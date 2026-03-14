Liam Rosenior yang 'kecewa' 'akan berbicara dengan PGMOL' terkait insiden aneh saat wasit ikut bergabung dalam lingkaran pemain Chelsea sebelum kick-off Newcastle
Kekecewaan akibat campur tangan wasit
Topik utama yang dibahas setelah kekalahan 1-0 adalah wasit Paul Tierney yang tampak berkumpul bersama para pemain Chelsea. Rosenior dengan cepat membela tindakan para pemainnya, mempertanyakan konsentrasi wasit selama pertandingan, terutama terkait penalti yang diberikan kepada tim tuan rumah.
"Saya kecewa," kata manajer The Blues. "Ada lebih banyak fokus dan penekanan pada hal-hal yang tidak penting. Saya akan menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya ingin melindungi para pemain saya. Saya menghormati permainan ini. Para pemain saya membuat keputusan bahwa mereka ingin berada di sekitar bola, untuk menghormati bola dan menunjukkan persatuan serta kepemimpinan. Itu bukan keputusan saya. Itu adalah keputusan antara kelompok kepemimpinan dan tim."
Dia menambahkan: "Para pemain saya membuat keputusan bahwa mereka ingin berkumpul di sekitar bola untuk menunjukkan persatuan; itu bukan keputusan saya. Tidak ada yang tidak menghormati di situ. Jika Paul lebih fokus pada tugasnya, yaitu membuat perbedaan yang tepat, kita akan mendapat penalti hari ini. Mari fokus pada hal-hal yang penting.
"Saya jujur, saya tidak berbicara dengan Paul hari ini atau para ofisialnya, tetapi saya akan berbicara dengan PGMOL dan wasit untuk mencoba memahami mengapa hal itu terjadi hari ini. Kami diberitahu, dalam buku aturan, ini soal waktu. Saya hanya ingin menemukan solusi untuk ini. Kita sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak sepenting apa yang terjadi."
Newcastle yang tampil gemilang memanfaatkan kesalahan-kesalahan Chelsea
Di lapangan, gol cepat Anthony Gordon sudah cukup untuk menentukan hasil pertandingan. Rosenior menyesali kelengahan taktis yang berujung pada gol tersebut, sambil menyiratkan bahwa timnya masih beradaptasi dengan sistem pressing berisiko tinggi dan berimbalan besar yang bisa dimanfaatkan oleh lawan yang tajam seperti The Magpies.
"Rasanya setiap kesalahan yang kami buat berakhir di gawang. Pada 15-20 menit pertama, kami memiliki peluang. Gol tersebut memberi energi bagi Newcastle. Kami kurang segar secara mental di sepertiga akhir lapangan, dan hal kedua adalah kami harus memastikan, jika kami tidak mencetak gol, maka tim lawan juga tidak mencetak gol. Sangat mengecewakan kami tidak bisa menjaga gawang tetap bersih padahal mereka tidak menciptakan banyak peluang."
Kekalahan tersebut memicu reaksi negatif dari para pendukung setia Stamford Bridge, yang mencemooh tim di beberapa kesempatan. Meskipun demikian, Rosenior berusaha menempatkan performa saat ini dalam perspektif: "Sejak saya bergabung dengan tim ini, kami berada di peringkat ketiga liga. Terkadang rasanya tidak seperti itu. Pada pertandingan liga terakhir yang kami mainkan, kami kalah 4-1 di Aston Villa."
Pemilihan skuad dan masalah cedera
Chelsea harus bermain tanpa beberapa pemain kunci dalam laga tersebut, termasuk kiper Filip Jorgensen dan pemain sayap Pedro Neto. Rosenior memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran skuadnya, sambil menyebutkan bahwa kendala yang muncul di akhir sesi latihan telah mengganggu persiapan mereka menjelang pertandingan melawan Newcastle.
"Filip merasakan nyeri di pangkal paha saat latihan kemarin, tapi semoga dia segera pulih. Situasinya sulit karena cedera di lini serang. Jamie seharusnya kembali ke bangku cadangan, tapi dia merasakan nyeri di otot paha belakangnya setelah latihan kemarin. Estevao absen. Kami sudah bersiap-siap menghadapi [skorsing Neto] karena tahu kasusnya akan dibawa ke sidang. Hal itu membuat kami kehilangan Pedro di lapangan hari ini, yang bisa saja membuat perbedaan besar."
Mengenai absennya pemain muda Josh Acheampong, Rosenior menjelaskan bahwa itu murni pilihan taktis, bukan indikasi status jangka panjang sang pemain di klub. "Josh Acheampong, itu hanya keputusan yang saya ambil hari ini. Dia sama sekali tidak keluar dari rencana saya," tambah pelatih kepala tersebut.
Pukulan bagi ambisi masuk empat besar
Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi The Blues yang tengah berupaya memastikan kembalinya mereka ke kompetisi elit Eropa. Meskipun mereka masih berada di posisi atas klasemen, performa yang tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir telah memungkinkan para pesaing untuk memperkecil selisih poin, sehingga menambah tekanan pada Rosenior untuk segera menemukan solusi.
