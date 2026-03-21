Liam Rosenior 'tidak banyak bicara' kepada para pemain Chelsea setelah kekalahan dari Everton, seperti yang diungkapkan Jorrel Hato mengenai reaksi 'tenang' skuad tersebut
Tegangan semakin memuncak setelah Chelsea kembali menelan kekalahan
Rosenior menyaksikan tim Chelsea-nya menelan kekalahan lagi pada Sabtu di Stadion Hill Dickinson. Dua gol dari Beto dan tendangan indah dari Iliman Ndiaye memberi The Toffees kemenangan yang pantas dan menambah penderitaan The Blues. Chelsea kini belum pernah menang sejak mengalahkan tim Championship, Wrexham, di Piala FA. Rangkaian kekalahan ini membuat The Blues tersingkir dari Liga Champions dan tergelincir ke peringkat keenam di Liga Premier. Chelsea juga dijatuhi sanksi larangan mendaftarkan pemain akademi selama sembilan bulan serta denda sebesar £10,75 juta ($13,7 juta) dari Liga Premier setelah dinyatakan bersalah melanggar peraturan kompetisi. Untuk memperburuk keadaan, Rosenior juga harus menghadapi spekulasi yang dipicu oleh gelandang bintang Enzo Fernandez mengenai kemungkinan hengkangnya sang pemain dari klub setelah kekalahan dari PSG.
Hato mengungkapkan reaksi Chelsea
Hato berbicara tentang kekecewaan tim setelah kembali menelan kekalahan. Ia mengatakan kepada program Match of the Day BBC: "Tentu saja saya sangat kecewa. Kami sudah berusaha, tapi hari ini usaha itu belum cukup. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi sungguh menyakitkan harus menerima kekalahan ini, dan kita harus melihat ke depan. Ada jeda internasional, jadi semua orang punya waktu untuk memikirkan pertandingan berikutnya. Kami masih berada di Piala FA, dan juga ada target empat besar, jadi kami harus melihat ke depan."
Bek tersebut juga berbicara tentang suasana di skuad setelah kekalahan itu, sambil menambahkan: "Tenang. Tentu saja, semua orang kecewa tapi kami harus melihat ke depan. Kekalahan ini menyakitkan, tapi kami harus melihat ke depan."
Dan Hato mengakui bahwa Rosenior tidak banyak bicara kepada para pemainnya. Ia menjelaskan: "Tidak terlalu banyak, karena dia juga kecewa. Sebenarnya dia mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan, kita harus terus maju meskipun ini sangat menyakitkan. Saya tidak perlu berkomentar tentang para penggemar, mereka luar biasa hari ini, tapi yang penting adalah tetap bersatu sebagai tim, sebagai pemain, dan seluruh klub."
Rosenior membela taktiknya
Rosenior ditanyai mengenai hasil yang diraih timnya dan menegaskan, "Ini bukan soal taktik." Manajer Chelsea itu juga bersedia bertanggung jawab atas performa buruk timnya.
"Saya ingin selalu melindungi para pemain saya. Saya akan selalu melakukannya. Saya bertanggung jawab atas kelengahan konsentrasi itu. Tapi begitulah adanya. Hal itu terjadi terlalu sering belakangan ini sehingga saya tidak bisa tidak mengatakan kebenaran apa adanya," tambahnya.
"Bagi saya, kami sering masuk ke sepertiga akhir lapangan. Awalnya kami agak gugup karena kesalahan-kesalahan kecil yang kami buat, lalu kami berhasil mengendalikan permainan dan berada di wilayah mereka, menciptakan peluang yang tidak kami manfaatkan. Kami kurang tajam. Lalu tiba-tiba, seolah-olah dari mana-mana, mereka mencetak gol. Ini bukan kali pertama hal itu terjadi.
"Dalam sepak bola, jika Anda sedang dalam periode sulit melawan tim-tim besar, level energi dan kepercayaan diri Anda bisa turun jika tim lawan mencetak gol lebih dulu. Itulah yang terjadi. [Jordan] Pickford melakukan penyelamatan kelas dunia saat skor 1-0.
"Kemudian kami tampil di babak kedua dan menguasai permainan. Lalu kami melakukan kesalahan dan mereka unggul 2-0. Hal itu memberi mereka energi yang lebih besar. Ini soal alur dan momentum. Kami tidak memiliki itu dalam pertandingan hari ini."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea kini memiliki waktu untuk memulihkan diri selama jeda internasional sebelum kembali beraksi dalam sejumlah pertandingan krusial. The Blues akan menjamu Port Vale di perempat final Piala FA, lalu menyambut Manchester City dan Manchester United di Stamford Bridge dalam laga Liga Premier.
