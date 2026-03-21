Hato berbicara tentang kekecewaan tim setelah kembali menelan kekalahan. Ia mengatakan kepada program Match of the Day BBC: "Tentu saja saya sangat kecewa. Kami sudah berusaha, tapi hari ini usaha itu belum cukup. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi sungguh menyakitkan harus menerima kekalahan ini, dan kita harus melihat ke depan. Ada jeda internasional, jadi semua orang punya waktu untuk memikirkan pertandingan berikutnya. Kami masih berada di Piala FA, dan juga ada target empat besar, jadi kami harus melihat ke depan."

Bek tersebut juga berbicara tentang suasana di skuad setelah kekalahan itu, sambil menambahkan: "Tenang. Tentu saja, semua orang kecewa tapi kami harus melihat ke depan. Kekalahan ini menyakitkan, tapi kami harus melihat ke depan."

Dan Hato mengakui bahwa Rosenior tidak banyak bicara kepada para pemainnya. Ia menjelaskan: "Tidak terlalu banyak, karena dia juga kecewa. Sebenarnya dia mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan, kita harus terus maju meskipun ini sangat menyakitkan. Saya tidak perlu berkomentar tentang para penggemar, mereka luar biasa hari ini, tapi yang penting adalah tetap bersatu sebagai tim, sebagai pemain, dan seluruh klub."