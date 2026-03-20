Liberali: "Di Milan, rasanya seperti di taman bermain. Saya akan selalu berterima kasih kepada Fonseca. Catanzaro? Awalnya saya harus beradaptasi."

Hanya masalah waktu saja. Kini, Mattia Liberali mulai menonjol. Gelandang serang kelahiran 2007 ini tumbuh di akademi muda Milan, yang pada musim panas lalu melepasnya ke Catanzaro secara permanen (tanpa biaya transfer dengan 50% dari hasil penjualan kembali di masa depan disimpan untuk Rossoneri); setelah beberapa bulan jauh dari sorotan, kini Aquilani memberinya kesempatan bermain secara lebih konsisten, dan sang pemain membalasnya dengan penampilan berkualitas. Dalam sebuah wawancara dengan Goal, Liberali menceritakan pengalamannya di Serie B: "Bagi saya, semuanya berjalan sangat baik. Saya langsung merasa nyaman, seperti semua orang pada awalnya, saya harus beradaptasi karena pindah dari tim Primavera ke tim utama adalah lompatan besar. Namun, pelatih Aquilani, direktur Polito, dan seluruh lingkungan di sini telah memberi saya waktu yang tepat. Sekarang, saya berharap dapat terus seperti ini."



