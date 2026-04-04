Getty/GOAL
Liam Rosenior siap 'melangkah maju' bersama Enzo Fernandez, sementara manajer Chelsea memuji gelandang tersebut meski sedang menjalani skorsing
Fernandez diskors setelah komentar soal transfer
Chelsea mengalami pukulan telak akibat absennya Enzo Fernandez di fase krusial musim ini. Gelandang berusia 25 tahun itu dijatuhi sanksi larangan bermain dua pertandingan oleh klub, sehingga ia tidak bisa tampil dalam kemenangan telak 7-0 di Piala FA atas Port Vale, serta laga penting Liga Premier melawan Manchester City.
Pelatih kepala Rosenior mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut diambil setelah rapat internal, dengan menjelaskan bahwa wakil kapten tersebut telah “melampaui batas” dengan komentar-komentarnya baru-baru ini.
Tindakan disiplin ini diambil setelah wawancara YouTube yang jujur, di mana pemain yang didatangkan seharga £107 juta itu tampak mengisyaratkan ambisi jangka panjangnya. Berbicara tentang masa depannya, Fernandez mengakui keinginannya untuk tinggal di Spanyol, menyoroti kekagumannya terhadap Madrid dan menyatakan bahwa ia akan merasa lebih nyaman berbicara dalam bahasa Spanyol, meskipun ia bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Menanggapi situasi Enzo Fernandez
Saat ditanya mengenai pernyataan agen yang menyebut sanksi terhadap sang pemain tidak adil, Rosenior tetap teguh untuk menjaga kerahasiaan urusan internal. "Itu pendapatnya. Saya tidak punya komentar apa pun mengenai pendapat orang lain. Enzo tahu apa yang saya pikirkan tentang dirinya dan sungguh luar biasa melihatnya hadir di sini untuk mendukung para pemain hari ini. Kami akan terus melangkah maju dan memastikan kami menjalani sisa musim dengan sangat baik," jelas manajer Chelsea itu.
Dia melanjutkan: "Saya katakan kemarin, percakapan yang saya lakukan dengan para pemain saya secara individu, dengan Enzo, dengan siapa pun di skuad terkait hal-hal seperti ini, tetap di dalam. Ruang ganti adalah tempat yang sakral. Saya sudah sangat jelas kemarin tentang apa yang saya pikirkan tentang dia sebagai pribadi. Dia adalah orang yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, saya ingin kita sekarang fokus pada sepak bola dan mencapai apa yang ingin kita capai sepanjang musim."
Membangun hubungan di balik layar
Rosenior ingin menekankan bahwa hubungan antara manajer dan pemain tetap kuat, terlepas dari persepsi pihak luar. Pelatih Chelsea itu mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan waktu bersama sang juara Piala Dunia pada hari pertandingan untuk memastikan mereka berada di halaman yang sama menjelang rangkaian pertandingan krusial.
"Pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, yang bukan sekarang, setelah melalui apa yang telah kami lalui, saya yakin diskusi akan terjadi terkait apa yang telah dibicarakan antara saya dan Enzo. Enzo dan saya berada dalam hubungan yang sangat baik. Saya bertemu dengannya hari ini, melakukan percakapan yang sangat baik dengannya secara empat mata, dan keadaan tidak seperti yang mungkin dipikirkan orang," tambah Rosenior.
Cedera yang menjadi pukulan bagi Jamie Gittens
Meskipun suasana hati secara umum positif setelah kemenangan telak 7-0 atas Port Vale, Rosenior menyampaikan kabar yang mengkhawatirkan mengenai Jamie Gittens. Pemain sayap muda itu absen dalam pertandingan tersebut setelah mengalami cedera lagi saat latihan, yang membayangi persiapan klub menjelang lawatan mereka ke Wembley.
"Sayangnya, Jamie, dalam sesi latihan kemarin, mengalami cedera yang tampaknya kembali menyerang otot paha belakangnya," kata Rosenior. "Kami harus melakukan pemindaian dan memastikan kondisinya. Ini sungguh disayangkan baginya, saya rasa ini sudah ketiga kalinya hal ini terjadi. Kami harus membantunya dan memastikan dia baik-baik saja. Saat ini saya belum bisa memberikan perkiraan waktu pemulihannya."