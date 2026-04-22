AFP
Liam Rosenior yang marah mengkritik habis-habisan para pemain Chelsea yang tampil buruk karena 'sikap yang tidak dapat diterima' dalam kekalahan melawan Brighton, saat The Blues mencatatkan rekor terburuk dalam 114 tahun
Rekor terendah bagi The Blues
Musim Chelsea mencapai titik terendah yang mengejutkan pada Selasa malam saat mereka menelan kekalahan kelima berturut-turut di Liga Premier tanpa mencetak satu gol pun. Ini adalah rentetan hasil terburuk klub di kasta tertinggi sejak 1912 — tahun ketika Titanic tenggelam. Hasil ini membuat The Blues tergelincir ke peringkat ketujuh, kini tertinggal tujuh poin dari zona Liga Champions setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Liverpool yang berada di peringkat kelima.
Suasana di tribun tamu menjadi memanas saat para penggemar melontarkan nyanyian kasar kepada manajer mereka sendiri. Rosenior, yang datang menggantikan Enzo Maresca pada Januari, mengakui bahwa malam itu adalah malam tersulit dalam karier profesionalnya. Kekalahan ini diperparah oleh fakta bahwa Brighton kini telah menyalip Chelsea di klasemen, naik ke posisi keenam dan memperkuat peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa di bawah asuhan Fabian Hurzeler.
Rosenior mulai kehilangan kesabaran terhadap skuadnya
Setelah peluit akhir dibunyikan, Rosenior yang tampak terguncang memberikan penilaian pedas terhadap komitmen para pemainnya. "Jauh sekali. Itu tidak dapat diterima dalam setiap aspek permainan, tidak dapat diterima dalam sikap kami," katanya kepada Sky Sports ketika ditanya apakah ini adalah penampilan terburuk selama masa jabatannya. "Saya terus keluar dan membela para pemain. Itu tidak bisa dibenarkan, penampilan malam ini. Cara kami kebobolan gol, banyaknya duel yang kami kalahkan, kurangnya intensitas dalam tim. Sesuatu harus berubah secara drastis sekarang juga."
Dia melanjutkan penilaian jujurnya, menyiratkan bahwa semangat yang diperlukan untuk mewakili Chelsea hilang dari sebagian besar starting XI. "Profesionalisme tidak ada. Ini malam yang sangat sulit. Malam terberat bukan hanya di sini, sejauh ini, di klub sepak bola yang luar biasa ini, tapi dalam karier saya. Beberapa hal yang saya saksikan hari ini, saya tidak ingin melihatnya lagi," tambahnya.
Masalah cedera dan dominasi Brighton
Tugas Chelsea semakin berat akibat daftar cedera yang terus bertambah, yang membuat mereka kehilangan Cole Palmer—salah satu motor kreativitas utama—serta Estevao dan Joao Pedro. Tanpa kehadiran mereka, The Blues tampak kehabisan ide dan kesulitan menghadapi gaya permainan Brighton yang sangat intens. Gol-gol dari Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood, dan Danny Welbeck membuat skor akhir mencerminkan dengan tepat keunggulan The Seagulls pada malam itu.
Rosenior menolak menggunakan absennya para pemain bintang sebagai alasan atas kurangnya semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain di lapangan. "Kita perlu bercermin; saya perlu bercermin," akunya. "Tapi saya tidak bisa terus-menerus keluar ke sini dan membela beberapa hal yang kita lihat. Sikap umum, semangat, dan tekad kurang, kecuali mungkin tiga atau empat dari sebelas pemain."
Tekanan semakin meningkat menjelang semifinal Piala FA
Tim bernilai miliaran poundsterling ini kini dihadapkan pada kemungkinan nyata untuk tidak bisa berlaga di Liga Champions musim depan, sebuah skenario yang akan membawa dampak finansial dan olahraga yang sangat besar. Dengan hanya tersisa empat pekan pertandingan di Liga Premier, ruang untuk melakukan kesalahan sudah benar-benar habis. Tim asuhan Rosenior kini telah kalah dalam tujuh dari delapan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sebuah rentetan hasil yang mencakup tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa di tangan Paris Saint-Germain.
Fokus kini harus segera beralih ke Piala FA, yang mewakili kesempatan terakhir Chelsea untuk menyelamatkan sesuatu dari musim yang menyedihkan ini. Mereka akan menghadapi Leeds dalam laga semifinal pada Minggu ini, pertandingan yang bisa menentukan masa depan Rosenior dalam waktu dekat. "Saya telah mendiskusikan secara mendalam tentang bagaimana klub ini, terlepas dari siapa manajernya, apa yang perlu dilakukan di klub sepak bola ini agar klub ini berada di tempat yang seharusnya," tutup Rosenior. "Ini bukan tentang saya. Ini tentang klub sepak bola ini."