Mattia Liberali jelas merupakan salah satu talenta Italia yang paling dinantikan dalam dua tahun terakhir. Gelandang serang muda eks-Milan itu, yang sempat pindah ke Catanzaro dan kini berada di Como bersama Fabregas, menelusuri kembali perjalanannya dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport dengan membicarakan para idolanya dan pemain-pemain yang paling ia perhatikan untuk terus berkembang, tetapi juga keputusan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Milan, serta target pribadi dan mimpi saat ini maupun masa depan bersama Como dan tim nasional Italia. Semuanya dengan ambisi untuk merebut peran sebagai protagonis.
Liberali: "Totti dan Dybala idola, saya mempelajari Nico Paz. Milan? Jalan kami berpisah, memang tepat untuk mundur selangkah"
Debut di timnas U-21
"Saya berharap hasilnya bisa sedikit lebih mudah dan kami bisa memecah kebuntuan lebih cepat. Namun kami tampil bagus dengan tetap bertahan sampai aksi terakhir.
Saya sangat ingin bekerja dan membuktikan diri, saya sangat lapar. Lalu ya, saya datang ke sini dengan motivasi yang benar-benar besar. Ini adalah kali pertama bersama pelatih Baldini, dan latihan adalah bagian yang fundamental. Bagaimana Anda berlatih sepanjang pekan, itulah yang kemudian Anda bawa ke lapangan pada akhir pekan"
LEBIH BANYAK PERAN
"Dalam sepak bola modern, kekuatan seorang pemain adalah mampu memainkan lebih dari satu peran. Posisi saya, yang sudah saya mainkan sejak kecil, adalah di belakang penyerang. Tapi sebagai pemain sayap saya juga bisa masuk ke tengah, sebagai gelandang serang kanan seperti yang saya lakukan bersama Aquilani di Catanzaro. Saya harus berterima kasih kepadanya karena dia menunggu saya, itulah yang dibutuhkan pemain muda.
Saya sampai bermain dengan empat sentuhan... (tertawa, red.) Terlepas dari candaan, saya pikir kedewasaan seorang pemain terletak pada kemampuan mengenali kapan Anda bisa melakukan lebih banyak sentuhan, kapan harus bermain cepat, juga karena makin tinggi levelnya, makin sedikit waktu yang Anda miliki untuk berpikir dan bertindak. Saya harus meningkatkan serangan ke ruang dan intensitas saat bertahan, tetapi ini mungkin hal yang paling saya kuasai: melihat permainan lebih dulu"
Totti, Dybala, dan Nico Paz
Totti adalah salah satu idola saya sejak kecil. Idola lainnya adalah Dybala saat di Juventus. Sekarang, panutan saya ada di tim ini: Nico Paz dan Baturina. Apakah saya bisa bermain bersama Nico? Tanyakan kepada Fabregas... Dalam latihan kami cocok. Namun dengan semua pemain, harus saya katakan, kami bersenang-senang.
Seumuran dengan Yamal? Dia sudah menjuarai Piala Dunia, kalau tidak memenangkan Ballon d'Or dia finis kedua... Tidak perlu perbandingan, setiap orang butuh waktunya sendiri. Dan saya masih punya jalan yang sangat panjang untuk ditempuh".
Mimpi bersama Como
"Italia tetaplah Italia dan setiap kali mengenakan seragam timnas, itu sebuah kehormatan, tetapi tentu saja lagu kebangsaan Liga Champions juga merupakan sesuatu yang Anda impikan sejak kecil untuk dinyanyikan secara langsung.
Jika sebuah tim memiliki identitasnya sendiri dan mempertahankannya sampai mati, maka hasilnya akan datang. Semua orang di sepak bola ingin menang: untuk Scudetto ada kandidat lain, bagi saya kemenangan itu diraih dari pertandingan ke pertandingan. Jika seseorang memenangi banyak laga, maka akan lebih mudah untuk meraih sesuatu yang lebih besar..."
PERPISAHAN DENGAN AC MILAN
"Milan adalah tim yang membesarkan saya sejak kecil dan saya mengakui itu, bahkan saya benar-benar berutang budi kepada mereka. Namun, dalam sepak bola jalan terkadang memang berpisah. Pada saat itu, pilihan yang tepat bagi saya adalah mundur selangkah dan mungkin pergi bermain di divisi yang lebih rendah"
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