Liam Rosenior yang marah mengkritik habis-habisan para pemain Chelsea yang tampil buruk karena 'sikap yang tidak dapat diterima' dalam kekalahan melawan Brighton, saat The Blues mencatatkan rekor terburuk dalam 114 tahun

Musim Chelsea mencapai titik terendah yang mengejutkan pada Selasa malam saat mereka menelan kekalahan kelima berturut-turut di Liga Premier tanpa mencetak satu gol pun. Ini adalah rentetan hasil terburuk klub di kasta tertinggi sejak 1912 — tahun ketika Titanic tenggelam. Hasil ini membuat The Blues tergelincir ke peringkat ketujuh, kini tertinggal tujuh poin dari zona Liga Champions setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Liverpool yang berada di peringkat kelima.

Suasana di tribun tamu menjadi memanas saat para penggemar melontarkan nyanyian kasar kepada manajer mereka sendiri. Rosenior, yang datang menggantikan Enzo Maresca pada Januari, mengakui bahwa malam itu adalah malam tersulit dalam karier profesionalnya. Kekalahan ini diperparah oleh fakta bahwa Brighton kini telah menyalip Chelsea di klasemen, naik ke posisi keenam dan memperkuat peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa di bawah asuhan Fabian Hurzeler.