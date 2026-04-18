Liam Rosenior yakin Chelsea mampu memenangkan ENAM pertandingan berturut-turut untuk memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions

Meskipun tertinggal empat poin dari Liverpool dalam perebutan posisi lima besar, Rosenior tetap yakin bahwa Chelsea masih bisa mencapai tujuan utama mereka, yaitu kembali berlaga di kompetisi elit Eropa. The Blues tengah berada di bawah tekanan besar akibat performa yang tidak konsisten, namun sang manajer yakin kualitas yang dimiliki tim cukup untuk mengakhiri musim ini dengan sempurna.

Ketika ditanya secara langsung apakah timnya bisa memenangkan enam pertandingan dari enam, Rosenior sangat optimis tentang prospek mereka. "Itulah hal hebat tentang kualitas yang kami miliki di tim ini – kami mampu," kata Rosenior. "Tapi mampu adalah satu hal. Melakukannya adalah hal lain. Waktu semakin menipis. Kami harus memastikan setiap penampilan kami sesempurna mungkin dalam setiap aspek permainan, dan dengan keyakinan bahwa jika kami melakukannya, kami memiliki potensi untuk memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim ini."