Liam Rosenior 'terkesan' dengan tindakan Pedro Neto setelah bintang Chelsea itu mendorong seorang ball boy saat kekalahan Chelsea dari PSG di Liga Champions

UEFA telah membuka penyelidikan terhadap perilaku Neto selama kekalahan Chelsea 5-2 dari Paris Saint-Germain pada pertengahan pekan ini. Di menit-menit akhir di Parc des Princes, rasa frustrasi sang pemain sayap meluap, hingga ia mendorong seorang ball boy saat berusaha mengambil bola untuk melanjutkan permainan dengan cepat. Proses disiplin atas "perilaku tidak sportif" telah dimulai, sebuah langkah yang dapat berujung pada skorsing retrospektif - menambah derita Neto setelah FA baru-baru ini menjatuhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan dan denda sebesar £70.000 atas perilakunya yang tidak pantas setelah ia menerima kartu merah saat melawan Arsenal. Potensi skorsing di level Eropa ini dapat membuatnya absen dalam upaya comeback yang sangat penting pada leg kedua di Stamford Bridge, Selasa mendatang.