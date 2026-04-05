Liam Rosenior terkesan dengan kapten Cole Palmer setelah menyerahkan ban kapten kepada bintang Chelsea itu di tengah-tengah kegagalan Enzo Fernandez
Palmer memimpin The Blues dalam kemenangan telak di Piala FA
Karena kapten reguler Reece James absen akibat cedera dan Fernandez tidak bermain akibat sanksi disiplin yang baru-baru ini dijatuhkan padanya, Rosenior pun menunjuk bintang Inggris tersebut untuk memimpin tim. Palmer, yang mencatatkan penampilan ke-123-nya untuk klub, mungkin tidak mencetak gol sendiri, tetapi pengaruhnya terasa sepanjang pertandingan. Ia memainkan peran kunci dalam gol ketiga, memaksa Jordan Lawrence-Gabriel mencetak gol bunuh diri menjelang akhir babak pertama, saat Chelsea melaju ke semifinal. Rosenior menyatakan bahwa keputusan untuk mempromosikan Palmer merupakan cerminan dari status sang pemain dalam hierarki skuad saat ini.
Rosenior menjelaskan alasan di balik penunjukan kapten
Berbicara setelah penampilan dominan di Stamford Bridge, Rosenior dengan cepat membenarkan pilihannya, dengan menekankan bahwa kepemimpinan dapat terwujud dalam berbagai bentuk di lapangan sepak bola. Pelatih kepala tersebut meyakini bahwa keberanian teknis Palmer menjadikannya sosok pemimpin alami bagi tim yang saat ini sedang dalam masa transisi. "Saya rasa ini adalah langkah yang wajar bagi Cole mengingat posisinya saat ini dalam kariernya," jelas Rosenior. "Dia menunjukkan kepemimpinan. Ada berbagai jenis kepemimpinan. Ada pemain yang banyak bicara, ada yang mengatur."
Manajer tersebut menjelaskan mengapa gaya bermain Palmer sangat cocok dengan profil kapten dalam sistem taktisnya. "Apa yang dilakukan Cole dan bagaimana dia memimpin adalah dia sangat berani dan dia akan menguasai bola di lapangan. Dan jika dia membuat kesalahan, dia akan mengambil bola dan kembali bersikap positif. Itu mencerminkan apa yang saya inginkan dalam tim ini. Saya merasa Cole memimpin tim dengan luar biasa dalam pertandingan hari ini."
Menjadi teladan dalam proses transisi
Meskipun Palmer sering dipuji atas kecemerlangan individu dan momen-momen penentu kemenangannya, Rosenior justru sangat terkesan dengan komitmen pemain berusia 23 tahun itu dalam melakukan tugas-tugas berat di lapangan. Manajer The Blues itu mencatat bahwa baik Palmer maupun Joao Pedro telah menjadi panutan bagi seluruh tim melalui kontribusi defensif mereka, bahkan ketika skor menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa bersantai.
Ketika ditanya bagaimana reaksi Palmer saat diberitahu bahwa ia akan menjadi kapten melawan Port Vale, Rosenior menjawab: "Cole senang dengan hal itu. Cole adalah pemain yang mampu memenangkan pertandingan di momen-momen penting. Namun, jika Anda menonton pertandingan hari ini bersama Cole atau Joao, mereka melakukan tracking back, mereka mengejar kembali ke kotak penalti mereka sendiri. Pedro melakukan tekel di kotak penalti sendiri. Anda harus kembali ke dasar-dasar permainan. Saya merasa para pemain dalam hal dasar-dasar permainan hari ini sangat, sangat baik dan Cole memimpin dengan memberi contoh."
Apakah Spark dibutuhkan untuk menyelamatkan musim Chelsea?
Kemenangan meyakinkan atas Port Vale memastikan kelolosan Chelsea ke babak selanjutnya di Piala FA, namun perhatian segera beralih ke Liga Premier di mana ujian yang jauh lebih berat menanti. The Blues sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan besar melawan Manchester City, di mana kualitas kepemimpinan yang dipuji Rosenior akan diuji hingga batasnya. Dengan status Fernandez yang masih belum jelas, Palmer mungkin harus memimpin tim lagi saat menghadapi mantan klubnya. Saat musim memasuki fase paling kritis, memiliki sosok kunci yang bersedia melakukan "sisi buruk" dari permainan bisa menjadi kunci kesuksesan Chelsea.