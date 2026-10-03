"Dalam sepak bola modern, kekuatan seorang pemain adalah mampu memainkan lebih dari satu peran. Posisi saya, yang sudah saya mainkan sejak kecil, adalah di belakang penyerang. Tapi sebagai pemain sayap saya juga bisa masuk ke tengah, sebagai gelandang serang kanan seperti yang saya lakukan bersama Aquilani di Catanzaro. Saya harus berterima kasih kepadanya karena dia menunggu saya, itulah yang dibutuhkan pemain muda.

Saya sampai bermain dengan empat sentuhan... (tertawa, red.) Terlepas dari candaan, saya pikir kedewasaan seorang pemain terletak pada kemampuan mengenali kapan Anda bisa melakukan lebih banyak sentuhan, kapan harus bermain cepat, juga karena makin tinggi levelnya, makin sedikit waktu yang Anda miliki untuk berpikir dan bertindak. Saya harus meningkatkan serangan ke ruang dan intensitas saat bertahan, tetapi ini mungkin hal yang paling saya kuasai: melihat permainan lebih dulu"