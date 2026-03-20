Hanya masalah waktu saja. Kini, Mattia Liberali mulai menonjol. Gelandang serang kelahiran 2007 ini tumbuh di akademi muda Milan, yang pada musim panas lalu melepasnya ke Catanzaro secara permanen (tanpa biaya transfer dengan 50% dari hasil penjualan kembali di masa depan disimpan untuk Rossoneri); setelah beberapa bulan jauh dari sorotan, kini Aquilani memberinya kesempatan bermain secara lebih konsisten, dan sang pemain membalasnya dengan penampilan berkualitas. Dalam sebuah wawancara dengan Goal, Liberali menceritakan pengalamannya di Serie B: "Bagi saya, semuanya berjalan sangat baik. Saya langsung merasa nyaman, seperti semua orang pada awalnya, saya harus beradaptasi karena pindah dari tim Primavera ke tim utama adalah lompatan besar. Namun, pelatih Aquilani, direktur Polito, dan seluruh lingkungan di sini telah memberi saya waktu yang tepat. Sekarang, saya berharap dapat terus seperti ini."
Liberali: "Di Milan, rasanya seperti di taman bermain. Saya akan selalu berterima kasih kepada Fonseca. Catanzaro? Awalnya saya harus beradaptasi."
CAMARDA, FONSECA, DAN BUKAN HANYA MEREKA
Dalam wawancara tersebut, Liberali juga menceritakan hubungannya dengan Camarda, tur bersama tim utama, dan kedekatannya dengan Fonseca: "Saya sering berkomunikasi dengan Camarda; bersama-sama kami telah menjalani pengalaman yang luar biasa. Ketika saya bergabung dengan tim utama, saya sulit mempercayainya; berada di Milanello terasa seperti mimpi: saya merasa seperti anak kecil di taman bermain. Saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih kepada Fonseca; dia memberi saya kebebasan dan ketenangan, dan kedua hal itu tidak bisa dianggap remeh. Seorang pemain yang sangat membantu saya adalah Florenzi; dia membimbing saya."
