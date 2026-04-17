Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior menyambut kembalinya Enzo Fernandez yang 'luar biasa' ke skuad Chelsea menjelang laga melawan Man Utd
Fernandez kembali ke skuad utama
The Blues mendapat dorongan besar menjelang laga krusial melawan United setelah Rosenior memastikan bahwa Fernandez kembali masuk dalam daftar pemain yang bisa diturunkan. Pemenang Piala Dunia itu absen dalam kemenangan klub di Piala FA atas Port Vale dan laga liga sebelumnya melawan Manchester City akibat skorsing internal atas komentarnya mengenai kemungkinan bergabung dengan Real Madrid, namun kini ia telah kembali bergabung dengan skuad utama.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, pelatih kepala menjelaskan: "Enzo telah bergabung dengan skuad dan berlatih dengan sangat, sangat baik. Jadi, tidak ada perubahan dalam hal pemilihan pemain untuk pertandingan ini. Enzo telah kembali ke skuad minggu ini, dan skuad telah tampil fantastis. Dalam hal latihannya, dedikasinya terhadap latihan, Enzo juga tampil fantastis."
- Getty Images News
Colwill hampir kembali beraksi setelah pulih dari cedera ACL
Selain kabar baik mengenai gelandang tersebut, Rosenior juga memberikan kabar menggembirakan tentang Levi Colwill. Bek berusia 23 tahun itu belum bisa bermain sepanjang musim ini akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya saat pramusim. Ia akan melanjutkan proses pemulihannya dengan tampil bersama tim U-21 dalam laga persahabatan tertutup pada Sabtu mendatang.
"Saya berharap [kita bisa melihat Levi sebelum akhir musim] karena Levi adalah pemain yang luar biasa dan pemimpin di ruang ganti," lanjut Rosenior. "Levi akan bermain beberapa menit bersama tim U-21 besok, yang merupakan hal yang fantastis baginya. Ketika Anda mengalami cedera jangka panjang, seperti cedera yang dialami Levi, Anda membutuhkan masa rehabilitasi yang panjang. Saya ingin memastikan dia sudah 100 persen siap secara kebugaran pertandingan sebelum kami mempertimbangkannya untuk tim utama. Pertandingan ini tidak diselenggarakan khusus untuknya, tetapi ini adalah sesuatu yang kami anggap tepat untuknya saat ini."
Dilema dalam pemilihan pemain bertahan masih tetap ada
Rosenior juga menyinggung kondisi para bek yang cedera, Trevoh Chalobah dan Reece James.
"Trevoh berlatih hari ini. Belum sepenuhnya; itu adalah latihan yang dimodifikasi. Kami akan mengambil keputusan mengenai dirinya, tapi dia sudah sangat, sangat dekat. Reece masih sedikit lebih jauh," kata manajer tersebut.
- AFP
Pertandingan-pertandingan penting menanti Chelsea
Chelsea tengah menghadapi masa krusial dalam kompetisi domestik mereka. Setelah menjamu United pada Sabtu, mereka akan bertandang ke Brighton sebelum menghadapi laga semifinal Piala FA yang sangat penting melawan Leeds.