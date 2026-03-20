Liam Rosenior mengatakan bahwa kesalahan Mamadou Sarr di PSG akan menguntungkan bek Chelsea tersebut, sementara sang pelatih memuji potensinya

Sarr mendapat kepercayaan besar pada Selasa malam saat ia menjalani debutnya di Liga Champions pada leg kedua babak 16 besar Chelsea. Sebagai starter melawan juara Eropa bertahan, pemain internasional Senegal itu menghadapi ujian terberat di bawah sorotan lampu Stamford Bridge.

Momen tersebut terbukti sulit bagi pemain muda ini, di mana kelengahan konsentrasinya di awal pertandingan memungkinkan Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol pembuka untuk PSG, membawa tim Prancis itu meraih kemenangan agregat 8-2. Gol tersebut secara efektif mengakhiri harapan Chelsea untuk bangkit di kompetisi Eropa, membuat sang bek menjadi sorotan karena alasan yang salah di momen yang menentukan musim ini.