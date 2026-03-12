Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior mengungkapkan bahwa daftar pemain Chelsea-nya bocor beberapa jam sebelum kekalahan Chelsea di Liga Champions melawan PSG, dan ia berjanji akan memburu pelaku
Rencana pemilihan Chelsea terungkap
Jurnalis Prancis Fabrice Hawkins menjadi yang pertama mempublikasikan susunan pemain utama Chelsea di media sosial, mengungkap strategi dan penyesuaian taktis Rosenior jauh sebelum para pemain tiba di Parc des Princes. Bocoran informasi yang tak terduga ini pada akhirnya menghilangkan unsur kejutan bagi The Blues menjelang pertandingan penting di Eropa.
- Getty Images Sport
Rosenior menanggapi pelanggaran keamanan.
Setelah kekalahan telak 5-2, Rosenior mengakui bahwa dia tidak mengetahui adanya kebocoran keamanan selama persiapan pra-pertandingannya. “Saya tidak tahu,” katanya setelah pertandingan saat diberitahu tentang kebocoran tersebut, menurut Daily Mail. “Saya yakin kita akan mengungkap hal itu jika memang benar. Hal-hal seperti ini sekarang sering terjadi. Kita mendapatkan informasi tentang lawan kita. Saya lebih khawatir tentang hasil akhir daripada awal pertandingan.”
Taruhan Jorgensen berbalik melawan dirinya sendiri.
Keputusan untuk memasukkan Jorgensen terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan, karena pemain berusia 23 tahun itu menjadi pusat keruntuhan pertahanan. Dengan skor imbang 2-2, kiper Denmark itu melakukan kesalahan fatal saat mencoba mengoper bola dari belakang, memungkinkan Vitinha melambungkan bola kembali ke gawang kosong untuk memulihkan keunggulan Paris. Hal ini memicu serangkaian gol di menit-menit akhir yang membuat kampanye Eropa Chelsea hancur berantakan.
Meskipun melakukan kesalahan fatal, Rosenior tetap membela keputusannya untuk melakukan rotasi dan melindungi kiper dari beban kesalahan, dengan mengatakan: “Pemain membuat kesalahan. Filip bukan yang pertama membuat kesalahan. Dan itu bagian dari sepak bola. Saya juga membuat kesalahan. Semua orang membuat kesalahan. Terkadang kesalahan itu lebih mahal. Ini adalah salah satu momen tersebut. Yang harus kita lakukan untuk Rob, Filip, dan semua pemain adalah saling mendukung. Ini adalah ujian besar bagi karakter kita."
- AFP
Jalan menuju Stamford Bridge
Chelsea harus segera bangkit kembali sebelum laga krusial Premier League melawan Newcastle pada Sabtu ini. Dengan klub saat ini berada di peringkat kelima klasemen dan berjuang untuk finis di empat besar, tekanan semakin meningkat pada Rosenior untuk menemukan solusi atas kelemahan pertahanan tim. Sementara PSG akan menikmati libur akhir pekan setelah laga Ligue 1 mereka ditunda, Chelsea harus segera menemukan ketahanan.
Iklan