Liam Rosenior mengakui bahwa Chelsea 'merindukan' Enzo Fernandez yang sedang menjalani skorsing dalam kekalahan telak di kandang melawan Man City, sementara sorakan protes menghujani sang manajer yang sedang dalam tekanan
Tekanan semakin meningkat terhadap Rosenior setelah kekalahan telak City
Musim Chelsea mencapai titik terendah baru pada Minggu lalu saat Manchester City dengan mudah meraih kemenangan 3-0 di Stamford Bridge. Gol-gol di babak kedua yang dicetak oleh Nico O'Reilly, Marc Guehi, dan Jeremy Doku secara telak menghancurkan tim yang tampak kehilangan kepercayaan diri dan kekompakan taktis. Kekalahan ini membuat The Blues terpuruk di peringkat keenam Liga Premier, tertinggal empat poin dari Liverpool dalam perburuan posisi lima besar dan tiket ke Liga Champions. Setelah kalah dalam lima dari enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, masa bulan madu bagi Rosenior, yang menggantikan Enzo Maresca pada Januari, telah berakhir sepenuhnya saat para pendukung yang frustrasi menyuarakan kemarahan mereka.
Kehilangan pengaruh Fernandez di lini tengah
Salah satu topik utama seputar pertandingan ini adalah absennya Fernandez, yang masih dilarang bermain akibat sanksi yang dijatuhkan klub atas komentarnya mengenai kemungkinan hengkang pada musim panas nanti. Rosenior terpaksa mengakui bahwa kualitas pemain asal Argentina itu sangat dirindukan saat melawan City. "Tim mana pun pasti akan merindukan Enzo," kata Rosenior kepada para wartawan. "Saya, didukung oleh kelompok kepemimpinan dan direktur olahraga, telah mengambil keputusan demi kepentingan jangka panjang klub. Enzo ingin berbicara dengan para pemain inti dalam tim. Dia telah berbicara dengan saya, kelompok kepemimpinan, dan semua pemain. Tidak ada masalah pribadi dengan Enzo. Dia akan kembali bergabung dengan tim pada hari Selasa. Dia adalah pemain top dan orang yang sangat baik."
Kesulitan menghadapi rintangan
Cara tim ini runtuh sangat mengkhawatirkan sang manajer, karena Chelsea gagal mencetak gol untuk ketiga kalinya berturut-turut di liga. Setelah babak pertama yang ketat, tuan rumah langsung ambruk begitu City memecah kebuntuan. "Penampilan di babak kedua tidak cukup baik. Ini cerita yang sama seperti sebulan terakhir ini dalam hal menghadapi kemunduran," jelas Rosenior. "Jika Anda tertinggal melawan tim sekelas ini, yang harus Anda lakukan dalam lima menit berikutnya adalah tetap bertahan dalam permainan. Babak kedua akhirnya menjadi sangat, sangat sulit. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ada kekurangan usaha. Tapi ada kekurangan kepercayaan diri di babak kedua."
Akuntabilitas di saat-saat sulit
Saat Chelsea bersiap menghadapi laga penting lainnya pekan depan di kandang melawan Manchester United yang berada di peringkat ketiga, Rosenior menerima sepenuhnya tanggung jawab atas performa buruk yang sedang dialami tim dan menuntut respons segera. "Saya bertanggung jawab. Ini adalah sebuah tim. Ini adalah hal yang harus kami perbaiki. Semuanya dimulai dari kebiasaan dan nilai-nilai kalian," tambahnya. "Kami harus memperbaiki diri. Saat ini kami berada dalam situasi yang sulit dan kami akan menghadapi pertandingan besar lainnya pekan depan. Kami tidak boleh lupa bahwa kami bermain melawan tim yang sedang dalam performa luar biasa dan sedang berjuang merebut gelar. Namun, kami harus memenangkan pertandingan seperti ini. Itulah mengapa saya bergabung dengan klub ini."