ke J|Medical untuk pemeriksaan

A. Licina
Juventus
Cremonese

Masalah yang harus dievaluasi untuk talenta muda

Juventus sedang berada di lapangan menghadapi Cremonese dalam sebuah laga uji coba yang juga menampilkan Adin Licina sebagai salah satu protagonis. Talenta muda Jerman itu, milik Juventus dan saat ini dipinjamkan ke tim grigiorossa, tengah memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah menit bermain dan melanjutkan proses perkembangannya dari segi fisik maupun taktik.


Menurut laporan yang dihimpun TuttoJuve.com, akibat benturan yang dialaminya selama pertandingan, Licina dibawa ke J|Medical untuk menjalani sejumlah pemeriksaan pada tangan kanannya. Sang pemain memang mengalami masalah pada anggota tubuh tersebut, yang langsung dibebat oleh staf medis sebagai langkah pencegahan.


  • Pemeriksaan yang dilakukan di JMedical akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi gelandang muda tersebut. Untuk saat ini, tingkat keparahan cederanya masih harus dievaluasi, dengan harapan itu hanya masalah ringan dan Licina bisa melanjutkan proses perkembangannya jauh dari Turin tanpa hambatan.

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