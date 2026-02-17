Liam Rosenior secara blak-blakan diberi tahu bahwa ia akan segera dipecat dari Chelsea oleh mantan pemain The Blues, meski timnya memulai musim dengan gemilang
Rosenior memulai dengan gemilang
Meskipun belum terlalu teruji di level tertinggi, pelatih berusia 41 tahun ini telah memimpin transisi yang mulus pasca pemecatan Enzo Maresca — meraih 13 dari 15 poin yang tersedia di Liga Premier dan mengantarkan kemenangan tandang yang tak terduga atas Napoli di Liga Champions untuk memastikan finis di delapan besar yang sangat penting pada fase grup. Satu-satunya noda dalam rekornya sejauh ini adalah kekalahan tipis di semifinal Carabao Cup dari Arsenal yang sangat diunggulkan dalam dua leg, sementara pada pertandingan liga terakhir Chelsea, mereka membuang keunggulan dua gol dan berakhir imbang dengan Leeds. Namun, tim asal London barat itu bangkit dari kemunduran tersebut dengan kemenangan telak atas mantan klub Rosenior, Hull, pada Jumat malam, untuk memastikan tempat mereka di putaran kelima Piala FA.
Mantan pemain Blue menyerukan konsistensi
Meskipun memulai musim dengan gemilang, mantan pemain Chelsea Emmanuel Petit berpendapat bahwa cara pengelolaan klub yang tak terduga membuat kesuksesan jangka panjang sama sekali tidak terjamin. "Apakah Liam Rosenior bisa memenangkan gelar Liga Premier bersama Chelsea? Mereka terus-menerus mengganti pemain setiap tahun. Jadi, konsistensi dan stabilitas sangat penting jika ingin meraih gelar."
"Anda harus setia pada pemain Anda, memiliki visi, dan tetap berpegang pada visi itu. Tidak masalah jika Anda melewati masa-masa sulit, Anda harus tetap berpegang pada visi itu. Anda harus percaya padanya. Anda harus menyampaikan pesan ke ruang ganti, apa pun yang terjadi di lapangan, bahkan jika kami mendapat hasil buruk, kami tetap berpegang pada ide-ide kami. Liverpool melakukannya, dan mereka memenangkan trofi. City melakukannya, dan mereka memenangkan trofi. Arsenal telah melakukannya selama bertahun-tahun dan tidak jauh dari meraihnya. Kita akan lihat di akhir musim."
Rosenior mendapat peringatan pemecatan
Mantan gelandang peraih gelar Piala Dunia, yang juga pernah membela Arsenal, memperingatkan Rosenior bahwa ia hanya butuh "tiga atau empat" hasil buruk lagi untuk dipecat; begitulah sifat klub Chelsea yang kejam.
"Lihatlah Manchester United, lihat Spurs, lihat Chelsea, semua klub itu," lanjut pria asal Prancis itu. "Mereka sudah begitu sering mengganti pemain dan manajer. Lalu tiba-tiba Anda ingin mereka memenangkan gelar? Dan Anda bertanya kepada saya apakah Liam Rosenior mampu memenangkan gelar bersama Chelsea? Saya tidak yakin apakah dia akan tetap menjadi manajer dalam 10 bulan ke depan. Jika dia mengalami tiga atau empat hasil buruk berturut-turut, saya tidak akan terkejut jika dewan direksi memecatnya."
Salah satu cara untuk mengurangi tekanan
Melihat betapa beraninya pemilik Chelsea dari BlueCo mengambil tindakan tegas, sulit untuk membantah pendapat Petit. Rosenior sudah menjadi manajer tetap kelima klub tersebut sejak pengambilalihan pada 2022, dengan dua trofi yang ternyata tak cukup untuk mempertahankan pendahulunya, Maresca, di posisinya—meski sebenarnya ada banyak hal lain yang terjadi di balik layar.
Pria asal Inggris ini tampaknya sangat menyadari bahwa memenangkan pertandingan adalah satu-satunya cara agar ia terhindar dari tekanan. Mengenai sorotan yang diterimanya baru-baru ini, ia berkata: "Motivasi saya hanyalah membuat klub ini sesukses mungkin dan memenangkan pertandingan berikutnya. Semua energi dan waktuku difokuskan pada para pemainku, tim, cara kami melakukan rapat tim, dan cara kami berlatih. Hal-hal lain hanyalah kebisingan, dan aku tidak bisa memengaruhinya - kecuali dengan memenangkan pertandingan sepak bola." Rosenior berharap dapat melanjutkan awal yang baik saat The Blues menjamu Burnley yang sedang terpuruk pada hari Sabtu.