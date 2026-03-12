Liam Rosenior mengungkapkan bahwa daftar pemain Chelsea-nya bocor beberapa jam sebelum kekalahan Chelsea di Liga Champions melawan PSG, dan ia berjanji akan memburu pelaku

Keputusan untuk memasukkan Jorgensen terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan, karena pemain berusia 23 tahun itu menjadi pusat keruntuhan pertahanan. Dengan skor imbang 2-2, kiper Denmark itu melakukan kesalahan fatal saat mencoba mengoper bola dari belakang, memungkinkan Vitinha melambungkan bola kembali ke gawang kosong untuk memulihkan keunggulan Paris. Hal ini memicu serangkaian gol di menit-menit akhir yang membuat kampanye Eropa Chelsea hancur berantakan.

Meskipun melakukan kesalahan fatal, Rosenior tetap membela keputusannya untuk melakukan rotasi dan melindungi kiper dari beban kesalahan, dengan mengatakan: “Pemain membuat kesalahan. Filip bukan yang pertama membuat kesalahan. Dan itu bagian dari sepak bola. Saya juga membuat kesalahan. Semua orang membuat kesalahan. Terkadang kesalahan itu lebih mahal. Ini adalah salah satu momen tersebut. Yang harus kita lakukan untuk Rob, Filip, dan semua pemain adalah saling mendukung. Ini adalah ujian besar bagi karakter kita."