Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior 'terkesan' dengan tindakan Pedro Neto setelah bintang Chelsea itu mendorong seorang ball boy saat kekalahan Chelsea dari PSG di Liga Champions
Mimpi buruk Eropa di Paris
UEFA telah membuka penyelidikan terhadap perilaku Neto selama kekalahan Chelsea 5-2 dari Paris Saint-Germain pada pertengahan pekan ini. Di menit-menit akhir di Parc des Princes, rasa frustrasi sang pemain sayap meluap, hingga ia mendorong seorang ball boy saat berusaha mengambil bola untuk melanjutkan permainan dengan cepat. Proses disiplin atas "perilaku tidak sportif" telah dimulai, sebuah langkah yang dapat berujung pada skorsing retrospektif - menambah derita Neto setelah FA baru-baru ini menjatuhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan dan denda sebesar £70.000 atas perilakunya yang tidak pantas setelah ia menerima kartu merah saat melawan Arsenal. Potensi skorsing di level Eropa ini dapat membuatnya absen dalam upaya comeback yang sangat penting pada leg kedua di Stamford Bridge, Selasa mendatang.
Rosenior membela Neto
Dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga Liga Premier antara Chelsea dan Newcastle United pada Sabtu malam, Rosenior menanggapi kekhawatiran terkait perilaku Neto belakangan ini. "Saya sudah menonton ulang insiden itu, dan hal itu terlihat kurang baik dari segi... Saya memahami sudut pandang Pedro. Dia ingin bola kembali dimainkan secepat mungkin. Dia ingin membawa kemenangan bagi klub. Namun, ada cara-cara yang tepat untuk melakukannya," ujarnya.
Rosenior memuji sikap bertanggung jawab Neto
Terlepas dari ketegangan tersebut, sang manajer memuji sikap bertanggung jawab sang pemain sayap dan keinginannya yang langsung untuk menebus kesalahannya. "Yang sangat mengesankan bagi saya adalah, atas inisiatifnya sendiri, dia ingin segera meminta maaf. Seperti yang baru saja saya katakan, baik itu kiper, saya sebagai manajer, atau pemain, kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan tersebut dan memastikan hal itu tidak terulang lagi," tambahnya.
Neto menyampaikan permintaan maaf yang tulus
Setelah insiden bentrokan dengan PSG, Neto mengungkapkan penyesalan yang mendalam dalam sebuah wawancara dengan TNT Sports. "Saya ingin meminta maaf. Saya sudah berbicara dengannya. Itu terjadi karena emosi sesaat... Saya mendorongnya sedikit, dan hal seperti itu tidak boleh terjadi," aku sang pemain sayap, sambil menekankan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan karakter aslinya. Untuk memastikan pesannya dipahami, Neto meminta rekan senegaranya, Vitinha, untuk menerjemahkan kata-katanya kepada bocah pengambil bola itu. "Saya meminta maaf sekitar 35 kali. Saya tidak mengerti bahasa Prancisnya, tapi dia tertawa, jadi saya pikir dia tahu itu hanya karena emosi sesaat," tambahnya, menyoroti upayanya yang gigih untuk menebus kesalahannya.
