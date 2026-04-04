Liam Rosenior siap 'melangkah maju' bersama Enzo Fernandez, sementara manajer Chelsea memuji gelandang tersebut meski sedang menjalani skorsing

Chelsea mengalami pukulan telak akibat absennya Enzo Fernandez di fase krusial musim ini. Gelandang berusia 25 tahun itu dijatuhi sanksi larangan bermain dua pertandingan oleh klub, sehingga ia tidak bisa tampil dalam kemenangan telak 7-0 di Piala FA atas Port Vale, serta laga penting Liga Premier melawan Manchester City.

Pelatih kepala Rosenior mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut diambil setelah rapat internal, dengan menjelaskan bahwa wakil kapten tersebut telah “melampaui batas” dengan komentar-komentarnya baru-baru ini.

Tindakan disiplin ini diambil setelah wawancara YouTube yang jujur, di mana pemain yang didatangkan seharga £107 juta itu tampak mengisyaratkan ambisi jangka panjangnya. Berbicara tentang masa depannya, Fernandez mengakui keinginannya untuk tinggal di Spanyol, menyoroti kekagumannya terhadap Madrid dan menyatakan bahwa ia akan merasa lebih nyaman berbicara dalam bahasa Spanyol, meskipun ia bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.