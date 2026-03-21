Liam Rosenior mengakui kekalahan dari Everton sebagai 'yang paling mengecewakan sejauh ini', sementara manajer Chelsea itu menyalahkan para pemainnya karena 'memberikan gol' kepada The Toffees
Chelsea kembali kalah
Kekalahan Chelsea dari Everton membuat tim asuhan Rosenior menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi dan akan membuat manajer The Blues menjadi sorotan. Chelsea tetap berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier, namun kini hanya unggul dua poin dari Everton seiring memanasnya persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Dua gol dari Beto dan satu gol spektakuler dari Iliman Ndiaye menentukan hasil pertandingan ini, sekaligus menandakan bahwa tim asal London tersebut gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.
"Malam yang paling mengecewakan" bagi Rosenior
Rosenior menyampaikan pandangannya mengenai kekalahan tersebut setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Malam yang paling mengecewakan sejauh ini. Mengenai hal-hal yang telah kita bicarakan, seperti tidak membiarkan lawan mencetak gol dengan mudah dan menguasai jalannya pertandingan—semua itu tidak terwujud. Bagi saya, kami sering masuk ke sepertiga akhir lapangan. Awalnya kami agak gugup, tapi kemudian berhasil mengendalikan permainan, namun kami kurang tajam. Tiba-tiba mereka mencetak gol—dan ini bukan kali pertama hal itu terjadi. Di babak kedua, kami keluar dengan mengendalikan permainan, tapi membuat kesalahan dan kami tertinggal 2-0.
"Bagi saya, ini bukan soal kurangnya usaha atau keyakinan pada tim. Saat Anda sedang dalam rentetan kekalahan seperti yang kami alami, hal-hal itu sering ditimpakan pada Anda, tapi saya tidak berpikir itu masalahnya saat ini.
"Saya pikir sepanjang musim, jika Anda melihat statistik sebelum saya. Saya tidak ingin mencari-cari alasan - itu tidak cukup baik, minggu lalu tidak cukup baik. Itulah mengapa jeda internasional datang pada waktu yang tepat bagi kami, beberapa pemain mungkin bisa memulai kembali, berada di lingkungan yang berbeda, dan kemudian kembali.
Tekanan terhadap Rosenior semakin meningkat
Rosenior kini baru meraih 10 kemenangan dari 19 pertandingan sebagai manajer sejak menggantikan Enzo Maresca di bangku cadangan Chelsea, dengan empat di antaranya diraih dalam kompetisi piala. Chelsea telah mengalahkan Wrexham, Hull, dan Charlton di Piala FA serta Pafos pada fase grup Liga Champions. The Blues kini akan mendapat jeda sejenak berkat jeda internasional, dengan Rosenior mengakui bahwa hal ini mungkin datang pada waktu yang tepat bagi timnya yang sedang kesulitan.
Dia mengatakan: "Ini adalah masa yang mengecewakan bagi klub saat ini [karena pekan lalu]. Sungguh menyakitkan kalah dalam pertandingan sepak bola. Kami hanya terpaut satu poin dari posisi Liga Champions. Semoga jeda ini datang pada saat yang tepat bagi kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Rosenior akan memiliki banyak hal yang harus dipikirkan selama jeda internasional dan akan menghadapi sejumlah pertandingan penting saat kompetisi domestik kembali bergulir. Chelsea akan kembali beraksi dengan laga perempat final Piala FA melawan Port Vale, lalu menghadapi Manchester City dan Manchester United di Liga Premier.
