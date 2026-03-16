Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa ia telah menjadwalkan pertemuan dengan PGMOL setelah insiden aneh saat berkumpul dengan wasit menjelang pertandingan melawan Newcastle
Pertemuan aneh itu memicu perdebatan
Klub asal London itu kini menjadi sorotan dalam kontroversi wasit yang tak biasa setelah kekalahan mengecewakan 1-0 di St James' Park. Bahkan sebelum bola ditendang, skuad tersebut berkumpul untuk rapat singkat sebelum pertandingan yang secara mengejutkan tampaknya melibatkan wasit Paul Tierney. Adegan aneh tersebut dengan cepat menjadi viral, memicu spekulasi luas dan sorotan media yang intens mengenai niat tim tersebut. Insiden tersebut membayangi akhir pekan Liga Premier yang mengecewakan bagi The Blues, yang memicu pertanyaan yang semakin meningkat menjelang pertandingan penting Liga Champions mereka melawan Paris Saint-Germain.
Pertemuan yang telah dijadwalkan dengan PGMOL
Pelatih kepala kini telah mengambil langkah proaktif untuk menangani dampak dari pertandingan akhir pekan lalu, dengan menegaskan bahwa ia akan meminta klarifikasi langsung dari badan wasit. Ketika ditanya apakah ia sudah berbicara dengan mereka, ia menjelaskan niatnya kepada pers. "Tidak, saya belum. Saya sudah menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan mereka minggu ini, yang menurut saya akan lebih baik. Inti dari apa yang saya sampaikan setelah pertandingan bukanlah mengenai huddle. Itu mengenai sudut pandang saya terhadap beberapa keputusan yang diambil dalam pertandingan. Akan sangat baik jika bisa bertemu mereka dan berdiskusi secara mendalam."
Meremehkan drama menjelang pertandingan
Meskipun ada banyak keributan seputar pertemuan sebelum pertandingan, sang manajer dengan cepat meredam isu tersebut, dengan menegaskan bahwa itu hanyalah bentuk solidaritas tim. Ia dengan tegas menolak segala tuduhan adanya niat jahat terhadap wasit.
"Menurut saya, soal pertemuan itu, sejujurnya hal itu telah dibesar-besarkan," tambahnya. "Itu hanyalah hal kecil di antara banyak hal serius yang perlu kami tangani, seperti pertandingan besar melawan PSG besok. Soal pertemuan itu, para pemain selalu ingin menunjukkan persatuan dan kebersamaan. Saya pikir mereka akan terus melakukannya. Yang tidak ingin kami lakukan adalah memancing permusuhan atau menimbulkan keributan bagi diri kami sendiri. Dan kami akan memutuskan di mana kami akan melakukannya di lapangan besok."
Mengalihkan fokus ke tugas di Eropa
Tim ini menghadapi tantangan besar saat mereka berusaha membalikkan ketertinggalan 5-2 melawan juara Eropa bertahan Paris Saint-Germain pada hari Selasa. Manajer dengan tegas membela pendekatan taktisnya ketika ditanya apakah ia telah menerapkannya terlalu cepat selama masa jabatannya yang singkat. "Tidak, saya pikir jika Anda melihat pertandingan melawan PSG, gol-gol tersebut tidak ada hubungannya dengan tekanan kami. Terutama gol yang paling penting bagi saya adalah gol ketiga. Kemudian semuanya berlanjut dari situ. Saya pikir tekanan yang kami lakukan saat melawan PSG dan di pertandingan lain telah menjadi landasan performa kami. Semakin lama Anda melatihnya, semakin baik hasilnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saya rasa ada 17 pertandingan dalam 10 minggu. Ada banyak pertandingan yang harus dimainkan dengan waktu latihan yang tidak banyak."
