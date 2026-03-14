Liam Rosenior yang 'kecewa' 'akan berbicara dengan PGMOL' terkait insiden aneh saat wasit ikut bergabung dalam lingkaran pemain Chelsea sebelum kick-off Newcastle

Topik utama yang dibahas setelah kekalahan 1-0 adalah wasit Paul Tierney yang tampak berkumpul bersama para pemain Chelsea. Rosenior dengan cepat membela tindakan para pemainnya, mempertanyakan konsentrasi wasit selama pertandingan, terutama terkait penalti yang diberikan kepada tim tuan rumah.

"Saya kecewa," kata manajer The Blues. "Ada lebih banyak fokus dan penekanan pada hal-hal yang tidak penting. Saya akan menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya ingin melindungi para pemain saya. Saya menghormati permainan ini. Para pemain saya membuat keputusan bahwa mereka ingin berada di sekitar bola, untuk menghormati bola dan menunjukkan persatuan serta kepemimpinan. Itu bukan keputusan saya. Itu adalah keputusan antara kelompok kepemimpinan dan tim."

Dia menambahkan: "Para pemain saya membuat keputusan bahwa mereka ingin berkumpul di sekitar bola untuk menunjukkan persatuan; itu bukan keputusan saya. Tidak ada yang tidak menghormati di situ. Jika Paul lebih fokus pada tugasnya, yaitu membuat perbedaan yang tepat, kita akan mendapat penalti hari ini. Mari fokus pada hal-hal yang penting.

"Saya jujur, saya tidak berbicara dengan Paul hari ini atau para ofisialnya, tetapi saya akan berbicara dengan PGMOL dan wasit untuk mencoba memahami mengapa hal itu terjadi hari ini. Kami diberitahu, dalam buku aturan, ini soal waktu. Saya hanya ingin menemukan solusi untuk ini. Kita sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak sepenting apa yang terjadi."