Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior mengakui bahwa 'masalah taktis' menjadi penyebab kekalahan Chelsea, karena 'strategi menekan yang baru' gagal menghentikan gol penentu kemenangan Newcastle
Kelemahan taktis dan masalah mendesak
Gol pembuka tercipta secara tak terduga ketika Joe Willock memanfaatkan barisan pertahanan yang kacau untuk melaju sendirian dan mengoper bola ke arah Anthony Gordon yang tinggal menyundulnya masuk ke gawang pada menit ke-18, yang ternyata menjadi momen penentu dalam pertandingan 90 menit tersebut.
Menjelaskan momen penentu tersebut, Rosenior mengatakan dalam konferensi pers: "Ya, ada masalah taktis. Kami melakukan tekanan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan tim. Ini adalah cara baru dalam melakukan tekanan. Kami tidak menekan dengan tepat dan tidak menutup posisi yang seharusnya kami lakukan. Kesalahan bisa terjadi. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa dalam pertandingan itu dan kami justru memberi mereka gol. Kami berbicara tentang tekanan. Saya pikir tekanan itulah yang membuat Newcastle harus mengoper bola-bola panjang kembali kepada kami dan kami pun mengendalikan permainan."
- Getty Images Sport
Kekecewaan akibat kesalahan yang berakibat fatal
Performa The Blues belakangan ini terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk bangkit dari kesalahan individu, sebuah tren yang berlanjut saat melawan The Magpies. Rosenior menyesalkan fakta bahwa timnya harus membayar mahal atas setiap kesalahan kecil di lini belakang, sementara tim lawan justru berhasil mencetak gol tanpa harus menciptakan banyak peluang.
Manajer tersebut menambahkan: "Namun pada saat itu, kami melakukan kesalahan dan rasanya setiap kesalahan yang kami buat berakhir di gawang kami sendiri, dan kami harus memastikan untuk menghentikan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka mencetak gol selain itu dari satu kesalahan, dan saya tidak ingat mereka memiliki peluang yang jelas ke gawang kami."
Krisis cedera para pemain sayap semakin parah
Tugas Chelsea semakin berat akibat skuad yang kekurangan pemain, terutama di sayap-sayap lapangan di mana mereka kekurangan sentuhan kreatif untuk menembus formasi pertahanan Newcastle yang rapat. Rosenior terpaksa bermain tanpa beberapa penyerang andalannya, yang membatasi kemampuannya untuk merotasi susunan pemain dan memberikan dorongan segar dari bangku cadangan pada babak kedua.
"Ya, saat ini memang sulit karena cedera, terutama di lini serang," aku Rosenior. "Saya tidak akan pernah mencari-cari alasan. Cedera adalah bagian dari musim ini, tetapi kami kehilangan tiga pemain terpenting dalam hal membongkar pertahanan yang rapat, yaitu para pemain sayap. Jamie [Gittens] seharusnya kembali ke bangku cadangan, tetapi dia merasakan cedera hamstring setelah latihan kemarin, jadi kami sedang memeriksanya. Jelas, Estevao absen, Pedro [Neto] diskors, dan Anda pasti ingin menyegarkan tim."
- Getty Images Sport
Persaingan empat besar masih sangat terbuka
Meskipun mengalami kemunduran, Rosenior tetap yakin bahwa performa tim pada akhirnya akan membawa mereka kembali ke jalur kemenangan. Meskipun kekalahan tersebut—yang sedikit teralihkan oleh insiden aneh yang melibatkan para pemain Chelsea dan wasit—menjadi pukulan bagi ambisi mereka untuk naik peringkat, manajer Chelsea itu menegaskan bahwa konsistensi timnya tetap menjadi pertanda positif untuk sisa musim ini.
Menyikapi dampaknya terhadap aspirasi mereka di Liga Champions, ia menyimpulkan: "Ini adalah hari yang sangat sulit, hari yang membuat frustrasi, karena kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Namun, saya tetap yakin ada konsistensi dalam penampilan kami. Kami mencoba mencari solusi taktis yang berbeda. Meskipun demikian, saya rasa kami cukup sering masuk ke sepertiga akhir lapangan, hanya saja kami tidak memanfaatkan momen-momen tersebut."
Iklan