Liam Rosenior yakin Chelsea mampu memenangkan ENAM pertandingan berturut-turut untuk memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions
Jalan menuju kualifikasi Liga Champions
Meskipun tertinggal empat poin dari Liverpool dalam perebutan posisi lima besar, Rosenior tetap yakin bahwa Chelsea masih bisa mencapai tujuan utama mereka, yaitu kembali berlaga di kompetisi elit Eropa. The Blues tengah berada di bawah tekanan besar akibat performa yang tidak konsisten, namun sang manajer yakin kualitas yang dimiliki tim cukup untuk mengakhiri musim ini dengan sempurna.
Ketika ditanya secara langsung apakah timnya bisa memenangkan enam pertandingan dari enam, Rosenior sangat optimis tentang prospek mereka. "Itulah hal hebat tentang kualitas yang kami miliki di tim ini – kami mampu," kata Rosenior. "Tapi mampu adalah satu hal. Melakukannya adalah hal lain. Waktu semakin menipis. Kami harus memastikan setiap penampilan kami sesempurna mungkin dalam setiap aspek permainan, dan dengan keyakinan bahwa jika kami melakukannya, kami memiliki potensi untuk memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim ini."
Menyalurkan semangat para legenda
Untuk mencapai tujuan ambisius ini, Rosenior menyerukan perubahan pola pikir di dalam ruang ganti. Ia menyoroti tokoh-tokoh legendaris klub, seperti John Terry, Frank Lampard, dan Didier Drogba, sebagai teladan sikap yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di Stamford Bridge, sekaligus mendesak para bintang yang ada saat ini untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas status individu. Menjelaskan standar yang ditetapkan oleh para legenda masa lalu, ia menambahkan: "Ketika Anda melihat kurangnya ego dalam tim ini saat berada di puncak performanya, dengan John (Terry), Frank (Lampard), dan Didier (Drogba), mereka adalah sebuah tim. Itu bukan tim yang dipenuhi ego. Itu adalah tim yang terdiri dari pribadi-pribadi besar yang berjuang demi seragam. Itulah yang harus kita tunjukkan sekarang."
Mengabaikan kebisingan dari luar
Meskipun tekanan dari para pendukung semakin meningkat dan keputusan taktisnya terus menjadi sorotan, Rosenior tetap teguh pada keyakinannya terhadap proyek jangka panjang di Chelsea. Pelatih asal Inggris yang bergabung dari Strasbourg pada Januari lalu ini menegaskan bahwa ia siap menghadapi ekspektasi tinggi yang menyertai posisi manajer di salah satu klub terbesar di dunia. Menanggapi pertanyaan tentang masa depannya dan kritik dari tribun penonton, Rosenior menyatakan: "Saya sudah dipertanyakan tiga menit setelah bergabung dengan klub ini, apalagi tiga bulan. Itulah mengapa saya ada di sini. Keributan? Jika saya tidak bisa menghadapi keributan, saya tidak akan duduk di kursi ini. Saya sadar. Tidak ada masalah sama sekali. Saya yakin dengan kemampuan kami sebagai klub sepak bola. Saya yakin dengan proyek ini. Saya yakin dengan apa yang ingin kami lakukan di masa depan. Saya yakin dengan pekerjaan ini."
Mengatasi protes dan gangguan dari para penggemar
Menjelang pertandingan melawan Manchester United, situasi semakin rumit akibat rencana aksi unjuk rasa yang melibatkan para pendukung Chelsea. Meskipun memahami kekecewaan para pendukung, Rosenior tetap fokus pada urusan internal, memanfaatkan pengalamannya sebelumnya di Prancis untuk menentukan cara menangani gejolak tersebut. "Dalam hal bagaimana hal ini memengaruhi saya atau tim, saya harus fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan. Itu saja yang bisa saya lakukan," jelasnya. "Di Strasbourg, kami menghadapi protes suporter, dan saya memahami sudut pandang serta perspektif mereka, dan yang ingin kami tunjukkan kepada mereka adalah bahwa kami memberikan segalanya di lapangan demi klub ini."