Liam Rosenior mengatakan bahwa kesalahan Mamadou Sarr di PSG akan menguntungkan bek Chelsea tersebut, sementara sang pelatih memuji potensinya
Malam yang berat di Liga Champions
Sarr mendapat kepercayaan besar pada Selasa malam saat ia menjalani debutnya di Liga Champions pada leg kedua babak 16 besar Chelsea. Sebagai starter melawan juara Eropa bertahan, pemain internasional Senegal itu menghadapi ujian terberat di bawah sorotan lampu Stamford Bridge.
Momen tersebut terbukti sulit bagi pemain muda ini, di mana kelengahan konsentrasinya di awal pertandingan memungkinkan Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol pembuka untuk PSG, membawa tim Prancis itu meraih kemenangan agregat 8-2. Gol tersebut secara efektif mengakhiri harapan Chelsea untuk bangkit di kompetisi Eropa, membuat sang bek menjadi sorotan karena alasan yang salah di momen yang menentukan musim ini.
Pelajaran dari tingkat elit
Menjelang kembalinya The Blues ke kompetisi Liga Premier, Rosenior menekankan bahwa kemunduran semacam itu merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter seorang pemain muda. Ia mengungkapkan bahwa respons Sarr di lapangan latihan sangatlah sempurna, menunjukkan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk bermain di klub sekelas Chelsea.
"Saya telah bekerja dengan Mamadou selama hampir dua tahun dan saya sangat antusias dengan kariernya – itulah mengapa dia ada di sini," kata Rosenior, seperti dikutip dari situs web resmi klub. "Namun, terkadang Anda harus melalui pengalaman negatif untuk berkembang. Dia akan kembali. Dia berlatih dengan sangat baik [pada Kamis] dan dia merupakan bagian penting dari rencana kami ke depan."
Menatap masa depan
Meskipun kekalahan dari PSG terasa menyakitkan, Rosenior yakin pengalaman ini pada akhirnya akan mempercepat perkembangan Sarr. Ia menegaskan bahwa bek tengah muda itu memiliki mental yang diperlukan untuk menghadapi kegagalan tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk mencapai level yang diharapkan dari seorang pemain inti Chelsea.
“Kita semua membuat kesalahan – termasuk saya – dan Anda harus memastikan bahwa Anda belajar darinya,” tambah sang pelatih. “Dalam jangka panjang, rasa sakit yang telah ia alami akan menjadikannya pemain yang lebih baik lagi. Di situlah posisi Mamadou dalam kariernya saat ini. Jika ia belajar dari kesalahannya, sejujurnya, sangat menarik untuk melihat seperti apa ia nantinya sebagai seorang pemain.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sarr dipinjamkan ke Strasbourg oleh Chelsea musim panas lalu, tetapi The Blues memutuskan untuk memanggilnya kembali selama jendela transfer musim dingin. Sejauh ini, ia telah tampil dalam lima pertandingan di semua kompetisi dan berharap mendapat kesempatan bermain saat Chelsea menghadapi Everton di Liga Premier pada hari Sabtu.
